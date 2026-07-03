América Latina

Cuba registró un récord histórico de protestas en junio: hubo 107 manifestaciones en todo el país

El Observatorio Cubano de Conflictos documentó la cifra más alta de reclamos presenciales desde que lleva registro, impulsadas por apagones de hasta 48 horas y una crisis de servicios públicos sin precedentes

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Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)
Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en junio 107 protestas presenciales en las calles de la isla, una cifra sin precedentes que casi duplica el anterior récord de 54 manifestaciones, alcanzado en marzo de este año.

El detonante principal fue la extensión de los apagones —de entre 24 y 48 horas en La Habana y de hasta el doble en algunas provincias—, que empujaron a los cubanos a salir a las calles prácticamente cada día del mes con cacerolazos, barricadas de fuego y consignas como “Libertad” e “Intervención ya”.

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De las 107 protestas registradas, 82 se concentraron en La Habana, que el OCC identifica como el mayor foco de tensión social del país. Santiago de Cuba sumó otras 18 manifestaciones. Los episodios más graves incluyeron el apedreamiento de una estación de policía en San Agustín (La Lisa) y el incendio de la casa-museo de Olo Pantoja —combatiente muerto junto al Che Guevara en Bolivia— en Maffo, Contramaestre. Las autoridades respondieron con una intensificación de la presencia militar en las calles, que incluyó el despliegue de los Boinas Negras del Ministerio del Interior con armas largas.

La represión generó 135 entradas en el registro del observatorio. Según la organización Cubalex, al menos 38 personas fueron detenidas por su participación en las protestas. Entre los métodos empleados por las autoridades figuró el envío de delatores para filmar e identificar a los manifestantes. El youtuber Eddy Ceballos fue arrestado y acusado de espionaje tras grabar un video humorístico en una base militar abandonada.

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Basura arde en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)
Basura arde en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)

El conjunto de las 1.220 entradas del mes estuvo encabezado por la categoría de “Desafíos al Estado“ —críticas, sarcasmos y denuncias en redes sociales, medios independientes y al pie de publicaciones oficialistas—, con 406 registros. Los "Servicios Públicos" ocuparon el segundo lugar con 227 entradas, con la crisis eléctrica como eje central, aunque también se señalaron deficiencias en el suministro de agua potable, gas licuado, transporte, servicios bancarios, funerarios y de internet.

La categoría "Alimentación, Inflación y Agricultura” acumuló 146 quejas y quedó en tercer lugar. Un estudio citado por el OCC determinó que una familia cubana necesita al menos 70.000 pesos cubanos (CUP) mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias, cifra que supera en más de diez veces el salario medio de 6.930 CUP. El informe recoge escenas de ancianos que buscan alimentos en la basura y de madres que no tienen qué darles de comer a sus hijos.

Muy cerca, la "Inseguridad Ciudadana” registró 142 protestas y denuncias. En junio se reportaron 11 femicidios, parte de un total de 27 muertes por violencia social o de género, y 44 delitos de latrocinio. Entre los casos más llamativos figuran el robo en un banco de La Habana y en una oficina de correos de Pinar del Río que custodiaba fondos para el pago de jubilados, así como la sustracción del combustible de un tren Bayamo-Manzanillo-Habana que dejó varados de madrugada a cerca de 300 pasajeros. El OCC también advierte sobre la proliferación de pandillas juveniles con rasgos similares a las maras centroamericanas.

El apartado de "Otros Problemas Sociales” sumó 97 registros que reflejan el deterioro de instituciones emblemáticas —como el restaurante y mirador La Torre en La Habana—, el impacto de la crisis en la salud mental de la población, el rechazo de los jóvenes a tener hijos o a trabajar para el Estado, el auge del trabajo infantil y el reconocimiento oficial de que la drogadicción aumentó un 200% en el país desde la pandemia del COVID-19.

Fotografía que muestra ambulancias en el Hospital Universitario General Calixto García, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
Fotografía que muestra ambulancias en el Hospital Universitario General Calixto García, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

La categoría de "Salud Pública" acumuló 41 entradas, con testimonios de médicos que describen agotamiento extremo y abandono de la profesión, falta de agua en hospitales, dependencia del mercado negro para conseguir medicamentos, la interrupción de cirugías y tratamientos vitales, y muertes atribuidas a negligencia médica. La "Vivienda" cerró el registro con 26 protestas y denuncias que revelan un déficit habitacional sin solución aparente, con familias que sobreviven en chozas o en inmuebles inhabitables.

El informe del OCC coincidió con el anuncio por parte del régimen cubano de 176 medidas para “salvar el socialismo”. La respuesta de Sor Nadieska Almeida, Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, fue contundente: “Nos cansamos del ensayo y error, y que experimenten con nosotros. Queremos creer en nuestras capacidades y ponerlas al servicio de todos, al mismo tiempo en que cerremos el capítulo del totalitarismo que nos ha dejado sin vida”. En otro fragmento de su publicación, titulada Son de dura cerviz, Almeida fue aún más explícita: “Hoy, como tantas otras veces, les digo en nombre de muchos: váyanse, muestren respeto por este pueblo cansado y hostigado por ustedes. Ya ha sido más que suficiente”.

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