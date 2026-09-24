República Dominicana

Interceptan una nave a la deriva con 38 migrantes haitianos en aguas territoriales de República Dominicana

Las fuerzas militares brindaron auxilio y condujeron hasta la Capitanía de Puerto de Manzanillo a los pasajeros rescatados por fallas mecánicas en el sistema de propulsión del barco

Lancha patrullera de color azul y blanco junto a una embarcación de madera con personas a bordo en mar abierto.
Una lancha patrullera de la Armada realiza labores de vigilancia junto a una pequeña embarcación de madera con varias personas a bordo en el mar Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Armada de República Dominicana (ARD) interceptó en aguas territoriales una embarcación a la deriva con 38 personas de nacionalidad haitiana a bordo mientras el presidente Luis Abinader reiteró ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su Gobierno mantendrá el control de sus fronteras y la aplicación estricta de las leyes migratorias.

El operativo de interdicción marítima comenzó tras una alerta emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) sobre una nave que requería asistencia a unas 30 millas náuticas al noroeste de Isla Cabra, cerca del límite marítimo que separa al país de Haití.

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Ante la notificación, la comandancia naval dispuso el envío de la lancha interceptora REGULUS LI-165 con la misión de comprobar la situación del barco y brindar el auxilio correspondiente. Al llegar a las coordenadas indicadas, los efectivos militares ubicaron e interceptaron una embarcación de aproximadamente 32 pies de eslora que presentaba fallas en su sistema de propulsión.

A bordo viajaban 31 hombres, siete mujeres y una menor de aproximadamente siete años de edad. De acuerdo con las indagaciones preliminares de las autoridades, la lancha era utilizada para realizar un viaje marítimo irregular con un rumbo no determinado.

Tras la intercepción, la Armada de República Dominicana (ARD) trasladó bajo custodia a los 38 ocupantes y la estructura hacia la Capitanía de Puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, donde los organismos de seguridad procedieron a realizar los exámenes médicos e iniciar las verificaciones legales conforme a los protocolos vigentes.

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La lancha interceptora de la Armada de República Dominicana trasladó a los 38 migrantes hacia la Capitanía de Puerto de Manzanillo tras quedar a la deriva en el Atlántico (Cortesía: @eldemocratard).
La lancha interceptora de la Armada de República Dominicana trasladó a los 38 migrantes hacia la Capitanía de Puerto de Manzanillo tras quedar a la deriva en el Atlántico (Cortesía: @eldemocratard).

El deterioro de la seguridad en Haití impulsa el uso de rutas marítimas de alto riesgo

El hallazgo de la embarcación en aguas norteñas pone de manifiesto un patrón recurrente en la región fronteriza, donde la violencia provocada por grupos armados e inestabilidad económica aboca a cientos de ciudadanos a intentar la salida de territorio haitiano por vías informales.

Frente a este escenario, las autoridades navales del país caribeño mantienen operaciones permanentes de patrullaje para desarticular las redes de tráfico clandestino y prevenir accidentes mortales en alta mar.

Las lanchas empleadas en este tipo de travesías suelen viajar sobrecargadas, sin los equipos básicos de salvamento ni el mantenimiento técnico indispensable para encarar las corrientes marinas.

La Comandancia de la Armada de República Dominicana (ARD) reafirmó que el despliegue continuo de sus unidades en la franja limítrofe marítima busca garantizar la soberanía nacional, combatir las actividades ilícitas y salvaguardar la vida humana en los espacios marinos bajo su jurisdicción.

Luis Abinader reafirmó ante la Organización de las Naciones Unidas la soberanía fronteriza

El operativo en el Atlántico coincidió con la alocución brindada por el presidente Luis Abinader durante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Durante su discurso pronunciado el día de ayer 23 de septiembre, el jefe de Estado fijó la posición de su administración ante la crisis en la nación vecina y el impacto directo que esta genera en el territorio dominicano.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que “no existe una solución dominicana a la crisis haitiana” y advirtió que ningún organismo internacional ni gobierno extranjero puede imponer a su país la carga de resolver el conflicto.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, urge a la Asamblea General de la ONU a actuar con celeridad ante la grave crisis en Haití, denunciando el control de bandas criminales y exigiendo el despliegue completo de la fuerza multinacional.

En ese contexto, el gobernante confirmó que las instituciones militares mantendrán el fortalecimiento de la vigilancia y el equipamiento en la franja fronteriza tanto terrestre como marítima.

El gobernante dominicano concluyó su exposición al enfatizar que la verdadera pacificación de Haití requiere reforzar a la Policía Nacional, brindar oportunidades a la juventud y hacer cumplir el embargo de armas, de forma que la población de ese país pueda restaurar su institucionalidad dentro de su propio suelo.

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