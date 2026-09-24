Economía

A cuánto debe llegar la inflación en los próximos meses para que el Gobierno cumpla la meta que fijó en el Presupuesto

En el proyecto de Presupuesto 2027 se proyectó un IPC del 29% para este año. Las presiones de alimentos y bebidas que complican el dato de septiembre y podrían llevarlo al 2 por ciento

El Gobierno proyectó en el presupuesto 2027 que la inflación de este año va a cerrar en 29 por ciento. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
El Gobierno proyectó en el presupuesto 2027 que la inflación de este año va a cerrar en 29 por ciento. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Guardar

En el Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno, se estimó que la inflación para 2026 cerrará en 29%. Sin embargo, alcanzar esa cifra representa un desafío: el dato deberá ubicarse por debajo de un umbral entre septiembre y diciembre que está lejos de alcanzarse. Más aún con la aceleración de precios de alimentos en las últimas semanas, que podrían llevar otra vez al índice al 2% mensual este mes.

La estimación incluida en el presupuesto fijó una referencia para el tramo final del año. Según los cálculos de Analytica, para que la inflación acumulada cierre en 29% en diciembre, el promedio mensual deberá ser de 1,6% durante los cuatro meses que restan del año. Esa exigencia abarca septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

PUBLICIDAD

En agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 1,7%, un dato que el Gobierno festejó ya que se trató del más bajo en 14 meses y desde el 2017 para el mes. A partir de esa cifra, la atención se concentró en la evolución de septiembre y en la posibilidad de mantener una tendencia de desaceleración. Sin embargo, las mediciones privadas de la tercera semana del mes mostraron aumentos en alimentos y bebidas que incidieron sobre las previsiones para el índice general.

Aceleración en alimentos

En la tercera semana de septiembre, Analytica registró una variación semanal de 0,7% en alimentos y bebidas. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba de esa división alcanzó 2,7%, lo que llevó a proyectar que la IPC se ubicará en 2% en el mes, lejos del 1,6% necesario para alcanzar el 29% anual.

PUBLICIDAD

El relevamiento de Analytica mostró diferencias entre los rubros que integran alimentos y bebidas. Las verduras encabezaron los aumentos en el promedio de las últimas cuatro semanas, con una variación de 12,6%. Las frutas ocuparon el segundo lugar dentro de esa medición, con un incremento de 4,3%. Los aumentos más acotados se concentraron en carnes y derivados, que avanzaron 0,9%, y en aceites, grasas y mantecas, con una suba de 0,6 por ciento.

La consultora LCG también informó aumentos en alimentos y bebidas durante la tercera semana de septiembre. Su relevamiento registró una suba de 0,6% en ese período y señaló que esa división acumuló incrementos por segunda semana consecutiva. En el promedio de las últimas cuatro semanas, LCG calculó una inflación de alimentos de 1,8%. El resultado implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición anterior.

Las consultoras registraron una aceleración de la inflación de alimentos y bebidas en septiembre. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta)
Las consultoras registraron una aceleración de la inflación de alimentos y bebidas en septiembre. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta)

El informe de LCG detalló que las carnes explicaron la mitad de la suba semanal de alimentos y bebidas. Ese rubro aumentó 1,1% en la comparación semanal y tuvo la mayor incidencia dentro de la variación registrada durante la tercera semana. Las verduras avanzaron 2,3% en esa medición semanal. Las bebidas subieron 0,8% y los panificados, 0,7%. Esos tres grupos explicaron el resto de la variación semanal señalada por la consultora.

Las bebidas tuvieron además una incidencia central en el promedio de las últimas cuatro semanas. LCG indicó que esa categoría explicó 70% de la inflación promedio de alimentos en ese período y acumuló un alza mensual de 9,3 por ciento.

En la misma línea, EconViews registró una inflación alimentos de 1,1% en la tercera semana. “La suba se explica principalmente por el componente de carnes y derivados, ahí registramos los aumentos más fuertes”, explicó Alejandro Giacoia, economista de la consultora. Frente a ello, proyecten que el índice general del mes se va a ubicar en 1,8% lo que implicaría -en caso de confirmarse- una aceleración respecto al 1,7% de agosto.

La evolución relevada por EconViews coincidió con la señal que detectó Analytica y LCG en alimentos y bebidas. Ambas consultoras registraron aumentos durante la tercera semana de septiembre y ubicaron esa división como uno de los principales factores de presión detrás de las proyecciones para el IPC.

