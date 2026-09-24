Endeudamiento en los barrios populares: 7 de cada 10 hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos

La mitad de las familias endeudadas combina el uso de tarjetas de crédito con préstamos personales

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En los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, la compra de alimentos y medicamentos, el pago de servicios y la cancelación de saldos anteriores aparecen entre los principales destinos de las deudas de los hogares. Jonathan Tea, secretario general del Movimiento Evita en la ciudad de Buenos Aires, presentó los resultados del estudio realizado por la organización de forma conjunta con el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria (OEPSS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Siete de cada diez hogares relevados tienen deudas, según el informe. El 72% usa tarjetas de crédito, préstamos personales o ambos recursos. En tanto, el 54% destinó esos fondos a gastos de salud. El 44% de los hogares se endeudó para pagar impuestos y servicios. “El problema es que la gente no llega a fin de mes”, afirmó Tea. Según explicó, esa falta de ingresos empuja a buscar dinero en distintas fuentes.

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El secretario general sostuvo que el endeudamiento responde a una caída de los ingresos familiares. “La gente no llega y se termina endeudando como puede”, afirmó. El dirigente vinculó los gastos sanitarios con la compra de medicamentos. Y planteó que muchas familias no usan créditos para consumos no esenciales. “No es una discusión técnico-financiera”, dijo en diálogo con Infobae Al Mediodía.

Siete de cada diez hogares en barrios populares piden crédito para afrontar la compra de alimentos, medicamentos y el pago de servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarjetas y préstamos para cubrir saldos previos

El relevamiento indicó que el 71,3% de quienes usan tarjeta pidió dinero prestado para cubrir saldos acumulados. Además, el 56% de las personas con deuda de tarjeta no está al día. Entre quienes tomaron préstamos personales, la mora alcanza al 66%.

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Tea describió una secuencia de refinanciaciones y nuevos créditos. “Es una rueda que no para nunca”, señaló. La mitad de los hogares endeudados combina tarjetas de crédito y préstamos personales. El 14% solo tiene deudas de tarjeta y el 34% solo mantiene préstamos.

Informalidad y acceso al crédito

De acuerdo con el relevamiento, el 66% de los hogares encuestados tiene integrantes que trabajan en la informalidad. El dirigente señaló que esos trabajadores enfrentan barreras para acceder a préstamos bancarios. Por eso, recurren a billeteras virtuales, comercios barriales, familiares y prestamistas locales.

Tea valoró la existencia de crédito para sectores antes excluidos. Aun así, advirtió que esos recursos cubren necesidades básicas y no actividades productivas. “Si la gente utiliza o se endeuda para comprar alimentos es porque no llega a fin de mes”, afirmó.

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Un estudio del Movimiento Evita y la UBA analizó las causas del endeudamiento en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestamistas barriales y cobros extorsivos

Tea afirmó que los prestamistas barriales cobran entre 20% y 30% mensual por créditos de montos pequeños. Según explicó, las familias aceptan esas condiciones frente a gastos urgentes. Los préstamos suelen oscilar entre $150.000 y $300.000.

El secretario general del Movimiento Evita en CABA alertó sobre amenazas y mecanismos de cobro violentos. “Que te amenacen a tu familia es una situación muy grave”, expresó.

Tea propuso crear un registro sobre las fuentes de endeudamiento y reforzar la intervención estatal ante extorsiones. También anticipó un relevamiento nacional junto con universidades de todo el país.

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