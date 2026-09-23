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Caen los minerales transportados y los despachos de cemento en Buenos Aires

La producción transportada de minerales retrocedió 5,7% interanual en julio y los despachos de cemento bajaron 7%, en un escenario de contracción de la actividad de la construcción

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Los despachos de cemento en territorio bonaerense disminuyeron 7% interanual durante julio y acumularon una contracción del 2,4% en 2026 (Foto: Shutterstock)
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La producción transportada de minerales en la provincia de Buenos Aires cayó 5,7% interanual en julio, mientras que los despachos de cemento retrocedieron 7% en el mismo período. Ambos indicadores vinculados al movimiento de materiales para la construcción mantuvieron, además, resultados negativos en el acumulado de 2026.

Los datos forman parte del Monitor Productivo de agosto de 2026, elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que también registró un deterioro de distintos indicadores asociados a la construcción a nivel nacional y provincial.

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Menos minerales transportados y cemento despachado

En el caso de los minerales, el informe utiliza como referencia la Producción Transportada de Minerales (PTM), calculada a partir de las guías mineras emitidas por las empresas para cada establecimiento de la Provincia.

En julio, este indicador mostró una baja del 5,7% frente al mismo mes de 2025. Al considerar los primeros siete meses del año, la producción transportada acumuló un descenso del 1% interanual.

El comportamiento del cemento mostró una tendencia similar. Los despachos en territorio bonaerense disminuyeron 7% interanual durante julio y acumularon una contracción del 2,4% en 2026. A nivel nacional, la baja fue todavía mayor en el séptimo mes del año, con una caída del 8,2% interanual y del 3,6% en el acumulado.

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Se trata de dos indicadores particularmente ligados al movimiento de cargas de gran peso y volumen, que acompañan la evolución de actividades como la construcción y la producción de materiales e insumos destinados a obras.

Edificio en construcción con estructura de acero y concreto, varias grúas y maquinaria. Un grupo de trabajadores usa chalecos de seguridad y cascos.
Para el trimestre agosto-octubre, las expectativas netas de actividad de la construcción permanecen en terreno negativo, tanto entre las firmas dedicadas a obras privadas como entre las vinculadas con obra pública (Imagen: Ilustración Movant Connection)

La construcción volvió a retroceder en julio

El contexto sectorial también mostró señales de contracción. A nivel nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 4,5% interanual en julio y 4,6% respecto del mes anterior, según los datos incluidos en el informe.

Pese a esa baja mensual, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 permaneció 1,7% por encima del mismo período de 2025. Sin embargo, al compararlo con enero-julio de 2023, el nivel de actividad todavía se encontraba 23,5% por debajo.

La evolución de los insumos también fue dispar. De los 12 productos relevados, solo cinco registraron aumentos acumulados durante el año. Entre los retrocesos interanuales de julio aparecen el cemento Portland, con una caída del 8,1%; el asfalto, con 23,1%; los ladrillos huecos, con 12,9%; y las cales, con 9,8%.

El informe también muestra una reducción en la demanda eléctrica de los grandes usuarios industriales vinculados con los materiales para la construcción. En julio, este segmento consumió 41,4% menos energía que un año atrás y acumuló una baja del 24,7% en los primeros siete meses.

Expectativas todavía negativas

Las perspectivas relevadas entre las empresas constructoras tampoco muestran todavía un escenario generalizado de recuperación. Para el trimestre agosto-octubre, las expectativas netas de actividad permanecen en terreno negativo, tanto entre las firmas dedicadas a obras privadas como entre las vinculadas con obra pública.

Según el relevamiento citado por el Monitor Productivo, 10,6% de las empresas de obras privadas y 16,9% de las de obras públicas esperan un aumento de la actividad durante ese período. En materia de empleo, las proporciones bajan a 8,7% y 10,3%, respectivamente.

Así, los datos de julio muestran una combinación de menor producción transportada de minerales, menos despachos de cemento y retrocesos en varios de los principales insumos de la construcción, dentro de un sector que mantiene niveles de actividad inferiores a los registrados en 2023.

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