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Cuando el comprador se convierte en el primer eslabón de la cadena logística

Santiago Alfonzo, comprador senior en la industria automotriz, explica cómo la sinergia entre compras y logística define costos, procesos y decisiones de importación en la operación diaria del sector

Santiago Alfonzo
Santiago Alfonzo es comprador senior en la industria automotriz (Foto: Movant Connection)
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Santiago lleva trece años trabajando en compras dentro de la industria automotriz y hoy se desempeña como comprador senior. Para él, “esa sinergia que tiene que haber entre compras y logística es muy importante para cualquier empresa”, una idea que atraviesa su mirada sobre la llegada de vehículos y maquinaria importados, las certificaciones que exige producir en el país y el vínculo diario entre ambas áreas.

¿Cómo es tu rol como comprador senior y qué implica formar pasantes dentro del área?

Hace trece años que trabajo en compras, empecé como junior activador y hoy soy senior, dentro de compras indirectas: servicios y CAPEX, es decir toda la inversión. Desde 2021 vengo formando pasantes, y varios ya tuvieron posibilidades de desarrollo, tanto dentro de la empresa como en otras. Trato de ser el jefe que a mí me hubiese gustado tener en mis primeros pasos, sin perder de vista que estamos hablando con alguien que recién empieza.

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¿Cómo describirías la actualidad y los desafíos de la industria automotriz?

La actualidad se está poniendo compleja con el ingreso de autos y maquinaria china, aunque es algo que vive todo el mundo, no solo Argentina. Brasil atraviesa lo mismo, y en países sin industria manufacturera propia, como Chile, hoy circula una diversidad de marcas amplísima. Eso obliga a abrir la cabeza y pensar nuevas formas de comprar y de vender.

¿Qué certificaciones son necesarias para producir en el sector?

Para producir autos en Argentina te piden tener las certificaciones ISO IRAM: no podés producir dentro del país si no estás certificado, es un requisito excluyente. Dentro de esa misma norma también están las clasificaciones de seguridad que hay que cumplir.

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Con ese contexto de importación, ¿ves oportunidades para que el sector siga creciendo en Argentina?

Sí, creo que sí. Las empresas manufactureras del país, sobre todo las autopartistas, se están reinventando porque en precio no somos tan competitivos frente a lo que llega desde afuera. Hoy la calidad importada superó expectativas, cuando antes era sinónimo de algo de baja calidad. Eso nos obliga como compradores a abrir la cabeza: repreguntarnos si estamos ayudando a la empresa a optimizar costos.

Como comprador, ¿en qué momento de la operativa diaria empezás a coordinar con logística?

Tenemos distintos clientes internos, y el primero es la línea, que a su vez es cliente de logística: ellos le entregan a ventas y a logística el producto. Desde compras aportamos, por ejemplo, buscando mejores precios en warehouse y en transporte, o analizando si conviene contratar más racks, invertir en un depósito nuevo o llevar stock a un warehouse externo.

Industria Automotriz
"Esa sinergia que tiene que haber entre compras y logística es muy importante para cualquier empresa", afirma Santiago (Foto: Shutterstock)

¿Qué tan importante es que compras y logística trabajen en sinergia?

Esa sinergia que tiene que haber entre compras y logística es muy importante para cualquier empresa. Yo no me defino como un comprador de escritorio: siempre estoy en la planta, converso con los gerentes y con la gente de línea, miro la operación y busco qué se puede aportar. Es nuestro deber también capacitar al cliente interno para que entienda el proceso de compras, así como nosotros entendemos el de logística y producción.

¿Cómo definirías la relación entre logística y compras?

Te diría que es de amor y odio: nosotros queremos cumplir nuestros procesos y logística quiere cumplir los suyos, pero nunca hay que olvidarse de que en el medio está la empresa. Ahí es donde hay que buscar esa sinergia, en pos de lo mejor para la operación. Ser comprador senior, para mí, es sobre todo estar siempre presente: es una profesión que me apasiona y que trato de transmitir en cada capacitación.

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