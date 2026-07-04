Cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección contra Egipto en Octavos de Final

El estadio de Atlanta será la sede del cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final. (Reuters)

El Mundial 2026 sigue despertando furor entre los hinchas argentinos, y cada instancia que se supera renueva las mismas preguntas de siempre: cuánto cuesta viajar hasta la próxima sede, qué alternativas existen para quienes quieren estar en las tribunas y cuánto más conviene pagar por un paquete armado frente a organizar todo por cuenta propia. Los octavos de final no son la excepción, y esta vez el desafío es llegar hasta Estados Unidos.

Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio, a las 13:00 hora de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se trata de un cruce que, además de la expectativa deportiva, vuelve a poner sobre la mesa la logística habitual de cada instancia del torneo: vuelos, hospedaje y entradas, con opciones que van desde organizarse por uno mismo hasta los paquetes cerrados que ofrecen las agencias de turismo.

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Los valores relevados muestran diferencias marcadas según el tipo de organización que se elija. Mientras que armar el viaje de manera independiente permite acceder a un presupuesto más ajustado, las agencias ofrecen paquetes que incluyen distintos niveles de comodidad y categorías de entradas, a un costo considerablemente mayor.

Cuánto sale viajar por cuenta propia

Para quienes prefieren organizar el viaje sin intermediarios, el relevamiento realizado sobre las plataformas Despegar, Turismocity y Almundo permite armar un presupuesto de referencia. La opción de vuelo más económica corresponde a Latam, con una tarifa de ida y vuelta de $2.734.475 (USD 1.810), en un itinerario que contempla la salida el 5 de julio y el regreso el 8.

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Los hinchas argentinos ya empezaron a organizar el viaje hasta Atlanta para alentar a la Selección. (AP)

En cuanto al hospedaje, los valores relevados arrancan en $220.000 por tres noches, lo que equivale a $70.770 por noche (USD 145,6 los tres días), en alojamientos ubicados a 17 kilómetros de la ciudad. A esos dos ítems se suma el de las entradas, el más volátil de los tres. En los sitios de reventa no oficiales, los precios relevados van desde USD 1.795 hasta USD 4.200. Al momento de relevar estos valores, no había entradas disponibles en el mercado oficial gestionado por FIFA.

De esta manera, tomando el vuelo más económico, el hospedaje más accesible y el valor de reventa más bajo relevado, el costo total de viajar por cuenta propia para alentar a la Selección en Atlanta asciende a USD 3.750,60, unos $5.663.406 al tipo de cambio considerado en el relevamiento.

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Los paquetes que ofrecen las agencias de turismo

Frente a la opción de organizar el viaje de manera independiente, también existen paquetes cerrados que arman distintas agencias de turismo, con precios sensiblemente más altos pero que incluyen distintos servicios ya coordinados.

Modovuela, por ejemplo, ofrece un paquete con base en Miami, aunque el partido se juega en Atlanta. Incluye cuatro noches de hospedaje en el Beachwalk Resort de Miami, entradas de categoría 1 o 3, y traslados entre el hotel y el estadio. El paquete no hace referencia a los vuelos. Su precio va de USD 7.500 a USD 8.400, dependiendo de la categoría de la entrada.

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Amamosviajar propone un esquema distinto, con vuelo directo Buenos Aires-Atlanta-Buenos Aires incluido. El hospedaje es en el Hotel Atlanta Índigo Midtown, por cuatro días, con entradas de categoría 3. El valor total de este paquete es de USD 8.500.

Argentina superó a Cabo Verde por 3 a 2 en dieciseisavos de final y avanzó a los octavos. (Reuters)

Por su parte, Delfos ofrece un paquete de tres noches de hospedaje, sin especificar el hotel, con entradas de categoría 2. El paquete tampoco detalla información sobre vuelos ni traslados. Su precio es de USD 7.990.

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Cómo llega cada equipo a los octavos de final

Más allá de los costos del viaje, el cruce entre Argentina y Egipto llega con dos equipos que transitaron caminos distintos en la fase de grupos y en la primera instancia eliminatoria del Mundial.

Argentina cerró la fase de grupos con tres victorias: 3 a 0 ante Argelia, 2 a 0 ante Austria y 3 a 1 ante Jordania. En dieciseisavos de final, el equipo superó a Cabo Verde por 3 a 2 en tiempo suplementario, resultado que le permitió avanzar a esta instancia de octavos de final.

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Egipto, en tanto, tuvo un recorrido más parejo en la fase de grupos, con dos empates y una victoria: 1 a 1 ante Bélgica, 3 a 1 ante Nueva Zelanda y 1 a 1 ante Irán. En dieciseisavos de final igualó 1 a 1 ante Australia en los noventa minutos, y definió su clasificación en la tanda de penales, que ganó 4 a 2.