Transporte por carretera en Europa: las tarifas suben al ritmo más alto en años

Los volúmenes transportados por carretera entre las principales economías de la Unión Europea cayeron 1,6% interanual en el segundo trimestre (Foto: Shutterstock)

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El transporte de mercancías por carretera en Europa atraviesa un nuevo repunte de costos que ya se refleja en las tarifas cobradas a los clientes. El fenómeno alcanzó tanto al mercado de contratos como al spot, según el último relevamiento trimestral elaborado por la Organización Mundial de Transporte por Carretera (IRU) junto a una plataforma de datos logísticos y una consultora especializada.

Ambos segmentos aceleraron con fuerza durante el segundo trimestre del año, revirtiendo la tendencia más moderada que se había observado a fines de 2025. El índice de tarifas contractuales alcanzó los 148 puntos, con un avance de 7,9 puntos frente al trimestre anterior y de 15,2 puntos en la comparación interanual.

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El mercado spot mostró un salto todavía más pronunciado, con 146,8 puntos, tras sumar 14,6 puntos trimestrales, casi el doble del ritmo registrado por los contratos de largo plazo. El dato marca la primera vez en varios trimestres que ambos segmentos se mueven en la misma dirección de forma sincronizada.

El combustible, motor de la suba

El principal responsable del encarecimiento fue el precio del gasoil, que en la Unión Europea promedió 1,94 euros por litro durante el trimestre, un 12% más que en los tres meses previos y un 27% por encima del mismo período del año pasado. El valor llegó a tocar 2,19 euros en abril, en plena tensión por el cierre del estrecho de Ormuz, antes de retroceder hasta 1,76 euros hacia fines de junio.

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Ese respiro, sin embargo, duró poco. Según el informe, la vía marítima volvió a cerrarse a mediados de julio en el marco de un conflicto que ya sumó cuatro interrupciones desde febrero, lo que empujó nuevamente al petróleo Brent hacia niveles de 99 dólares el barril y devolvió al gasoil a superar los 2 euros por litro a fines de ese mes. Los costos operativos del transporte de larga distancia, según un índice de referencia francés citado en el estudio, treparon casi un 10% interanual.

Una demanda que todavía no despega

A diferencia de otros ciclos de suba, el informe sostiene que el impulso actual no proviene de un repunte de la actividad, sino casi exclusivamente de los costos operativos. Los volúmenes transportados por carretera entre las principales economías de la Unión Europea cayeron 1,6% interanual en el segundo trimestre, aunque esa contracción resultó más leve que la registrada a comienzos de año, cuando el retroceso había sido del 8%.

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Los Países Bajos reemplazaron desde julio su viñeta por tiempo por un peaje calculado según los kilómetros recorridos, en línea con una tendencia que ya se expande hacia otros mercados europeos (Foto: Shutterstock)

Entre los corredores más relevantes, el tráfico entre Alemania y Francia retrocedió 3,9% y el que une España con Francia cayó 3,6%, mientras que el corredor entre Alemania y Polonia fue la excepción, con un crecimiento de 1,5%. El índice de gestores de compras de la industria manufacturera de la eurozona se mantuvo en junio en territorio de expansión por quinto mes consecutivo, aunque con una leve desaceleración respecto de mayo.

Menos conductores y más peajes

A la presión de los combustibles se suma un problema estructural: el 13% de los puestos de conductor de camión permanecen sin cubrir en Europa, lo que equivale a unas 502.000 vacantes. El envejecimiento del sector agrava el panorama, ya que se estima que 660.500 conductores se jubilarán antes de 2030, mientras que apenas el 5% de la fuerza laboral tiene menos de 25 años. Esa combinación limita la capacidad de respuesta del sector ante eventuales repuntes de la demanda.

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El escenario se completa con cambios regulatorios que también inciden en los costos. España reforzó por decreto la obligación de trasladar a las tarifas el aumento del gasoil, luego de que los transportistas de ese país tuvieran dificultades para trasladar la suba pese a contar con respaldo legal para hacerlo.

En paralelo, los Países Bajos reemplazaron desde julio su viñeta por tiempo por un peaje calculado según los kilómetros recorridos, en línea con una tendencia que ya se expande hacia otros mercados europeos con esquemas de cobro basados en la distancia y las emisiones contaminantes.

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Un relevamiento de expectativas incluido en el mismo estudio, realizado entre operadores del sector, arrojó el nivel de optimismo más alto desde que se mide el indicador: más del 85% de los consultados anticipa que las tarifas seguirán en alza durante los próximos tres meses, y por primera vez una proporción significativa espera un incremento sustancial y no apenas marginal.

De cara a lo que resta del año, el panorama sigue atado a la volatilidad geopolítica. Mientras el conflicto en Medio Oriente continúe afectando el flujo de crudo, los costos energéticos seguirán trasladándose a las tarifas de carga. Un eventual enfriamiento de la demanda industrial podría, en cambio, actuar como límite natural a la magnitud de las futuras subas, en un mercado donde la capacidad de transporte sigue condicionada por la falta de conductores y la necesidad de renovar flotas ante los nuevos esquemas de peajes que se extienden por el continente.

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