La logística que no puede fallar: frío, trazabilidad y una vida de por medio

Gabriel Vinitzky es gerente general de una compañía de logística orientada a la salud humana y animal (Foto: Movant Connection)

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“La calidad no se puede negociar”. Con esa premisa, Gabriel describe una logística en la que diferentes variables fundamentales conviven todos los días, porque detrás de cada entrega hay un paciente esperando un tratamiento, una cirugía programada o un medicamento que, según el caso, puede requerir desde temperatura ambiente hasta setenta grados bajo cero. Su mirada recorre los desafíos de cubrir un país extenso y la expansión hacia otros mercados.

¿Cuáles son las particularidades que definen a la logística vinculada con la salud en la Argentina?

La logística de la salud tiene fuertes particularidades porque detrás de una entrega hay una vida, un paciente, y eso es muy relevante. También hay cuestiones vinculadas a la temperatura, porque se movilizan productos oncológicos, de HIV o de esclerosis múltiple que requieren frío, junto con productos ambulatorios menos sofisticados. En general, todos requieren un tratamiento especial y particular, y hay que considerarlo en todo el proceso.

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¿Qué lugar ocupa la trazabilidad en el sector y cómo fue evolucionando en los últimos años?

La trazabilidad hoy en la Argentina es muy fuerte. El esquema de trazabilidad médica comenzó en 2011 y con los años se fueron sumando distintos productos que la requieren. Más allá de la trazabilidad médica en sí, poder trazar un producto permite saber cómo, de dónde y hacia dónde fue, y quién lo recepcionó. Frente a una contingencia es una herramienta muy útil y está muy bien implementada.

¿Qué retos representa llegar a todo el país cumpliendo con las exigencias de cada tipo de producto?

La Argentina es muy extensa y tiene climas muy distintos: no es lo mismo entregar en la Capital que en el NOA, en la Patagonia o en Tierra del Fuego. Por eso, al movilizar un medicamento hay que tener siempre presente que la calidad no se puede negociar. Lo que se entrega en cualquier punto del país tiene que llegar en las mismas condiciones, y el proceso logístico tiene que estar preparado para sostener esas exigencias.

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¿Qué rol juega la tecnología hoy en el proceso logístico y qué expectativas hay a futuro, pensando incluso en la medicina personalizada?

La tecnología atraviesa todo el proceso: desde que un producto se recibe, se almacena, se acondiciona y se distribuye. Es una herramienta que permite gestionar y decidir mejor, más que reemplazar al humano. Se habla mucho de la medicina personalizada y, aunque no está claro cuándo va a llegar, la logística ya demostró capacidad de adaptación: hoy conviven medicamentos que van desde los -70°C hasta los 2-8°C.

Con tanta tecnología en el proceso, ¿qué lugar sigue teniendo el factor humano?

Al movilizar productos vinculados a la salud aparecen situaciones críticas donde interviene el criterio humano: decidir si algo se envía por vía aérea, en un camión exclusivo o con un acompañante porque se entrega en un quirófano. Ahí pesan la conciencia, la responsabilidad y el criterio. El humano también le pone una impronta de calidez y cercanía que en esta logística es vital, y que la tecnología, por ahora, no reemplaza.

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¿Cómo es la relación con los entes regulatorios, como el Ministerio de Salud, cuando se manejan productos tan sensibles como vacunas o medicamentos?

Desde que se armó la compañía, la idea fue construir una operación con las mismas exigencias que una planta farmacéutica: limpieza extrema, con los mismos estándares que un quirófano. Cuando llegaron las auditorías del Ministerio de Salud, las recibieron muy bien, porque es justamente lo que ese organismo exige. El vínculo es fluido: se escucha, orientan bien, y cada hallazgo se toma positivamente, porque la industria es cada vez más exigente.

"Al movilizar productos vinculados a la salud aparecen situaciones críticas donde interviene el criterio humano", destaca Gabriel (Foto: Shutterstock)

¿Cómo fue el proceso de empezar a operar fuera del país y qué desafíos implica cruzar fronteras en logística de salud?

Actualmente hay operación en Uruguay, en zona franca, desde hace poco tiempo. Cruzar fronteras en logística de la salud implica lidiar con entes regulatorios distintos, con exigencias parecidas pero no iguales, y con auditorías que ponen énfasis en cuestiones diferentes a las de la Argentina. Los entes argentinos son muy exigentes, así que un operador que cumple esos estándares puede operar en otros países.

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