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Guerra Fría en la empresa: por qué la brecha entre comercial y logística destruye la rentabilidad

Un análisis de las prácticas que permiten transformar esa disputa interna en procesos coordinados y sólidos, capaces de sostener entregas puntuales y proteger la rentabilidad futura del negocio

Stella Marys Reinoso
Stella Marys Reinoso es analista de logística en una empresa de la industria alimentaria (Foto: Movant Connection)
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En la era del ecommerce y la omnicanalidad, la venta no culmina con el cobro, sino con la entrega efectiva de la mercancía al cliente. Integrar ambas áreas es la única garantía para proteger el margen operativo.

Durante décadas, las organizaciones han convivido con una tensión estructural silenciosa pero devastadora: el departamento comercial acusando a logística de inflexibilidad, lentitud y altos costos; mientras que logística percibe a ventas como un área desconectada de la realidad operativa, dispuesta a prometer plazos inviables e inventarios inexistentes con tal de cerrar una transacción. Hoy, esta desconexión ya no es una simple fricción de clima organizacional: representa un drenaje directo e inmediato sobre la rentabilidad de las empresas.

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En el panorama actual del comercio internacional y la logística omnicanal, el mercado ha dejado de crecer por mera expansión de demanda; hoy la competitividad se define por la eficiencia operativa. Con consumidores habituados a altos estándares de inmediatez y precisión, el factor determinante de compra se ha desplazado hacia la transparencia y la facilidad de recepción. En este nuevo contexto, la logística ha dejado de ser un tradicional centro de costos para transformarse en un motor de conversión, reputación de marca y fidelización de clientes.

El drenaje invisible de margen: la falacia de la venta no factible

A lo largo de mi experiencia laboral y del análisis operativo en diversas industrias, se evidencia un patrón recurrente: cuando no existe una comunicación clara, estructurada y alineación estratégica entre comercial y logística, el costo de las inconsistencias es asumido íntegramente por el estado de resultados de la compañía.

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Cuando el equipo de ventas compromete un plazo de entrega técnicamente inalcanzable, o cuando el esquema de distribución pactado absorbe la totalidad de la contribución marginal del producto, el impacto trasciende la penalización inmediata de una devolución o un flete mal optimizado. El verdadero costo es la pérdida irreversible del cliente, cuya confianza en la marca se quiebra definitivamente.

Caso técnico de análisis:

Consideremos la comercialización de un producto de gran volumetría con un margen de ganancia unitario del 5%. El área comercial celebra la venta masiva de 4.000 unidades, proyectando una ganancia teórica de $5.000.000. No obstante, al prescindir de la evaluación logística previa, la distribución requiere el despliegue extraordinario de 8 camiones semirremolque a un costo de flete de $1.000.000 por unidad de transporte.

  • Ganancia comercial teórica: $5.000.000
  • Costo operativo de distribución: $8.000.000
  • Resultado neto real: -$3.000.000 (Pérdida)

Este escenario ilustra con claridad cómo operaciones festejadas en los tableros comerciales se traducen en pérdidas operativas netas. Divergencias similares se replican diariamente en forma de errores de planificación, agregados de última hora, distorsiones en los pronósticos de abastecimiento (forecast), desviaciones presupuestarias no controladas y la erosión sistemática de los márgenes corporativos.

Warehouse
Las organizaciones deberían implementar cuatro pilares estratégicos respaldados por las mejores prácticas globales del sector: adopción de métricas unificadas; visibilidad e integración tecnológica; planificación conjunta de picos de demanda y logística inversa; y cultura de empatía operativa e inmersión cruzada (Foto: Shutterstock)

Transformaciones clave: del conflicto a la eficiencia integrada

Para evolucionar desde la fricción interdepartamental hacia un modelo de alta eficiencia operativa, las organizaciones deberían implementar cuatro pilares estratégicos respaldados por las mejores prácticas globales del sector:

1. Adopción de métricas unificadas (OTIF y Margen Real por Pedido):

Si la fuerza de ventas comisiona exclusivamente sobre el volumen bruto sin ponderar el costo operativo de entrega, continuará prometiendo condiciones inviables. La alineación requiere sustituir indicadores aislados por metas integradas de OTIF (On-Time In-Full) y la medición de la rentabilidad neta por pedido, desincentivando compromisos comerciales operativamente inviables.

2. Visibilidad e integración tecnológica (OMS/WMS y Capacidad ATP):

La incertidumbre en la cadena de suministro destruye el valor de marca. La integración de plataformas OMS y WMS proporciona a ventas visibilidad en tiempo real del inventario ATP (Available-to-Promise). La tecnología actúa así, como un árbitro neutral que elimina estimaciones erróneas y sobreventas de capacidad.

3. Planificación conjunta de picos de demanda y logística inversa:

Ante eventos masivos de descuento o campañas estacionales, comercial no puede actuar de forma aislada. Logística debe participar activamente en la co-planificación del inventario, capacidad de almacenamiento, acuerdos de última milla y flujos de logística inversa desde la concepción de la oferta, garantizando la sostenibilidad operativa post-venta.

4. Cultura de empatía operativa e inmersión cruzada:

Es imprescindible implementar programas donde ejecutivos comerciales acompañen rutas de entrega o jornadas en centros de distribución para comprender el impacto de las modificaciones de último momento. Paralelamente, los líderes de logística deben participar en mesas de negociación y escuchar de primera mano la voz del cliente, transformando radicalmente la percepción de los cuellos de botella de ambos sectores de la empresa.

El verdadero salto competitivo de las empresas modernas no radica únicamente en captar nuevos clientes o cerrar acuerdos acelerados, sino en garantizar una ejecución impecable. Erradicar la brecha entre comercial y logística exige un liderazgo decidido a romper silos organizacionales y construir procesos donde cada venta ganada sea, de forma indiscutible, una entrega rentable y eficiente.

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