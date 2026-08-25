Japón pone el foco en América Latina para reforzar cadenas de abastecimiento estratégicas

La decisión adquiere relevancia para las cadenas de suministro porque Japón identifica a la región no solamente como un destino de inversiones, sino también como un proveedor estratégico de recursos y alimentos (Foto: Shutterstock)

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América Latina y el Caribe buscan ganar protagonismo dentro de las cadenas globales de abastecimiento de alimentos y minerales críticos. En ese escenario, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ampliaron su alianza financiera e incorporaron ambos sectores como nuevas áreas estratégicas de cooperación hasta 2031.

El nuevo marco eleva la alianza entre ambas instituciones hasta los 6.500 millones de dólares y, tomando como referencia el promedio de movilización de recursos de los últimos años, se espera que permita generar aproximadamente otros 7.500 millones.

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De esta manera, el paquete podría alcanzar 14.000 millones de dólares de financiamiento para América Latina y el Caribe, aunque los recursos comprenden distintas áreas de desarrollo y no estarán destinados exclusivamente a agricultura o minerales.

La decisión adquiere relevancia para las cadenas de suministro porque Japón identifica a la región no solamente como un destino de inversiones, sino también como un proveedor estratégico de recursos y alimentos. Esa mirada coincide con la creciente importancia de minerales utilizados en baterías, vehículos eléctricos y otras industrias vinculadas con la transición energética.

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Alimentos y minerales ingresan a la agenda de financiamiento

Uno de los principales cambios se produce dentro del marco de Cooperación para la Recuperación Económica y la Inclusión Social (CORE), cuyo objetivo de financiamiento aumentará de 4.000 millones de dólares a 5.000 millones hasta 2031.

A las áreas que el programa ya contemplaba, como infraestructura, resiliencia frente a desastres, salud y mitigación de impactos climáticos, se incorporarán ahora la agricultura y los minerales críticos. Según el Grupo BID, la ampliación responde al creciente papel de América Latina y el Caribe como proveedor mundial de alimentos, insumos para la transición energética y materias primas esenciales para distintas industrias.

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El punto conecta directamente con uno de los principales desafíos actuales de las cadenas globales: asegurar el suministro de componentes e insumos considerados estratégicos y, al mismo tiempo, diversificar las fuentes de abastecimiento.

Los minerales críticos tienen una participación creciente en cadenas industriales como las de baterías y vehículos eléctricos, mientras que la producción agroalimentaria mantiene a la región como uno de los actores relevantes para la seguridad alimentaria global. Para Japón, esa combinación incrementa el peso de América Latina dentro de sus relaciones económicas de largo plazo.

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“Los países de América Latina y el Caribe son socios importantes y también son importantes proveedores de recursos y alimentos”, afirmó el presidente de JICA, Akihiko Tanaka, al presentar los acuerdos.

La producción agroalimentaria latinoamericana mantiene a la región como uno de los actores relevantes para la seguridad alimentaria global (Foto: Shutterstock)

Infraestructura y capital privado para sostener las cadenas

El paquete también incorpora instrumentos que pueden alcanzar otros eslabones necesarios para conectar producción y mercados. El Grupo BID y JICA acordaron elevar de 1.000 millones de dólares a 1.500 millones el límite del Fondo Fiduciario para Lograr el Desarrollo de América Latina y el Caribe (TADAC), destinado a inversiones del sector privado.

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Desde su creación en 2025, el fondo desplegó 401 millones de dólares en 12 proyectos de nueve países a través de BID Invest. Actualmente se encuentran bajo revisión otras 19 transacciones por US$589 millones, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

A esto se suma una Iniciativa de Resiliencia de Japón por 30 millones de dólares dentro del Fondo Especial de Japón, que contempla entre sus objetivos el trabajo sobre minerales críticos. El paquete incluye además nuevos mecanismos financieros y acuerdos para identificar oportunidades de cofinanciamiento público y privado.

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La dimensión logística aparece también en un memorando de cooperación con el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, destinado a promover infraestructura resiliente y de alta calidad. Aunque el anuncio no detalla proyectos específicos de rutas, puertos o corredores logísticos, el componente resulta relevante porque el acceso a materias primas estratégicas depende no solo de su disponibilidad, sino también de la infraestructura para producirlas, transportarlas y vincularlas con los mercados internacionales.

La ampliación de la cooperación refleja así un cambio que atraviesa las cadenas de suministro globales. La seguridad de abastecimiento, la resiliencia y el acceso a recursos estratégicos ganan espacio junto con los tradicionales criterios de costos y eficiencia, mientras productores, gobiernos e inversores buscan reducir vulnerabilidades en cadenas cada vez más expuestas a disrupciones.

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Para América Latina y el Caribe, el nuevo marco abre una oportunidad para profundizar su inserción internacional no solo como origen de materias primas, sino también mediante infraestructura, inversión y mayor integración en cadenas de valor vinculadas con alimentos y transición energética. El desafío será que el financiamiento previsto pueda traducirse en capacidades productivas y logísticas que permitan aprovechar ese creciente interés global por los recursos de la región.