Movant LogComex

La logística que aprende a decidir en tiempo real gracias a la IA

Sebastián Aveille, country manager de una multinacional de tecnología en Argentina, explica cómo los datos en tiempo real están redefiniendo las decisiones logísticas y de comercio exterior

Sebastián Aveille es country manager de una multinacional de tecnología en Argentina (Foto: Movant Connection)
Sebastián Aveille es country manager de una multinacional de tecnología en Argentina (Foto: Movant Connection)
Guardar

“Si puedo entender con horas de anticipación que va a haber un determinado impacto climático, eso me puede cambiar la ruta”. Así resume Sebastián el valor de cruzar datos logísticos en tiempo real: anticiparse, en lugar de analizar los problemas después de que ya ocurrieron. Desde su experiencia en tecnología, repasa cómo la inteligencia artificial cambia la gestión de las cadenas de suministro, las decisiones operativas y los riesgos de seguridad que trae la digitalización.

La logística genera enormes volúmenes de datos. ¿Dónde ves ahí las mayores oportunidades para que la inteligencia artificial ayude a tomar mejores decisiones?

El negocio de la logística es un gran generador de datos, y los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Durante años el desafío fue capturar y ordenar esa información para poder tomar decisiones. Hoy el salto es distinto: se llama Real Time Intelligence y permite decidir en tiempo real, o casi, en lugar de analizar todo después de que el problema ya pasó.

PUBLICIDAD

Eso habilita alertas apenas un indicador se mueve, para poder accionar en el momento. Por ejemplo, detectar que el stock de un producto está bajando o que la demanda sube de manera sostenida, y ajustar la producción antes de que el faltante se vuelva un problema real.

¿Cómo se traduce eso en el día a día de una operación logística, con tantas variables en juego?

La logística es un negocio de muchas variables: tiempos de despacho, stock, demanda, clima, tipos de transporte. Todas tienen que conjugarse para cumplir un objetivo tan simple como entregar a tiempo. Ahí es donde un modelo de datos unificado, que capture y entienda tendencias rápido, hace mucho más eficiente la operación.

PUBLICIDAD

Si puedo entender con horas de anticipación que va a haber un determinado impacto climático, eso me puede cambiar la ruta. No todo se puede resolver, pero hay decisiones sobre las que sí se puede operar a tiempo, en lugar de quedar varado semanas enteras sin poder cruzar una cordillera, por citar un ejemplo reciente.

De acuerdo con Sebastián, la IA puede permitir, "detectar que el stock de un producto está bajando o que la demanda sube de manera sostenida, y ajustar la producción antes de que el faltante se vuelva un problema real" (Imagen: Shutterstock)
De acuerdo con Sebastián, la IA puede permitir, "detectar que el stock de un producto está bajando o que la demanda sube de manera sostenida, y ajustar la producción antes de que el faltante se vuelva un problema real" (Imagen: Shutterstock)

¿Qué procesos empresariales creés que se van a transformar primero gracias a los agentes de inteligencia artificial?

Los procesos que se pueden transformar más rápido son los que tienen mayor volumen de datos, son críticos en su complejidad y combinan distintas fuentes de información. Cuanto más claras son las reglas de una decisión, más fácil es entrenar a un agente para que la tome bien.

El criterio humano sigue siendo fundamental en todos los procesos, pero hay un porcentaje grande de decisiones que ya funciona sin ninguna intervención humana. Por ahí conviene empezar: por los procesos con reglas claras y menos variables que puedan llevar a un error.

¿Qué lugar ocupa hoy la ciberseguridad frente a las nuevas vulnerabilidades que trae la inteligencia artificial?

La ciberseguridad está en el centro de la inteligencia artificial, porque por diseño expande el territorio de ataque. Es como abrir nuevas ventanas en un edificio: automáticamente hacen falta nuevas rejas y nuevos sistemas de protección para cuidar lo que se está construyendo.

