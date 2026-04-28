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Bloqueos marítimos y costos logísticos en alza impactan en la cadena alimentaria

Alertas de organismos internacionales y señales de mercado reflejan cómo la disrupción del transporte marítimo y el encarecimiento de insumos impactan en la disponibilidad y el costo de los alimentos

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La logística alimentaria global depende de una estructura altamente integrada donde energía, transporte y producción agrícola funcionan como un sistema interconectado (Foto: Shutterstock)
La logística alimentaria global depende de una estructura altamente integrada donde energía, transporte y producción agrícola funcionan como un sistema interconectado (Foto: Shutterstock)

En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, la logística internacional vuelve a quedar en el centro de la escena. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz amenaza con desencadenar una crisis energética y una posible emergencia alimentaria global.

El bloqueo de esta vía estratégica, por donde circula cerca de un tercio del comercio global de fertilizantes, está generando una de las mayores disrupciones en las cadenas de suministro desde la pandemia. El aumento de los costos de transporte y de los seguros marítimos ya se traduce en una mayor presión sobre los precios de los alimentos y en retrasos en entregas críticas.

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Energía, transporte y alimentos: una cadena interdependiente

La logística alimentaria global depende de una estructura altamente integrada donde energía, transporte y producción agrícola funcionan como un sistema interconectado. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que la continuidad del conflicto en Irán incrementa los riesgos para la seguridad alimentaria mundial. Su economista jefe, Máximo Torero, señaló que las interrupciones en exportaciones de petróleo, gas y fertilizantes ya están generando aumentos de precios con impacto directo en la producción agrícola.

En paralelo, los mercados internacionales reflejan estas tensiones. Operadores de Europa y la Bolsa de Chicago en Estados Unidos registran subas en los precios de cereales y oleaginosas, impulsadas por la volatilidad logística y el encarecimiento energético. A esto se suman análisis de la consultora agrícola Agritel, que advierte sobre un escenario de escasa previsibilidad y presión sobre las cadenas de abastecimiento.

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A su vez, el encarecimiento de insumos clave como los fertilizantes, fuertemente dependientes de las exportaciones del Golfo Pérsico, introduce nuevas tensiones en la planificación productiva. La logística deja de ser solo un canal de transporte para convertirse en un factor crítico que define la capacidad de producción agrícola.

Los países con alta dependencia de insumos importados enfrentan un doble desafío logístico: mayores costos y menor disponibilidad (Foto: Shutterstock)
Los países con alta dependencia de insumos importados enfrentan un doble desafío logístico: mayores costos y menor disponibilidad (Foto: Shutterstock)

Cuellos de botella logísticos y riesgo para el abastecimiento

El impacto no se limita a los costos. La acumulación de más de 2.000 buques y 20.000 marineros varados evidencia un problema estructural en la continuidad operativa del transporte marítimo. En este marco, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, remarcó la importancia de garantizar la libertad de navegación y adaptar los marcos regulatorios a nuevas amenazas.

Estos cuellos de botella afectan directamente la distribución de alimentos y de ayuda humanitaria, especialmente en regiones vulnerables. La logística, en este punto, se transforma en un determinante del acceso: retrasos en las entregas, menor frecuencia de envíos y mayores costos pueden traducirse en escasez local y aumento de precios.

Además, países con alta dependencia de insumos importados enfrentan un doble desafío logístico: mayores costos y menor disponibilidad. En América Latina, la FAO advierte que grandes productores agrícolas podrían verse afectados por estos cuellos de botella logísticos, con impacto directo en los rendimientos y en la oferta exportable.

Efecto cascada en precios y acceso a los alimentos

La combinación de restricciones logísticas, aumento de costos energéticos y menor disponibilidad de insumos genera un efecto cascada sobre la cadena alimentaria. Menor producción, mayores costos de transporte y disrupciones en la distribución convergen en un mismo resultado: alimentos más caros y menos accesibles.

Este escenario golpea con mayor intensidad a los países de bajos ingresos, donde la dependencia de importaciones amplifica el impacto. En estos mercados, la logística no solo condiciona la eficiencia, sino que define directamente el acceso a bienes esenciales.

En paralelo, la posible reducción en el uso de fertilizantes por su encarecimiento podría afectar los rendimientos agrícolas en los próximos ciclos productivos, comprometiendo la estabilidad del abastecimiento futuro.

Las advertencias de organismos como la ONU, la FAO y la OMI, junto con las señales de los mercados agrícolas, exponen con claridad el rol estructural de la logística en la seguridad alimentaria global. La resiliencia de las cadenas de abastecimiento se consolida como un factor clave para sostener el comercio, estabilizar precios y garantizar el acceso a los alimentos en un escenario cada vez más desafiante.

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