A cuánto debe llegar la inflación en los próximos meses para que el Gobierno cumpla la meta que fijó en el Presupuesto

El Gobierno proyectó en el presupuesto 2027 que la inflación de este año va a cerrar en 29 por ciento. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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En el Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno, se estimó que la inflación para 2026 cerrará en 29%. Sin embargo, alcanzar esa cifra representa un desafío: el dato deberá ubicarse por debajo de un umbral entre septiembre y diciembre que está lejos de alcanzarse. Más aún con la aceleración de precios de alimentos en las últimas semanas, que podrían llevar otra vez al índice al 2% mensual este mes.

La estimación incluida en el presupuesto fijó una referencia para el tramo final del año. Según los cálculos de Analytica, para que la inflación acumulada cierre en 29% en diciembre, el promedio mensual deberá ser de 1,6% durante los cuatro meses que restan del año. Esa exigencia abarca septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

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En agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 1,7%, un dato que el Gobierno festejó ya que se trató del más bajo en 14 meses y desde el 2017 para el mes. A partir de esa cifra, la atención se concentró en la evolución de septiembre y en la posibilidad de mantener una tendencia de desaceleración. Sin embargo, las mediciones privadas de la tercera semana del mes mostraron aumentos en alimentos y bebidas que incidieron sobre las previsiones para el índice general.

Aceleración en alimentos

En la tercera semana de septiembre, Analytica registró una variación semanal de 0,7% en alimentos y bebidas. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba de esa división alcanzó 2,7%, lo que llevó a proyectar que la IPC se ubicará en 2% en el mes, lejos del 1,6% necesario para alcanzar el 29% anual.

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El relevamiento de Analytica mostró diferencias entre los rubros que integran alimentos y bebidas. Las verduras encabezaron los aumentos en el promedio de las últimas cuatro semanas, con una variación de 12,6%. Las frutas ocuparon el segundo lugar dentro de esa medición, con un incremento de 4,3%. Los aumentos más acotados se concentraron en carnes y derivados, que avanzaron 0,9%, y en aceites, grasas y mantecas, con una suba de 0,6 por ciento.

La consultora LCG también informó aumentos en alimentos y bebidas durante la tercera semana de septiembre. Su relevamiento registró una suba de 0,6% en ese período y señaló que esa división acumuló incrementos por segunda semana consecutiva. En el promedio de las últimas cuatro semanas, LCG calculó una inflación de alimentos de 1,8%. El resultado implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición anterior.

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Las consultoras registraron una aceleración de la inflación de alimentos y bebidas en septiembre. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta)

El informe de LCG detalló que las carnes explicaron la mitad de la suba semanal de alimentos y bebidas. Ese rubro aumentó 1,1% en la comparación semanal y tuvo la mayor incidencia dentro de la variación registrada durante la tercera semana. Las verduras avanzaron 2,3% en esa medición semanal. Las bebidas subieron 0,8% y los panificados, 0,7%. Esos tres grupos explicaron el resto de la variación semanal señalada por la consultora.

Las bebidas tuvieron además una incidencia central en el promedio de las últimas cuatro semanas. LCG indicó que esa categoría explicó 70% de la inflación promedio de alimentos en ese período y acumuló un alza mensual de 9,3 por ciento.

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En la misma línea, EconViews registró una inflación alimentos de 1,1% en la tercera semana. “La suba se explica principalmente por el componente de carnes y derivados, ahí registramos los aumentos más fuertes”, explicó Alejandro Giacoia, economista de la consultora. Frente a ello, proyecten que el índice general del mes se va a ubicar en 1,8% lo que implicaría -en caso de confirmarse- una aceleración respecto al 1,7% de agosto.

La evolución relevada por EconViews coincidió con la señal que detectó Analytica y LCG en alimentos y bebidas. Ambas consultoras registraron aumentos durante la tercera semana de septiembre y ubicaron esa división como uno de los principales factores de presión detrás de las proyecciones para el IPC.

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Las proyecciones oficiales

Los datos de las consultoras privadas fueron en sentido distinto de las previsiones que expresó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, después de conocerse la inflación de agosto. El funcionario planteó una perspectiva más optimista que la de los analistas privados y que la de quienes participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado.

La mediana de respuestas del REM marcó que la inflación de septiembre será de 1,8 por ciento. (Foto: Banco Central)

Furiase afirmó que la inflación puede perforar el rango de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027. Su estimación tomó como referencia el resultado de agosto, cuando el IPC marcó 1,7 por ciento.

El secretario de Finanzas sostuvo que el indicador ya rompió el nivel de 2% mensual y que se mueve en una franja de entre 1,5% y 2%. “Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso”, afirmó en una entrevista con A24.

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Sin embargo, los números que manejan en el equipo económico no son los mismos que los de los privados. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (BCRA), que elabora el Banco Central (BCRA), la mediana de las respuestas marcó que la inflación en septiembre se va a ubicar en 1,8% y que se va a mover en torno a ese valor hasta febrero de 2027. Solo en noviembre se registraría el 1,6% que necesita el Gobierno para llegar al 29% anual.