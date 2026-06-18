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Argentina y Brasil avanzan en una agenda conjunta para agilizar el transporte internacional

Autoridades de ambos países analizaron mecanismos para mejorar la circulación de cargas y pasajeros en corredores estratégicos del Mercosur sin afectar los estándares de control

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Cruce internacional de Paso de los Libres
El principal foco de las conversaciones estuvo puesto en el paso internacional de Paso de los Libres–Uruguayana, considerado uno de los nodos logísticos más relevantes para el intercambio comercial entre Argentina y Brasil (Foto: Shutterstock)

Las autoridades de transporte de Argentina y Brasil dieron un nuevo paso en la coordinación de acciones destinadas a optimizar los cruces fronterizos y mejorar la circulación de cargas y pasajeros en uno de los corredores más importantes del Mercosur. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) participó esta semana de una reunión bilateral realizada en la ciudad brasileña de Uruguayana, donde ambos países analizaron alternativas para agilizar procesos de control y fortalecer la cooperación operativa en los pasos internacionales.

El principal foco de las conversaciones estuvo puesto en el paso internacional de Paso de los Libres–Uruguayana, considerado uno de los nodos logísticos más relevantes para el intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Por este corredor circula una parte significativa del transporte terrestre que conecta a ambos países y al resto del Mercosur.

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Según informó la CNRT, las autoridades intercambiaron experiencias y analizaron mecanismos que permitan optimizar los controles fronterizos y aduaneros sin afectar los estándares de seguridad y fiscalización vigentes en ambos lados de la frontera.

Un corredor clave para el comercio regional

La reunión se produjo en un contexto de creciente atención sobre la eficiencia de los pasos fronterizos y su impacto en la competitividad logística regional.

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Durante las últimas semanas, Argentina avanzó en una serie de medidas orientadas a optimizar la operación en el Complejo Terminal de Cargas (CO.TE.CAR.) de Paso de los Libres, uno de los principales centros de concentración de camiones que operan en el comercio bilateral con Brasil.

Las modificaciones implementadas buscan ordenar la circulación de vehículos, mejorar la previsibilidad operativa y reducir las congestiones que históricamente afectan a uno de los cruces más transitados de Sudamérica. La combinación de altos volúmenes de tránsito, controles aduaneros y sanitarios, junto con la necesidad de coordinar organismos de ambos países, convierte a este corredor en un punto estratégico para la logística regional.

Autoridades de Argentina y Brasil
Uno de los principales objetivos del encuentro fue fortalecer la cooperación bilateral en materia de transporte internacional (Foto: CNRT)

En este escenario, la coordinación entre Argentina y Brasil aparece como un elemento central para avanzar en procesos más ágiles y eficientes que permitan reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia operativa de transportistas, operadores logísticos y empresas vinculadas al comercio exterior.

Cooperación para mejorar los controles

De acuerdo con la información difundida por la CNRT, uno de los principales objetivos del encuentro fue fortalecer la cooperación bilateral en materia de transporte internacional.

Las autoridades analizaron distintas experiencias de gestión y evaluaron alternativas para optimizar la coordinación operativa entre los organismos responsables de la fiscalización y el control de cargas y pasajeros.

La búsqueda de una mayor eficiencia en frontera se ha convertido en una prioridad para numerosos países de la región, especialmente en corredores donde convergen grandes volúmenes de mercaderías destinadas tanto al comercio bilateral como al tránsito internacional.

En ese sentido, la mejora de los procesos de control no solo impacta sobre los tiempos de circulación, sino también sobre la previsibilidad de las cadenas logísticas y la competitividad de las empresas que dependen del transporte terrestre para abastecer mercados y centros productivos.

La mirada puesta en nuevos desarrollos logísticos

Además de las cuestiones vinculadas a Paso de los Libres, la reunión permitió comenzar a delinear una agenda conjunta relacionada con el nuevo predio internacional MULTILOG, ubicado en la región de Foz de Iguazú, en el límite con la ciudad argentina de Puerto Iguazú.

Según indicó la CNRT, este desarrollo es considerado un punto estratégico para fortalecer la integración regional y potenciar el transporte internacional en el corredor fronterizo.

La incorporación de nuevas infraestructuras logísticas aparece como uno de los factores que pueden contribuir a mejorar la capacidad operativa de los cruces internacionales y acompañar el crecimiento de los flujos comerciales entre los países de la región.

El avance de una agenda conjunta entre Argentina y Brasil refleja la importancia que ambos países asignan a la coordinación fronteriza como herramienta para fortalecer el comercio y el transporte internacional. En un contexto donde la eficiencia logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad, la mejora de los procesos de control y la planificación de nuevas infraestructuras continúan ganando espacio dentro de las estrategias de integración regional.

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