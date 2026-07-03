Opinión

La IA industrial ya no es el futuro: es el nuevo estándar

En la Hannover Messe de abril, el enfoque pasó de los modelos a la aplicación en máquinas, líneas y activos críticos, con gemelos digitales y asistentes generativos orientados a escalar resultados operativos

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Ilustración realista de una computadora portátil en un escritorio con "IA" en rojo en la pantalla, junto a código desordenado y símbolos de advertencia.
"Nuestras industrias necesitan ser más competitivas, más eficientes y más sostenibles, mientras encaran brechas de talento y presión por resultados", dice el autor del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años hablamos de la Inteligencia Artificial -IA- como la próxima revolución industrial. Hoy esa conversación quedó atrás.

A fines de abril, se llevó a cabo la Hannover Messe, la feria industrial más importante de Europa, y la conclusión de lo visto en ella fue clara: la IA ya no es una promesa, es el nuevo estándar sobre el cual se está redefiniendo la industria. Pero hay una diferencia clave entre hablar de IA y generar impacto con ella.

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En el mundo industrial, el valor no está en los modelos, sino en la ejecución. En la capacidad de llevar los datos al mundo físico: a las máquinas, a las líneas de producción, a la infraestructura crítica. Eso es lo que define a la Industrial AI.

La IA ya no es una promesa, es el nuevo estándar sobre el cual se está redefiniendo la industria

Para nosotros, esta visión se traduce en lo concreto: cómo pasar de insights a decisiones, y de decisiones a resultados. Desde el uso de digital twins hasta copilotos industriales basados en IA generativa, el foco ya no está en experimentar, sino en escalar; porque el verdadero punto de inflexión no es tecnológico, es operativo.

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Cuando un ingeniero puede generar un código en segundos, cuando una planta optimiza su operación en tiempo real, cuando una decisión se toma con información contextual y no con intuición, la industria deja de ser reactiva y empieza a ser predictiva, confiable y rentable.

Para Argentina y Sudamérica, esta transformación no es solo relevante: es estratégica.

Nuestras industrias necesitan ser más competitivas, más eficientes y más sostenibles, mientras encaran brechas de talento y presión por resultados. La Industrial AI permite cerrar esa brecha: escala el conocimiento, reduce la complejidad y acelera el tiempo de implementación.

Los copilots industriales potencian a las personas

Hoy vemos cómo la inteligencia artificial generativa, a través de soluciones como el Industrial Copilot, está transformando toda la cadena de valor industrial: desde el diseño y la ingeniería hasta las operaciones y el mantenimiento.

Los copilots industriales potencian a las personas. Al simplificar tareas complejas como la generación de código de automatización, la resolución de problemas o la optimización de sistemas, estos asistentes permiten que ingenieros y operadores se enfoquen en lo que realmente genera valor: la innovación, la toma de decisiones y la resolución de desafíos.

En nuestro país, las industrias enfrentan el desafío de operar localmente y llegar a mercados internacionales de forma eficiente y sostenible; a la vez de gestionar los requerimientos de talento especializado. Hacer la transición hacia la Industrial IA es un cambio crucial en el direccionamiento del negocio y la operación; ya que con ella pueden escalar el conocimiento, reducir la complejidad, optimizar costos y acelerar el tiempo de implementación de soluciones y, por ende, reducir el time to market.

El autor es CEO Siemens Sudamérica

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