En 30% aumentan los diagnósticos de neumonías en Nicaragua durante 2026

Las autoridades reportaron 9,755 casos de neumonía en lo que va del año, superando significativamente las cifras de 2025 y resaltando la importancia de fortalecer las estrategias preventivas por el impacto del clima frío en la población vulnerable

Con 9.755 diagnósticos de neumonía
Con 9.755 diagnósticos de neumonía en 52 días, el promedio diario de nuevos casos en Nicaragua supera los niveles habituales. (Freepik)

Un total de 9.755 personas han sido diagnosticadas con neumonía en Nicaragua en lo que va de 2026, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud.

Esta cifra representa un incremento del 29.8 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado 7,516 casos. El promedio diario de nuevos diagnósticos se sitúa en 187.6, un ritmo que, según las autoridades sanitarias, no se había registrado en años recientes.

La última semana mostró un aumento sostenido, con 1,499 nuevos casos informados, un 3.3 % más que los 1,451 de la semana anterior. Entre las primeras cuatro semanas del año y las tres siguientes de febrero, el total alcanzó 9,755 casos en 52 días, sin que el Ministerio de Salud haya detallado la cantidad de fallecimientos asociados a la enfermedad en este periodo.

Estos datos confirman la posición de la neumonía como una de las 12 causas principales de defunción en Nicaragua, en un grupo que incluye infarto agudo de miocardio, cáncer o tumores malignos, insuficiencia renal, diabetes, enfermedades hipertensivas, accidente cerebrovascular, entre otras patologías crónicas y accidentes de transporte.

Paralelamente, la neumonía figura como uno de los motivos más frecuentes de hospitalización, junto con la diarrea, enfermedad renal, fiebre sospechosa de dengue, infecciones de las vías biliares, infección urinaria y diabetes, de acuerdo con los informes oficiales.

El incremento de casos se produce en un contexto de variaciones climáticas, donde la exposición a bajas temperaturas y los cambios bruscos de clima suelen favorecer la aparición de brotes respiratorios. Un médico nicaragüense consultado por Confidencial, citado por EFE, advirtió que “los niños y las personas adultas mayores son los más vulnerables a las infecciones respiratorias” y recomendó extremar las precauciones ante el frío para reducir las probabilidades de enfermar.

La neumonía figura entre las
La neumonía figura entre las 12 principales causas de muerte en Nicaragua, junto a infarto, cáncer y enfermedades crónicas.(Foto: cortesía)

A esta advertencia se suma el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), que anticipa la llegada de un nuevo frente frío al país. Actualmente, este fenómeno climático se extiende hasta la Península de Yucatán en México y podría provocar un descenso de las temperaturas en Nicaragua en los próximos días.

Este tipo de episodios suele asociarse con un incremento en las consultas y hospitalizaciones por neumonía y otras afecciones respiratorias.

La presión sobre el sistema de salud se acentúa en las temporadas de mayor incidencia, generando desafíos para la atención oportuna y la capacidad hospitalaria, especialmente en zonas rurales. Ante este panorama, los especialistas insisten en la importancia de la prevención: abrigarse adecuadamente, ventilar los ambientes cerrados y acudir al centro de salud ante los primeros síntomas como fiebre persistente, dificultad respiratoria o decaimiento.

Pese al aumento de diagnósticos, el Ministerio de Salud no ha divulgado cifras actualizadas de fallecimientos vinculados a la neumonía en lo que va del año.

La vigilancia epidemiológica y la coordinación entre entidades sanitarias y meteorológicas resultan esenciales para anticipar y contener la propagación de la neumonía.

Con la posibilidad de nuevos frentes fríos en el horizonte, las autoridades reiteran la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección, especialmente para los sectores más expuestos y vulnerables de la población.

