Economía

Endeudamiento en los barrios populares: 7 de cada 10 hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos

Un relevamiento realizado en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires mostró a qué áreas se destinan los créditos. Los resultados demostraron que crece el uso de tarjetas y préstamos para cubrir saldos acumulados

La mitad de las familias endeudadas combina el uso de tarjetas de crédito con préstamos personales
Guardar

En los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, la compra de alimentos y medicamentos, el pago de servicios y la cancelación de saldos anteriores aparecen entre los principales destinos de las deudas de los hogares. Jonathan Tea, secretario general del Movimiento Evita en la ciudad de Buenos Aires, presentó los resultados del estudio realizado por la organización de forma conjunta con el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria (OEPSS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Siete de cada diez hogares relevados tienen deudas, según el informe. El 72% usa tarjetas de crédito, préstamos personales o ambos recursos. En tanto, el 54% destinó esos fondos a gastos de salud. El 44% de los hogares se endeudó para pagar impuestos y servicios. El problema es que la gente no llega a fin de mes”, afirmó Tea. Según explicó, esa falta de ingresos empuja a buscar dinero en distintas fuentes.

PUBLICIDAD

El secretario general sostuvo que el endeudamiento responde a una caída de los ingresos familiares. “La gente no llega y se termina endeudando como puede”, afirmó. El dirigente vinculó los gastos sanitarios con la compra de medicamentos. Y planteó que muchas familias no usan créditos para consumos no esenciales. “No es una discusión técnico-financiera”, dijo en diálogo con Infobae Al Mediodía.

Una mujer con las manos en la cara frente a una laptop y varias facturas con sellos de pago vencido sobre una mesa de cocina.
Siete de cada diez hogares en barrios populares piden crédito para afrontar la compra de alimentos, medicamentos y el pago de servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarjetas y préstamos para cubrir saldos previos

El relevamiento indicó que el 71,3% de quienes usan tarjeta pidió dinero prestado para cubrir saldos acumulados. Además, el 56% de las personas con deuda de tarjeta no está al día. Entre quienes tomaron préstamos personales, la mora alcanza al 66%.

PUBLICIDAD

Tea describió una secuencia de refinanciaciones y nuevos créditos. “Es una rueda que no para nunca”, señaló. La mitad de los hogares endeudados combina tarjetas de crédito y préstamos personales. El 14% solo tiene deudas de tarjeta y el 34% solo mantiene préstamos.

Informalidad y acceso al crédito

De acuerdo con el relevamiento, el 66% de los hogares encuestados tiene integrantes que trabajan en la informalidad. El dirigente señaló que esos trabajadores enfrentan barreras para acceder a préstamos bancarios. Por eso, recurren a billeteras virtuales, comercios barriales, familiares y prestamistas locales.

Tea valoró la existencia de crédito para sectores antes excluidos. Aun así, advirtió que esos recursos cubren necesidades básicas y no actividades productivas. “Si la gente utiliza o se endeuda para comprar alimentos es porque no llega a fin de mes”, afirmó.

Un hombre y una mujer sentados a la mesa con tres niños mientras examinan facturas de servicios con sellos de vencido y una calculadora.
Un estudio del Movimiento Evita y la UBA analizó las causas del endeudamiento en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestamistas barriales y cobros extorsivos

Tea afirmó que los prestamistas barriales cobran entre 20% y 30% mensual por créditos de montos pequeños. Según explicó, las familias aceptan esas condiciones frente a gastos urgentes. Los préstamos suelen oscilar entre $150.000 y $300.000.

El secretario general del Movimiento Evita en CABA alertó sobre amenazas y mecanismos de cobro violentos. “Que te amenacen a tu familia es una situación muy grave”, expresó.

Tea propuso crear un registro sobre las fuentes de endeudamiento y reforzar la intervención estatal ante extorsiones. También anticipó un relevamiento nacional junto con universidades de todo el país.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Endeudamiento Barrios PopularesCiudad de Buenos AiresInformalidad LaboralViolencia FamiliarInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A cuánto debe llegar la inflación en los próximos meses para que el Gobierno cumpla la meta que fijó en el Presupuesto

En el proyecto de Presupuesto 2027 se proyectó un IPC del 29% para este año. Las presiones de alimentos y bebidas que complican el dato de septiembre y podrían llevarlo al 2 por ciento

A cuánto debe llegar la inflación en los próximos meses para que el Gobierno cumpla la meta que fijó en el Presupuesto

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

El Brent superó los 105 dólares el barril y el crudo estadounidense saltó a más de USD 95, mientras los rendimientos de bonos siguen presionando a las acciones tecnológicas

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

El presidente de YPF aseguró que “si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”

Horacio Marín habló en Infobae en Vivo sobre la volatilidad del precio internacional, el acuerdo entre las petroleras para no trasladar toda la suba al surtidor y el avance del financiamiento del mayor proyecto de la historia de la empresa

El presidente de YPF aseguró que “si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron por debajo del 30 por ciento

El aumento esperado para el índice de precios se ubicó en 29,8% en septiembre, casi seis puntos porcentuales por debajo del registro de agosto, según la Universidad Torcuato Di Tella

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron por debajo del 30 por ciento

Mejora el acceso al crédito para las empresas, pero el consumo seguirá débil hasta 2027: qué anticipa Moody’s para Argentina

La calificadora proyectó expansión económica, menor inflación, reducción del riesgo corporativo y mayor disponibilidad financiera. Energía, minería y agro aparecen entre principales beneficiados

Mejora el acceso al crédito para las empresas, pero el consumo seguirá débil hasta 2027: qué anticipa Moody’s para Argentina

DEPORTES

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Las revelaciones de Roger Federer a sus 45 años: por qué no desayuna y su pasión oculta

Lionel Scaloni volvió a hablar de su futuro en la selección argentina y se refirió al recambio de nombres que realizó con la lista para los amistosos

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, superó a una campeona y se aseguró una medalla en los Suramericanos: el abrazo con sus padres

Polémica en Brasil por la provocación de un futbolista: se burló cuando su equipo ganaba, le dieron vuelta el partido y los rivales se tomaron revancha

TELESHOW

El arte según Eugenio Cuttica: la espiritualidad, el marketing y el diálogo con la inteligencia artificial

El arte según Eugenio Cuttica: la espiritualidad, el marketing y el diálogo con la inteligencia artificial

El reencuentro de Diego Torres con Belén, la seguidora que conoció hace 29 años en Sorpresa y media: “De por vida”

Melody Luz contó cómo era su frecuencia sexual con Alex Caniggia: “La médica me dijo que parara”

El debate entre Charlotte Caniggia, Juli Poggio y La Reini sobre quién paga las citas: “Mi mamá me enseñó así”

Nicolás Cabré reveló el destino del viaje familiar con Rufina y Rocío Pardo: “Tres que se van por un rato”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

Ecuador reforzará la seguridad de los jueces que asumirán casos de corrupción y crimen organizado

Taylor Swift hará historia en los MTV VMAs 2026 al convertirse en la artista con más premios en la trayectoria de la ceremonia

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva