En logística farmacéutica, el desorden se paga caro

Alexis Simancas es jefe de compras y comercio exterior en la industria farmacéutica (Foto: Movant Connection)

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Alexis lleva años metido en el día a día del abastecimiento farmacéutico, entre proveedores, ferias internacionales y el orden que exige una cadena que no da tregua. Sobre su primer viaje a una feria internacional del sector, recuerda que sirvió para “tocar puertas donde antes no sabíamos que existían puertas”. Desde ahí repasa cómo el orden interno y la apertura comercial redefinen el abastecimiento de la industria en Argentina.

¿Cómo ves hoy la logística y el abastecimiento de la industria farmacéutica en Argentina?

Con el paso del tiempo noté una apertura cada vez mayor en las operaciones logísticas y de comercio exterior que abastecen al sector. Se abrieron muchas puertas, sobre todo con el pago y el giro de divisas a los proveedores, que ahora pueden cobrar en tiempo y forma.

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Esa apertura también generó más competencia entre proveedores, y eso ayuda a mejorar costos y precios. La competencia sana termina beneficiando a toda la cadena de abastecimiento, porque de alguna manera empuja a todos a mejorar.

Con el crecimiento también llegan lo que llamás los dolores del crecimiento. ¿Cómo se procesan puertas adentro de la cadena de abastecimiento?

Todo crecimiento tiene que ir de la mano con el orden, porque eso genera impactos positivos en toda la cadena. El desorden, en cambio, tiene un costo económico importante en las operaciones logísticas: el apuro termina saliendo caro.

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El dinamismo del sector siempre va a existir, pero el desafío es aportar desde cada posición para que todo fluya ordenadamente, se optimicen costos y tiempos de abastecimiento, y haya transparencia en las operaciones. Elegir mal por apuro es un error que se paga después.

El año pasado viajaste a una de las ferias más importantes del mundo farma, en Alemania. ¿Qué te dejó esa experiencia?

Era mi primera vez y no sabía bien con qué me iba a encontrar, pero me dio un panorama de cómo nos ven desde otras regiones y la posibilidad de conocer cara a cara a proveedores que hasta entonces eran solo un mail.

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Ese contacto genera vínculo, lealtad y compromiso, y el objetivo siempre es desarrollar nuevos proveedores, nuevos fabricantes y nuevas alternativas de costos: tocar puertas donde antes no sabíamos que existían puertas. Mis expectativas se cumplieron y hasta se superaron.

"Lo importante es que cada quien entienda su rol dentro de la cadena de abastecimiento y que todos remen para el mismo lado", afirma Alexis (Foto: Shutterstock)

Pensando en el año que viene, ¿cuáles son tus principales objetivos en el área de abastecimiento?

Mi objetivo es ser mucho más eficiente en el abastecimiento estratégico, tanto en tiempos como en ahorros. Eso va de la mano con tener una mejor proyección de lo que se viene, para poder cerrar alianzas estratégicas que sostengan una cadena eficiente de insumos y materia prima.

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A la hora de elegir un proveedor que termine siendo un socio estratégico, ¿en qué te fijás?

Es como una relación personal: hacés contacto con alguien que no conocés y la relación se va construyendo con el tiempo. Es dar un voto de confianza y ver cómo fluye, siempre esperando lo mismo: recibir el producto en tiempo y forma, sin faltantes, con los mejores precios y las mejores condiciones de pago.

En el camino van pasando cosas: un proveedor cumple los tiempos pero no el precio, otro tiene buen precio pero no entrega como corresponde. De cada situación se aprende, y esas oportunidades de mejora terminan definiendo qué proveedores se consolidan como socios de largo plazo.

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Además de proveedores, también te toca liderar un equipo. ¿Cómo se sostiene el trabajo cuando la operación no da tregua?

Creo en la empatía, en ponerse en el lugar del otro para entender cómo está cada sector y distribuir las cargas de forma pareja, sin sobrecargar a nadie. A eso se suma el acompañamiento con herramientas de inteligencia artificial, que dieron visibilidad y efectividad a procesos que antes eran más manuales.

Lo importante es que cada quien entienda su rol dentro de la cadena de abastecimiento y que todos remen para el mismo lado, porque si un eslabón se quiebra, se complica todo: proveedores, equipo, toda la operación en su conjunto.

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