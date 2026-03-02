Nicaragua

El déficit comercial de Nicaragua cae a $2,490.6 millones en 2025, el 12.6 % del PIB, según el Banco Central

El valor total de las ventas externas alcanzó los $8,908,9 millones, destacando el avance del 27.1 % en mercancías

Nicaragua mantuvo un aumento sostenido
Nicaragua mantuvo un aumento sostenido de las importaciones en 2025 según el Banco Central. Foto ARCHIVO

Nicaragua registró en 2025 un déficit comercial de USD2,490.6 millones, equivalente al 12.6 % de su Producto Interno Bruto (PIB), una reducción del 13.8 % respecto al año previo, según datos del Banco Central del país.

El organismo proyectó para 2026 una expansión del PIB nacional de entre 3.5 % y 4.5 %, elevando también el rango de crecimiento esperado para 2025 a 4.5 % – 5 % (frente al 3 % – 4 % estimado anteriormente).

Un total de USD11.399,5 millones en importaciones durante 2025 superaron el aumento en las exportaciones, que alcanzaron los USD8,908.9 millones. Según la entidad, este comportamiento refleja un alza interanual del 7.5 % en las compras al exterior y del 15.4 % en las ventas, con las exportaciones impulsadas por un crecimiento del 27.1 % en mercancías y del 1.6 % en zona franca. Las importaciones mostraron aumentos del 9 % en mercancías y del 2.1 % en zona franca.

En 2024, el déficit comercial ascendió a USD3,058.5 millones, lo que representó un 17.2 % del PIB y un incremento del 24.6 % frente a 2023, de acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua.

Evolución del déficit y dinámica comercial

Las exportaciones de Nicaragua en 2025 alcanzaron los USD8,908.9 millones, impulsadas por el desempeño en el sector de mercancías, que creció un 27.1 %, y un incremento en la zona franca del 1.6 %. En contraste, el valor de las importaciones llegó a USD11,399.5 millones, mostrando un aumento del 9 % en mercancías y del 2.1 % en zona franca.

Esta diferencia entre exportaciones e importaciones redujo el déficit comercial a USD2,490.6 millones, equivalente al 12.6 % del PIB, por debajo del porcentaje registrado en 2024. El Banco Central elevó sus expectativas de crecimiento económico para 2025, situando la expansión del PIB entre 4.5 % y 5 %, en comparación con el rango anterior de 3 % – 4 %. Para 2026, el organismo anticipó un crecimiento de entre 3.5 % y 4.5 %. Estas proyecciones reflejan la confianza en la mejora del desempeño exportador y la relativa estabilidad en el ritmo de importaciones.

Nicaragua cerró 2024 con un déficit comercial de 3.058 millones de dólares, un 24.6 % más

Nicaragua cerró el 2024 con un déficit en su balanza comercial de 3,058.5 millones de dólares, un 24.6 % más al registrado un año antes, igualmente basado en datos divulgados por el Banco Central del país centroamericano.

El déficit comercial de mercancías y de bienes de zona franca acumulado entre enero y diciembre de 2024 fue superior en 604.3 millones de dólares al registrado en igual período de 2023 (2,454.2 millones de dólares), precisó el banco emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior de mercancías.

Imagen de archivo. Una mujer
Imagen de archivo. Una mujer camina frente a la catedral en la ciudad colonial de Granada, Nicaragua. 18 de marzo de 2020. Los últimos reportes ofrecen detalles sobre tendencias que marcan el ritmo económico reciente, con elementos que desafían previsiones anteriores y abren nuevas interrogantes sobre el rumbo futuro. REUTERS / Oswaldo Rivas

El déficit comercial de 3,058.5 millones de dólares representa un 17.2 % del PIB de Nicaragua, de acuerdo con los datos oficiales. El déficit en la balanza comercial fue resultado del incremento de las importaciones totales (10,775.7 millones), que superó el aumento de las exportaciones (7,717.2 millones), detalló la entidad monetaria.

