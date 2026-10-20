Los fletes desde Asia subieron casi 60% y encarecen las importaciones argentinas

La incidencia del transporte también creció en relación con el valor de los productos. Por cada 1.000 dólares importados a valor FOB desde China, el costo del flete alcanzó los 101 dólares, frente a los 91,3 dólares del mismo mes del año anterior (Foto: Shutterstock)

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El costo de traer mercadería desde algunos de los principales mercados internacionales volvió a ganar peso dentro de las cadenas de suministro argentinas. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, en septiembre el valor unitario promedio del flete internacional alcanzó los 126,7 dólares por tonelada, un 2,9% más que en el mismo mes de 2025.

El mayor salto se registró en las cargas provenientes de China, donde el flete llegó a 458,7 dólares por tonelada, con un incremento interanual de 59,1%. Además, ese origen concentró el 40,2% del costo total de los fletes asociados a las importaciones del país.

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China concentra el mayor costo logístico

El aumento registrado en los envíos desde China sobresale frente al comportamiento de otros corredores internacionales. En septiembre de 2025, el valor unitario del flete desde ese mercado había sido considerablemente menor, por lo que la suba del último año amplió la brecha respecto de otros orígenes relevantes.

La incidencia del transporte también creció en relación con el valor de los productos. Por cada 1.000 dólares importados a valor FOB desde China, el costo del flete alcanzó los 101 dólares, frente a los 91,3 dólares del mismo mes del año anterior.

El dato resulta especialmente relevante para las cadenas de abastecimiento argentinas, ya que China continúa siendo uno de los principales proveedores del país. Durante los primeros nueve meses de 2026 concentró el 23,3% de todas las importaciones, por encima de Brasil, con 21,4%, y Estados Unidos, con 9,2%.

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Solo en septiembre, las compras desde China alcanzaron los 1.817 millones de dólares y representaron el 25,7% de las importaciones argentinas. Entre los productos con mayor participación aparecieron automóviles, teléfonos y equipos de transmisión de datos, motocicletas, máquinas para procesamiento de datos y vehículos para transporte de mercancías.

Diferencias entre los principales corredores

El comportamiento de los costos fue dispar según el origen de las cargas. Mientras China registró el mayor incremento, el flete procedente del Mercosur cayó 10,9% interanual y se ubicó en 62,9 dólares por tonelada.

Desde el bloque conformado por Estados Unidos, México y Canadá, el valor unitario alcanzó los 99,2 dólares por tonelada, con una suba de 3,7%. En tanto, los envíos provenientes de la Unión Europea registraron un costo de 188,8 dólares por tonelada, 19,3% por encima del nivel de septiembre de 2025.

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En conjunto, China, Mercosur, Norteamérica y la Unión Europea explicaron el 77,2% del costo total de los fletes internacionales de importación, lo que muestra el peso que estos corredores tienen sobre la estructura logística del comercio exterior argentino.

A nivel general, el flete pasó a representar 62,3 dólares por cada 1.000 dólares importados a valor FOB, frente a 53,7 dólares un año atrás. Esto implica que, incluso con una variación moderada del costo promedio por tonelada, el transporte ganó participación sobre el valor de las mercaderías ingresadas al país.

La evolución de los fletes agrega una variable adicional para empresas que dependen de insumos, equipos y productos provenientes del exterior (Foto: Shutterstock)

Menos volumen importado y mayores precios

El escenario logístico se combinó con una caída en las cantidades importadas. En septiembre, las compras externas alcanzaron los 7.060 millones de dólares, un 1,8% menos que un año atrás. Sin embargo, detrás de esa baja moderada en valor apareció una reducción de 11,2% en las cantidades, mientras que los precios aumentaron 10,4%.

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La dinámica muestra que ingresó un menor volumen físico de mercadería, pero a valores unitarios más elevados. El fenómeno también alcanzó a categorías directamente relacionadas con la producción y el abastecimiento industrial.

Las cantidades importadas de bienes de capital disminuyeron 16,6% interanual, mientras que las piezas y accesorios para bienes de capital bajaron 11%. En el caso de los bienes intermedios, utilizados como insumos dentro de diferentes procesos productivos, la reducción fue de 3,2%.

En los primeros nueve meses del año, la tendencia fue similar. Las cantidades importadas retrocedieron 9,7%, con una caída de 25,9% en piezas y accesorios para bienes de capital y de 13,9% en bienes de capital.

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Pese a esa reducción, bienes intermedios, bienes de capital y piezas y accesorios concentraron en conjunto el 71% de las importaciones argentinas entre enero y septiembre. La composición refuerza el vínculo entre el comercio exterior y el funcionamiento de las cadenas productivas locales.

Un comercio exterior con mayor movimiento exportador

El encarecimiento de algunos corredores se produjo en un mes en el que el intercambio comercial argentino alcanzó los 17.095 millones de dólares, un 11,6% más que en septiembre de 2025.

Las exportaciones sumaron 10.036 millones de dólares y crecieron 23,5% interanual, mientras que las importaciones totalizaron 7.060 millones. Como resultado, la balanza comercial registró un superávit de 2.976 millones de dólares.

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En ese contexto, la evolución de los fletes agrega una variable adicional para empresas que dependen de insumos, equipos y productos provenientes del exterior. La diferencia entre corredores muestra que el origen de las cargas vuelve a ser determinante en la estructura de costos, especialmente en cadenas de suministro con una alta dependencia de proveedores asiáticos.