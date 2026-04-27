El comercio exterior colombiano cambia de escala y tensiona la logística

Uno de los principales rasgos del comercio exterior colombiano es la fuerte concentración en empresas pequeñas. El 80,9% de los exportadores se ubica en rangos inferiores a 1 millón de dólares (Foto: Shutterstock)

El comercio exterior colombiano muestra señales de cambio que trascienden lo comercial y se trasladan directamente a la estructura logística del país. En 2025, Colombia registró 9.246 empresas exportadoras, lo que representa una caída del 1% frente al año anterior, según un informe basado en datos oficiales.

El dato adquiere relevancia al analizar su impacto en las cadenas de abastecimiento, especialmente por la pérdida de empresas en los segmentos de menor escala, que suelen sostener una parte importante de los flujos logísticos.

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Uno de los principales rasgos del comercio exterior colombiano es la fuerte concentración en empresas pequeñas. El 80,9% de los exportadores se ubica en rangos inferiores a 1 millón de dólares, lo que configura una matriz de operaciones fragmentadas y de menor volumen.

Desde el punto de vista logístico, esta estructura implica una mayor dependencia de esquemas de consolidación de carga, menor frecuencia de envíos y mayores costos unitarios de transporte. En términos operativos, se traduce en cadenas de abastecimiento menos eficientes y con menor capacidad de escalar.

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Al mismo tiempo, la caída del segmento más bajo (entre 1.000 y 100.000 dólares), que concentra cerca de la mitad de las empresas, explica gran parte de la reducción total de exportadores, lo que impacta directamente en la base de generación de nuevos flujos.

Crecen las empresas medianas y se reordenan los flujos

En contraste, el informe muestra un crecimiento en los segmentos intermedios. Las empresas con exportaciones entre 1 y 10 millones de dólares aumentaron 6,4%, consolidando una participación del 14,2% .

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Este dato introduce un cambio relevante en la lógica logística: las compañías de escala media tienden a operar con mayor regularidad, lo que permite estructurar flujos más previsibles, optimizar el uso de capacidad en transporte y mejorar la integración con operadores logísticos.

En términos de cadena de abastecimiento, este segmento empieza a actuar como un factor de estabilización, en un contexto donde la base exportadora sigue siendo mayoritariamente atomizada.

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Los datos del informe reflejan que la evolución del comercio exterior colombiano está estrechamente ligada a su capacidad logística (Imagen: Shutterstock)

Menos grandes exportadores y menor volumen estructural

Otro de los puntos destacados del informe es la reducción en los niveles más altos de exportación. Las empresas con ventas superiores a 1.000 millones de dólares cayeron un 40%, mientras que también se registran bajas en otros segmentos de gran escala.

Este fenómeno tiene un impacto directo en la logística internacional. La disminución de grandes exportadores reduce la densidad de carga que sostiene rutas marítimas y terrestres, afectando la frecuencia de servicios y la generación de economías de escala.

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En la práctica, implica un sistema más fragmentado, con menor volumen consolidado y mayor presión sobre los costos logísticos.

Concentración de destinos y nuevos focos regionales

El informe también confirma la concentración de exportaciones en mercados tradicionales. Estados Unidos, Ecuador y Panamá lideran en cantidad de empresas exportadoras, consolidando los principales corredores logísticos del país.

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Sin embargo, estos mercados muestran variaciones moderadas o caídas, lo que sugiere una cierta estabilización de los flujos. En paralelo, se observan crecimientos en destinos como Argentina (10,6%) y Uruguay (12,5%), que empiezan a ganar relevancia en la red comercial.

Este cambio introduce nuevas dinámicas logísticas, con mayor protagonismo de rutas regionales que permiten operaciones más cortas, flexibles y adaptables.

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Un comercio exterior condicionado por la logística

Los datos del informe reflejan que la evolución del comercio exterior colombiano está estrechamente ligada a su capacidad logística. La concentración en empresas de baja escala, la reducción de grandes exportadores y la necesidad de diversificar destinos configuran un escenario donde la logística deja de ser un soporte y pasa a ser un factor determinante.

En este contexto, el desafío no solo pasa por aumentar las exportaciones, sino por mejorar la forma en que esas operaciones se integran en cadenas de abastecimiento más eficientes, conectadas y sostenibles en el tiempo.

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