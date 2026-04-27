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La logística como eje para ordenar costos, tiempos y servicio

Desde la gestión de datos hasta la coordinación con compras, ventas y posventa, la logística se consolida como un factor determinante para la eficiencia operativa, la reducción de costos y los resultados de las organizaciones

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Nicolás Fernández Honaine es jefe de logística de un grupo empresario de retail y servicios financieros (Foto: Movant Connection)
Nicolás Fernández Honaine es jefe de logística de un grupo empresario de retail y servicios financieros (Foto: Movant Connection)

La logística muchas veces se asocia únicamente con la entrega de un producto. Con el reparto, el camión, el depósito o la mercadería en movimiento. Sin embargo, desde mi experiencia, esa mirada queda corta. La logística es mucho más amplia: es un sistema que conecta áreas, decisiones y procesos dentro de una empresa, con un objetivo claro que es lograr el mejor resultado final para el cliente.

En el día a día, la logística está en contacto permanente con otros sectores. El vínculo con compras es fundamental para entender qué productos van a ingresar, en qué momento y bajo qué condiciones. A partir de eso, se define cómo se organiza el almacenamiento, cómo se distribuye la mercadería y cómo se abastece a cada punto de venta. Lo mismo ocurre con el área comercial, donde la coordinación permite alinear lo que se ofrece con lo que realmente se puede entregar en tiempo y forma.

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Por eso, pensar la logística de manera aislada es un error. Funciona como un sector de servicio, pero su verdadero valor aparece cuando está integrada con el resto de la organización. Esa integración es la que permite que toda la cadena funcione de manera eficiente y que el cliente final reciba lo que espera.

Datos, planificación y adaptación

Hoy, además, hay un elemento que atraviesa toda la operación: la información. Contar con datos y estadísticas es clave para poder planificar, proyectar y tomar decisiones. Hace años, ese seguimiento era muy limitado y muchas veces manual, lo que dificultaba ordenar procesos o anticiparse a las necesidades. Hoy, en cambio, trabajar con datos permite optimizar tiempos, recursos y costos.

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La logística necesita información para funcionar. Necesita saber qué se vende, en qué cantidades, en qué momentos del año, en qué sucursales y con qué comportamiento del cliente. Esa información también alimenta a otros sectores, como compras, que pueden ajustar sus decisiones en base a datos concretos. Es un circuito donde cada área aporta y recibe información para mejorar el resultado general.

Otro punto importante es entender que no todos los contextos son iguales. Cada sucursal, cada zona y cada cliente tiene sus propias características. La logística tiene que adaptarse a esa diversidad. No se trata solo de mover productos, sino de entender las necesidades específicas y responder en función de ellas.

En ese sentido, el cliente ocupa un lugar central. Para los logísticos, el cliente está por encima de todo. La logística es un servicio orientado a cumplir con sus expectativas, que hoy son cada vez más exigentes. Ya no alcanza con entregar un producto. El cliente espera rapidez, cumplimiento, respuestas y acompañamiento.

Logística inversa
La logística inversa, cuando hay devoluciones o fallas, requiere una gestión eficiente que involucra nuevamente a proveedores, fabricantes y áreas internas (Foto: Shutterstock)

Velocidad, servicio y experiencia del cliente

La experiencia no termina cuando se concreta la entrega. La posventa es parte del proceso logístico. Saber cómo le fue al cliente con su producto, si tuvo algún inconveniente y poder darle una respuesta forma parte del servicio. Incluso la logística inversa, cuando hay devoluciones o fallas, requiere una gestión eficiente que involucra nuevamente a proveedores, fabricantes y áreas internas.

Ahí aparece otro aspecto clave: el trabajo con proveedores. No se trata solo de contratar un servicio, sino de construir relaciones alineadas con los valores y objetivos de la empresa. Los proveedores tienen que responder al mismo nivel de exigencia que se le plantea al cliente. Además, cada zona puede requerir soluciones diferentes, por lo que también es necesario adaptarse y trabajar con distintos operadores según la necesidad.

Todo este esquema tiene un desafío cada vez más marcado: la velocidad. Hoy los cambios son rápidos y las demandas del cliente también. Lo que antes podía esperar días o incluso semanas, hoy se exige prácticamente de manera inmediata. La logística no puede quedar afuera de esa dinámica.

Sin embargo, la rapidez no puede ir en contra de la calidad. Responder rápido es importante, pero hacerlo bien es fundamental. Encontrar ese equilibrio es uno de los grandes desafíos actuales. Ser eficientes, reducir costos, optimizar procesos y al mismo tiempo cumplir con los tiempos y las expectativas del cliente.

En este contexto, la tecnología tuvo y sigue teniendo un rol central. La incorporación de sistemas de gestión, herramientas de análisis de datos y soluciones que permiten integrar la información marcaron un cambio importante en la forma de trabajar. Y todo indica que este proceso va a continuar, con nuevas herramientas que van a seguir transformando la logística.

Creo que todavía hay mucho camino por recorrer. La logística ganó relevancia en los últimos años, pero aún tiene potencial para seguir creciendo y consolidarse como un área estratégica dentro de las organizaciones. Porque cuando funciona bien, no solo mejora la operación: mejora la experiencia del cliente y fortalece el vínculo con la empresa.

En definitiva, la logística no es solo un proceso operativo. Es una pieza clave para que todo el sistema funcione, para que las decisiones estén alineadas y para que el cliente reciba el servicio que espera. Y en un contexto donde todo es cada vez más inmediato, ese rol se vuelve cada vez más importante.

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