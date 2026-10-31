Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante la recepción de bienvenida de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en el Acuario de Georgia, en Atlanta (REUTERS/Megan Varner/Pool)

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inauguró las reuniones ministeriales del G20 en Atlanta apelando a los socios a apoyar el liderazgo norteamericano en energía, tecnología e Inteligencia Artificial para satisfacer su “interés económico y de seguridad” y el del grupo.

“Desde el primer día de su mandato, el presidente Trump ha priorizado la realización de esta visión. Es en interés económico y de seguridad nacional de Estados Unidos que seamos líderes en energía, que contemos con cadenas de suministro sólidas, que eliminemos los obstáculos regulatorios que frenan el crecimiento y que lideremos el desarrollo de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes cruciales”, ha asegurado el mandatario norteamericano en su discurso.

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En lo que se ha reflejado como un mensaje hacia su competencia con China y su apuesta por la “desregularización” de las políticas económicas de la Unión Europea, el secretario ha reiterado su compromiso con implementar “soluciones prácticas y positivas” desde su perspectiva para Estados Unidos, para los países que conforman el G20 y, en última instancia, “el mundo”.

Rubio se ha referido a las diferentes reuniones que han mantenido en todo el país a lo largo del año, en temas que incluyen “comercio, política fiscal y monetaria, tecnología y energía” y ha asegurado que este fin de semana mantendrá reuniones para establecer el “escenario de los líderes en Doral”.

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Así, el representante de Exteriores ha sostenido que los desafíos entre los países miembros son “complejos” y están “interconectados”, apuntalando que “deben trabajar juntos para abordarlos” y que en caso de que sus intereses “no se alineen” deben “avanzar” hacia un punto en común.

Además, ha asegurado que tiene “esperanza de poner en marcha una sólida relación, con un compromiso alineado y un enfoque compartido en las políticas de intereses comunes y que ayuden a prosperar”.

En cuanto a esos “desafíos económicos”, Rubio ha asegurado que la prioridad de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en un “futuro de prosperidad económica y crecimiento apoyado en la energía segura”.

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En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho que “probablemente” en el interés nacional de cada país representado en el G20 esté en la “energía, tecnología, avances, innovación”, y que por eso este grupo se ha centrado en “políticas económicas fundamentales”, de cara a la reunión próxima de líderes.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante la recepción de bienvenida de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en el Acuario de Georgia, en Atlanta, Georgia (EE. UU.), el 30 de octubre de 2026. REUTERS/Megan Varner/Pool

La reunión de ministros de Exteriores del G20, que comenzó este viernes en Atlanta (Estados Unidos), no contará con la tradicional foto de familia debido a la oposición de los representantes europeos a aparecer junto al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, por la guerra de Ucrania.

La foto de familia, prevista para esta mañana, fue eliminada de la agenda, aunque se desconoce si se realizará algún tipo de imagen paralela sin la presencia del representante ruso.

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“En este momento, parto de la base de que no habrá ninguna foto de familia. En cualquier caso, no habrá ninguna foto de familia en la que nuestros socios europeos aparezcan junto al señor Lavrov”, confirmó a la prensa el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, a las puertas del recinto donde se celebra la cumbre.

Wadephul añadió que “no puede haber normalidad con Rusia” debido a la guerra de Ucrania.

A pesar de la discrepancia, los ministros sí se sentarán en torno a la mesa, presidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar durante dos días los principales retos geopolíticos.

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El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

Los europeos ya boicotearon la foto de familia con el ministro ruso en la reunión de Finanzas del G20, celebrada en Carolina del Norte.

Lavrov llegó la noche del jueves a Atlanta para participar en la reunión ministerial, después de que la Cancillería rusa denunciara demoras de Washington en la concesión de visados a su delegación.

Además del ministro alemán, participan la alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas; el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot; el del Reino Unido, Ed Miliband, y la viceministra italiana, Maria Tripodi.

Ucrania, que no forma parte del G20, no ha sido invitada a la reunión, pero Washington sí ha invitado a Polonia, en respaldo a su incorporación como miembro permanente del grupo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a la reunión de líderes del G20 que se celebrará el próximo diciembre en Miami, aunque el Kremlin no ha confirmado todavía su asistencia.

(Con información de Europa Press y EFE)