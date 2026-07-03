Al menos cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi

Mueren 5 personas en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia de Sumi, en Ucrania

Al menos cinco personas murieron y más de treinta resultaron heridas en ataques llevados a cabo por Rusia en las últimas horas contra la región de Sumi del noreste de Ucrania, según informó la Administración Militar Regional de la zona.

Cuatro personas de 76, 39, 26 y un año de edad perdieron la vida a consecuencia del impacto de un dron contra una vivienda en el municipio de Romenski, según informó esta fuente oficial.

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La quinta víctima, de 47 años de edad, perdió la vida por otro ataque con dron ruso contra la localidad de Richkivski.

Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra el conjunto de Ucrania dos misiles aéreos guiados Kh-59 y Kh-69 y 105 drones de larga distancia, de los que uno de los misiles y 82 drones pudieron ser neutralizados sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

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El otro misil y 21 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en dieciséis localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían en el aire en el momento en el que se publicó este parte.

Asimismo, 30 personas han perdido ya la vida debido al ataque masivo ruso con misiles y drones lanzado por Rusia contra Kiev durante la madrugada del jueves, según el balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania este viernes.

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El humo se eleva en la ciudad tras un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

El número de fallecidos no ha dejado de crecer desde que los equipos de rescate empezaran las labores de búsqueda tras el ataque, en el que también resultaron heridas cerca de un centenar de personas.

Rusia atacó Ucrania en las primeras horas del jueves con alrededor de 500 drones y más de 70 misiles de distintos tipos que destruyeron o provocaron daños en numerosos bloques de pisos de la capital ucraniana.

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El ataque provocó condenas de gobiernos, sobre todo occidentales, a las que evitó sumarse la Administración de Donald Trump.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este viernes de un nuevo ataque contra al aeródromo de Saki de la pensínsula de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, en el que habrían sido destruidos o al menos dañados hasta siete aviones rusos de combate Su-30SM, Su-30 y Su-24.

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Según un comunicado del SBU, este servicio de espionaje ucraniano alcanzó con drones de ataque siete hangares del aeródromo militar de Saki, que ya había sido golpeado en otro ataque ucraniano esta misma semana.

Además, el SBU también atacó durante las primeras horas de este viernes el aeródromo militar de Gvardiski, también en Crimea, donde habría sido alcanzado, según el servicio de espionaje ucraniano, un almacén de drones Shahed.

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Ucrania lleva a cabo desde hace semanas una campaña de ataques contra objetivos militares, puentes y otras infraestructuras logísticas y energéticas de la península y de los territorios del sur de la Ucrania continental ocupados por Rusia con el objetivo de aislar a las tropas del Kremlin situadas en estas zonas.

Los ataques ucranianos a Crimea y a vías de comunicación de la península ocupada con Rusia y la Ucrania continental bajo control ruso han provocado escasez de combustible y apagones generalizados en ese territorio del mar Negro.

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(Con información de EFE)