Las proyecciones oficiales

Los datos de las consultoras privadas fueron en sentido distinto de las previsiones que expresó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, después de conocerse la inflación de agosto. El funcionario planteó una perspectiva más optimista que la de los analistas privados y que la de quienes participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado.

Tabla con estimaciones de inflación mensual, promedios y diferencias estadísticas publicadas por el Banco Central de la República Argentina
La mediana de respuestas del REM marcó que la inflación de septiembre será de 1,8 por ciento. (Foto: Banco Central)

Furiase afirmó que la inflación puede perforar el rango de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027. Su estimación tomó como referencia el resultado de agosto, cuando el IPC marcó 1,7 por ciento.

El secretario de Finanzas sostuvo que el indicador ya rompió el nivel de 2% mensual y que se mueve en una franja de entre 1,5% y 2%. “Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso”, afirmó en una entrevista con A24.

Sin embargo, los números que manejan en el equipo económico no son los mismos que los de los privados. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (BCRA), que elabora el Banco Central (BCRA), la mediana de las respuestas marcó que la inflación en septiembre se va a ubicar en 1,8% y que se va a mover en torno a ese valor hasta febrero de 2027. Solo en noviembre se registraría el 1,6% que necesita el Gobierno para llegar al 29% anual.

Temas Relacionados

InflaciónIPCPreciosAlimentosPresupuesto 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Endeudamiento en los barrios populares: 7 de cada 10 hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos

Un relevamiento realizado en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires mostró a qué áreas se destinan los créditos. Los resultados demostraron que crece el uso de tarjetas y préstamos para cubrir saldos acumulados

Endeudamiento en los barrios populares: 7 de cada 10 hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

El Brent superó los 105 dólares el barril y el crudo estadounidense saltó a más de USD 95, mientras los rendimientos de bonos siguen presionando a las acciones tecnológicas

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

El presidente de YPF aseguró que “si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”

Horacio Marín habló en Infobae en Vivo sobre la volatilidad del precio internacional, el acuerdo entre las petroleras para no trasladar toda la suba al surtidor y el avance del financiamiento del mayor proyecto de la historia de la empresa

El presidente de YPF aseguró que “si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron por debajo del 30 por ciento

El aumento esperado para el índice de precios se ubicó en 29,8% en septiembre, casi seis puntos porcentuales por debajo del registro de agosto, según la Universidad Torcuato Di Tella

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron por debajo del 30 por ciento

Mejora el acceso al crédito para las empresas, pero el consumo seguirá débil hasta 2027: qué anticipa Moody’s para Argentina

La calificadora proyectó expansión económica, menor inflación, reducción del riesgo corporativo y mayor disponibilidad financiera. Energía, minería y agro aparecen entre principales beneficiados

Mejora el acceso al crédito para las empresas, pero el consumo seguirá débil hasta 2027: qué anticipa Moody’s para Argentina

DEPORTES

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Las revelaciones de Roger Federer a sus 45 años: por qué no desayuna y su pasión oculta

Lionel Scaloni volvió a hablar de su futuro en la selección argentina y se refirió al recambio de nombres que realizó con la lista para los amistosos

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, superó a una campeona y se aseguró una medalla en los Suramericanos: el abrazo con sus padres

Polémica en Brasil por la provocación de un futbolista: se burló cuando su equipo ganaba, le dieron vuelta el partido y los rivales se tomaron revancha

TELESHOW

El arte según Eugenio Cuttica: la espiritualidad, el marketing y el diálogo con la inteligencia artificial

El arte según Eugenio Cuttica: la espiritualidad, el marketing y el diálogo con la inteligencia artificial

El reencuentro de Diego Torres con Belén, la seguidora que conoció hace 29 años en Sorpresa y media: “De por vida”

Melody Luz contó cómo era su frecuencia sexual con Alex Caniggia: “La médica me dijo que parara”

El debate entre Charlotte Caniggia, Juli Poggio y La Reini sobre quién paga las citas: “Mi mamá me enseñó así”

Nicolás Cabré reveló el destino del viaje familiar con Rufina y Rocío Pardo: “Tres que se van por un rato”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

Ecuador reforzará la seguridad de los jueces que asumirán casos de corrupción y crimen organizado

Taylor Swift hará historia en los MTV VMAs 2026 al convertirse en la artista con más premios en la trayectoria de la ceremonia

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva