La logística de juguetes y la última milla en la semana clave del año

La coordinación entre depósitos, transportistas y puntos de entrega se vuelve determinante en los días previos a la celebración (Foto: Movant Connection)

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La logística de última milla vuelve a quedar en el centro de la escena de cara al Día del Niño, que este domingo 16 de agosto reúne a jugueterías, plataformas de comercio electrónico y operadores de reparto en la fecha comercial más relevante del año para el sector. La coordinación entre depósitos, transportistas y puntos de entrega se vuelve determinante en los días previos a la celebración.

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas del sector cayeron cerca de 10% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año anterior. Ese contexto exigente eleva la presión sobre la última etapa de la cadena de distribución, la que llega directamente a los hogares.

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Los últimos días, el tramo decisivo

La fecha concentra alrededor del 60% de la facturación anual de las jugueterías, por lo que los cuatro días previos resultan determinantes para el resultado de toda la temporada. En ese lapso, los operadores logísticos deben absorber picos de pedidos sin afectar los tiempos de entrega ni la disponibilidad de stock.

El reparto directo a domicilio viene ganando terreno frente al comercio físico tradicional. Esa modalidad de entrega puerta a puerta impactó en el cierre de más de cien jugueterías de venta a la calle en el último tiempo, algunas de forma definitiva y otras migrando hacia el canal online.

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El comercio electrónico marca el ritmo de las entregas

El comercio electrónico explica alrededor del 20% del mercado juguetero, aunque el canal físico todavía concentra la mayor parte de las operaciones. A nivel general, el ecommerce argentino facturó 35,3 billones de pesos durante 2025, un 60% más que el año anterior, con 645 millones de productos vendidos, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Ese crecimiento presiona sobre la infraestructura de reparto urbano. Relevamientos del sector señalan que el 37% de los envíos ya se entregan en menos de 24 horas, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra más de la mitad de las operaciones logísticas del comercio electrónico nacional.

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Frente a ese escenario, los operadores redoblan la apuesta por esquemas mixtos que combinan reparto a domicilio, puntos de retiro y entregas en el mismo día. La diversificación busca sostener los tiempos prometidos sin encarecer demasiado el costo final de cada envío.

Optimizar el ruteo y consolidar envíos por zona se convirtió en una prioridad para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de cada unidad de reparto (Foto: Shutterstock)

Importaciones y stock, otro frente sensible

Durante el primer semestre de 2026, las importaciones tradicionales de juguetes alcanzaron 37,8 millones de dólares y 7,2 millones de kilos, con caídas de 13,8% en valor y 11,8% en volumen respecto de igual período de 2025. El exceso de mercadería ingresada durante el año pasado dejó stock acumulado que todavía se procesa en depósitos y centros de distribución.

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Esa acumulación obliga a una planificación más fina de los tiempos de reposición y despacho hacia los puntos de venta y los centros que abastecen al canal online. La eficiencia en ese tramo resulta clave para que las ofertas y promociones bancarias previstas para los días previos se traduzcan en entregas a tiempo.

La congestión del tránsito urbano y los costos de combustible siguen entre los principales obstáculos para sostener esos plazos de entrega. Optimizar el ruteo y consolidar envíos por zona se convirtió en una prioridad para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de cada unidad de reparto.

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Un fin de semana largo que multiplica la exigencia

El Día del Niño coincide este año con el feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que genera un fin de semana largo de tres días. Esa combinación obliga a anticipar entregas y reforzar turnos de reparto antes del inicio del feriado.

El desafío logístico que atraviesa esta edición del Día del Niño anticipa un escenario que puede repetirse en otras fechas clave del calendario comercial. La capacidad de los operadores para sostener tiempos de entrega, incluso con menor volumen de ventas, funciona como termómetro de la madurez que alcanzó la última milla en el comercio argentino.

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