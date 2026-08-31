Los aviones cargueros impulsan el transporte aéreo de mercaderías y crecen 13,9%

Las cadenas internacionales de abastecimiento mantienen activa la demanda de transporte aéreo, aunque con diferencias importantes según las regiones y corredores comerciales (Foto: Shutterstock)

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El transporte aéreo global de cargas mantuvo su crecimiento durante julio, impulsado especialmente por los aviones dedicados exclusivamente al movimiento de mercaderías. La demanda mundial aumentó 3,9% interanual, mientras que el tráfico internacional avanzó 4,7%, de acuerdo con el último informe mensual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

La principal diferencia apareció en la forma en que esa carga fue transportada. El tráfico movilizado en aviones cargueros dedicados creció 13,9% respecto de julio de 2025, su tercer mes consecutivo con una expansión de dos dígitos y el mayor incremento registrado en más de cinco años. En sentido contrario, la carga transportada en las bodegas de los vuelos de pasajeros cayó 7% a nivel agregado.

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El comportamiento muestra una mayor participación de capacidad específicamente destinada a mercaderías en un momento en que las cadenas internacionales de abastecimiento mantienen activa la demanda de transporte aéreo, aunque con diferencias importantes según las regiones y corredores comerciales.

La demanda creció más rápido que la capacidad

La capacidad global disponible para carga aérea aumentó 1,7% interanual en julio, menos de la mitad del crecimiento registrado por la demanda. Como resultado, el factor de ocupación de carga subió un punto porcentual y alcanzó el 46%.

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En el mercado internacional, que representa cerca del 88% del tráfico aéreo de cargas medido por IATA, la demanda avanzó 4,7%, mientras que la capacidad creció 1,8%. El factor de ocupación llegó así al 51,5%.

IATA señala que todas las regiones registraron crecimiento en la demanda internacional. Las aerolíneas de Norteamérica encabezaron la expansión con 7,1%, seguidas por las de Asia-Pacífico, con 5,2%, y Europa, con 4,6%. Sin embargo, las tasas de crecimiento de estas regiones fueron inferiores a las observadas en junio, lo que muestra una continuidad de la expansión, pero con menor velocidad.

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En América Latina y el Caribe, la demanda total de carga aérea aumentó 4,1% interanual durante julio, mientras que la capacidad avanzó 7%. Esta diferencia llevó el factor de ocupación regional al 32,3%, 0,9 puntos porcentuales por debajo del nivel del año anterior.

Al considerar únicamente las operaciones internacionales de las compañías de la región, el tráfico creció 3,6%, frente a un aumento de capacidad de 6,1%. IATA aclara que estas estadísticas se asignan según la región donde está registrada cada aerolínea y, por lo tanto, no equivalen necesariamente al tráfico que tiene origen o destino en esa región.

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La capacidad global disponible para carga aérea aumentó 1,7% interanual en julio, menos de la mitad del crecimiento registrado por la demanda, ante lo que el factor de ocupación de carga subió un punto porcentual y alcanzó el 46% (Foto: Shutterstock)

El corredor transpacífico sostiene el crecimiento

Las diferencias se vuelven todavía más visibles al observar las principales rutas comerciales. Asia-Norteamérica, el mayor corredor internacional de carga aérea, creció 9,2% interanual y acumuló seis meses consecutivos de expansión.

Esta conexión representó el 23,5% del mercado internacional en 2025 y volvió a convertirse en uno de los principales soportes de la demanda. El informe vincula su desempeño con factores como tarifas elevadas en el transporte marítimo transpacífico, restricciones en algunos hubs chinos y adelantamiento de movimientos comerciales ante cambios arancelarios.

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El protagonismo de los cargueros fue especialmente visible allí. La demanda transportada mediante aeronaves dedicadas en la ruta Asia-Norteamérica aumentó 12,2%, convirtiéndose en el mayor incremento nominal entre los corredores analizados.

Europa-Asia, en cambio, presentó una dinámica diferente. El tráfico total avanzó 3,1% y acumuló 41 meses de crecimiento, aunque con una fuerte desaceleración respecto de junio. En esta ruta, los cargueros dedicados redujeron su actividad 1,3%, mientras aumentó la participación de capacidad disponible en vuelos de pasajeros.

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Al mismo tiempo, las conexiones entre Europa y Medio Oriente, Medio Oriente y Asia, y África y Asia registraron contracciones importantes. IATA relaciona ese desempeño con disrupciones geopolíticas y ajustes en las redes aéreas.

Más presión sobre los costos del transporte aéreo

El aumento de la demanda convivió además con un escenario de mayores costos energéticos. El precio global del combustible para aviación aumentó 12,2% respecto de junio y promedió USD 145 por barril. Frente a julio de 2025, la suba llegó al 56,9%.

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IATA atribuye ese incremento a interrupciones en refinerías de Medio Oriente, alteraciones en el transporte marítimo, bajos inventarios de combustible y diésel y una menor disponibilidad de destilados provenientes de Rusia. Pese a esas presiones, los rendimientos de la carga aérea se ubicaron 24,7% por encima de julio del año pasado, completando cinco meses consecutivos de crecimiento interanual de dos dígitos.

El entorno comercial también continuó respaldando la actividad. Los indicadores globales de producción manufacturera y nuevos pedidos de exportación permanecieron en terreno expansivo, mientras el comercio mundial de bienes mantuvo su crecimiento.

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Con una demanda que avanza por encima de la capacidad y un fuerte crecimiento de las aeronaves exclusivamente cargueras, el transporte aéreo continúa ocupando un lugar relevante en los flujos internacionales de mercaderías, aunque con una evolución cada vez más diferenciada según corredores, disponibilidad de capacidad y condiciones geopolíticas.