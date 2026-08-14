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Centroamérica avanza con un plan para agilizar fronteras y reducir costos logísticos

La iniciativa prevé una inversión de 130 millones de dólares sobre el Corredor Pacífico, por donde circula cerca del 70% de la carga regional, y apunta a integrar tecnología, infraestructura y procesos fronterizos

El proyecto comenzará con una inversión inicial de 130 millones de dólares en el Corredor Pacífico, una vía estratégica por la que se moviliza cerca del 70% de la carga de la región (Foto: Shutterstock)
El proyecto comenzará con una inversión inicial de 130 millones de dólares en el Corredor Pacífico, una vía estratégica por la que se moviliza cerca del 70% de la carga de la región (Foto: Shutterstock)
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Los países de Centroamérica, junto con Panamá y República Dominicana, avanzan en una estrategia regional para mejorar la movilidad de las cargas y reducir las fricciones que afectan al comercio transfronterizo.

La iniciativa, denominada Cargo Pass, busca combinar procesos, tecnología, infraestructura y armonización regulatoria para acelerar y hacer más seguras las operaciones en frontera.

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El proyecto comenzará con una inversión inicial de 130 millones de dólares en el Corredor Pacífico, una vía estratégica por la que se moviliza cerca del 70% de la carga de la región. Según la información difundida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el potencial beneficio económico de la iniciativa se estima en 700 millones de dólares anuales.

El objetivo es conformar un ecosistema logístico regional que permita conectar de manera más eficiente los distintos mercados, utilizando tecnología y datos para disminuir costos, mejorar los tiempos de tránsito y ampliar los servicios logísticos disponibles entre países.

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Tecnología y procesos para acelerar las fronteras

Uno de los principales ejes de Cargo Pass será avanzar sobre la conectividad física, digital y comercial. La estrategia contempla intervenir sobre distintos componentes que actualmente condicionan el tránsito regional de mercaderías, desde los procesos fronterizos hasta la infraestructura y los marcos regulatorios.

La propuesta parte de la necesidad de lograr fronteras más rápidas, seguras y previsibles, con una mayor integración entre los sistemas que participan en las operaciones de comercio regional.

En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, señaló que la puesta en marcha de un corredor piloto permitirá medir las reducciones alcanzadas tanto en tiempos de tránsito como en costos logísticos.

El planteo apunta a evaluar el desempeño de los corredores no solamente desde la perspectiva nacional, sino como parte de redes regionales de transporte y comercio, donde la eficiencia de una frontera repercute sobre toda la cadena.

Según datos de CEPAL citados en la información, alrededor del 30% de las exportaciones centroamericanas tienen como destino otro país de la propia región (Imagen: Shutterstock)
Según datos de CEPAL citados en la información, alrededor del 30% de las exportaciones centroamericanas tienen como destino otro país de la propia región (Imagen: Shutterstock)

El Corredor Pacífico concentrará la primera etapa

La inversión inicial de US$130 millones estará destinada al Corredor Pacífico, considerado uno de los principales ejes para el movimiento terrestre de mercaderías de la región.

Por ese corredor circula aproximadamente siete de cada diez toneladas de carga regional, lo que lo convierte en un punto central para evaluar el impacto de medidas destinadas a reducir tiempos, costos y obstáculos en los pasos internacionales.

La estrategia buscará aprovechar tecnología y datos para mejorar el funcionamiento de estas operaciones y ampliar los servicios logísticos disponibles. Al mismo tiempo, contempla intervenciones sobre infraestructura y una mayor armonización de los procedimientos y regulaciones entre los países participantes.

El BID deberá preparar un Marco Institucional y de Gobernanza para la iniciativa, además de presentar opciones para su estructuración financiera y su modelo de implementación, con participación de gobiernos y del sector privado.

Los primeros corredores piloto se definirán en 2027

El proceso tendrá una nueva instancia durante el primer trimestre de 2027, cuando se prevé la presentación de una propuesta integral para implementar Cargo Pass de manera gradual.

El documento deberá identificar las principales acciones necesarias, su secuencia, los actores responsables y las decisiones que deberán adoptarse. También incluirá la identificación y puesta en marcha de los primeros corredores piloto.

La hoja de ruta permitirá comenzar a medir sobre operaciones concretas el impacto de las mejoras previstas en variables como tiempos de tránsito, costos y eficiencia fronteriza.

La iniciativa se desarrolla en una región donde el comercio intrarregional ya representa una parte significativa de los intercambios. Según datos de CEPAL citados en la información, alrededor del 30% de las exportaciones centroamericanas tienen como destino otro país de la propia región.

Además, Centroamérica constituye el principal destino de las exportaciones regionales después de Estados Unidos, una integración comercial que eleva la importancia de los corredores terrestres y de los procesos fronterizos para el funcionamiento de las cadenas de suministro.

En ese escenario, Cargo Pass busca avanzar desde la integración comercial existente hacia una mayor integración logística y operativa, con el objetivo de reducir las fricciones que todavía condicionan el movimiento regional de mercaderías.

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