Hay que crecer en seguridad al mismo ritmo en que se avanza con nuevos agentes, y asegurarse de que solo las personas y los agentes correctos tengan acceso, con capacidades limitadas, para que un eventual ciberataque no pueda tomar decisiones imposibles de revertir. Hoy esa conversación ya está en la agenda de cualquier mesa de directorio, y todas las industrias, en mayor o menor medida, trabajan para entender su nivel de riesgo y cómo mitigarlo.

Si una pyme del sector logístico o de comercio exterior solo pudiera hacer una inversión tecnológica este año, ¿en qué le recomendarías enfocarse primero?

Antes de invertir, primero hay que entender cuáles son los puntos más complejos de la organización: dónde están los dolores, dónde están las mayores ineficiencias. La recomendación es enfocar la primera inversión ahí, en resolver ese problema puntual con tecnología, en lugar de sumar herramientas sin un objetivo claro detrás.

Temas Relacionados

Movant-Personas-ClavesLogísticaComercio ExteriorInteligencia ArtificialDatos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Logística inversa como motor silencioso de la economía circular

Jerónimo Batista Bucher, director de una empresa de desarrollo de soluciones de economía circular, explica cómo la logística inversa y el diseño de producto redefinen la gestión de residuos

Logística inversa como motor silencioso de la economía circular

La logística en el centro de los nuevos controles sobre la actividad hidrocarburífera en Malvinas

Una nueva norma agiliza los controles sobre actividades vinculadas con desarrollos hidrocarburíferos no autorizados y refuerza la atención sobre la cadena de abastecimiento que los sostiene

La logística en el centro de los nuevos controles sobre la actividad hidrocarburífera en Malvinas

Abastecer petróleo y gas: cuando el precio deja de ser lo primero

Gastón Giovannetti, especialista en supply chain, explica cómo la logística y las importaciones temporales sostienen el abastecimiento de gas y petróleo en un mercado cada vez más exigente

Abastecer petróleo y gas: cuando el precio deja de ser lo primero

La Comunidad Andina elevó 11,5% sus exportaciones y reforzó el comercio regional

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú vendieron bienes por 187.461 millones de dólares al mundo, mientras los intercambios dentro del bloque alcanzaron 9.842 millones y mostraron una fuerte participación de manufacturas

La Comunidad Andina elevó 11,5% sus exportaciones y reforzó el comercio regional

En logística farmacéutica, el desorden se paga caro

Alexis Simancas, jefe de compras y comercio exterior en la industria farmacéutica, explica cómo el orden interno y las alianzas estratégicas con proveedores sostienen el abastecimiento del sector

En logística farmacéutica, el desorden se paga caro

DEPORTES

“Fue la decisión correcta”: Flavio Briatore explicó por qué Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 con Alpine en 2027

“Fue la decisión correcta”: Flavio Briatore explicó por qué Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 con Alpine en 2027

Qué piensa Julio César Chávez sobre Canelo Álvarez y una posible pelea en el Estadio Azteca

Candela Francisco es la anfitriona de un evento de ajedrez en el subte de Buenos Aires: “Es una alegría y un orgullo increíble”

Pierre Gasly explotó tras la sanción que le quitó el podio del Gran Premio de Mónaco: “Nos robaron”

Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza

TELESHOW

Cris Morena saludó a Camila Bordonaba por su cumpleaños con un emotivo video: “Que la rebeldía no termine nunca”

Cris Morena saludó a Camila Bordonaba por su cumpleaños con un emotivo video: “Que la rebeldía no termine nunca”

Cande Vetrano contó intimidades de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: “Ella no sabía nada”

Cuál fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio sobre Malvinas

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

La coincidencia entre Lali Espósito y Tini Stoessel que alimentó rumores de una presentación conjunta

INFOBAE AMÉRICA

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Durante el primer semestre del año la cartera hipotecaria del Banco Nacional de Panamá descendió en $24 millones

Cinco puntos carreteros amanecieron cerrados en Guatemala por el precio del diésel, mientras persiste un plantón de veteranos frente al Legislativo

Cómo impactará el fenómeno El Niño en Nicaragua y el Corredor Seco entre septiembre y diciembre de 2026

Sujeto atacó brutalmente a martillazos a una veterinaria dentro de su clínica en Cartago, Costa Rica