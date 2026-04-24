Vaca Muerta acelera, pero la infraestructura logística marca el ritmo

La articulación entre los distintos niveles de la cadena aparece como un factor crítico, no solo para garantizar la continuidad productiva, sino también para responder a las exigencias de un sistema cada vez más complejo en términos logísticos (Foto: Shutterstock)

El desarrollo de Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los principales motores de la actividad energética en Argentina. En ese escenario, el crecimiento sostenido de la producción comenzó a trasladar presión sobre variables clave como la infraestructura, la logística y la capacidad de coordinación entre los distintos actores de la industria. La expansión del sector no solo plantea oportunidades, sino también desafíos vinculados a la escala operativa.

Ese escenario quedó reflejado en un reciente encuentro empresarial de la cadena energética en Neuquén, que reunió a más de 1.200 participantes y a más de 20 grandes compañías compradoras en una dinámica constante de reuniones y vinculación comercial, que funcionó como un termómetro de la actividad y de las necesidades reales del sector.

“Haber superado las expectativas de asistentes y ver la dinámica de negocios operando a este nivel de intensidad nos confirma que este tipo de espacios son una herramienta de competitividad indispensable”, señaló Lucas Albanesi, gerente comercial vinculado a la organización del encuentro, en diálogo con Movant Connection.

En ese contexto, describe un entramado productivo compuesto por múltiples niveles de empresas. Entre ellas, se destacan las pymes proveedoras que integran el denominado “tercer anillo”, encargadas de abastecer con productos y servicios a operadoras y compañías especializadas, cumpliendo un rol central en la cadena de suministro.

Estas empresas resultan determinantes para sostener la operación diaria, especialmente en un entorno donde la actividad hidrocarburífera continúa creciendo. La articulación entre los distintos niveles de la cadena aparece como un factor crítico, no solo para garantizar la continuidad productiva, sino también para responder a las exigencias de un sistema cada vez más complejo en términos logísticos.

El encuentro empresarial de la cadena energética, que reunió a más de 1.200 participantes y a más de 20 grandes compañías, funcionó como un termómetro de la actividad y de las necesidades reales del sector (Foto: Movant Connection)

Producción en alza y límites en la capacidad de transporte

El incremento de la producción en Vaca Muerta evidenció restricciones vinculadas a la capacidad de transporte, tanto en petróleo como en gas. Según Lucas, la industria hidrocarburífera viene superando récords de producción de manera sostenida, lo que comenzó a generar tensiones en la infraestructura disponible para evacuar esos volúmenes.

“La capacidad exportadora estuvo limitada por los canales de transporte de oil & gas”, explicó, en referencia a un cuello de botella que impacta directamente en la logística energética. Este tipo de limitaciones condiciona no solo la operación interna, sino también la posibilidad de escalar la producción hacia mercados externos.

En este marco, las obras de infraestructura adquieren un rol central para acompañar el crecimiento. Proyectos vinculados a la ampliación de los sistemas de transporte y a nuevas soluciones de evacuación aparecen como condiciones necesarias para mejorar la eficiencia operativa y sostener el ritmo de expansión del sector.

Cambio en la balanza energética y expansión del comercio exterior

Uno de los aspectos más relevantes de los últimos años fue la transformación de la matriz energética argentina. El país pasó de un esquema deficitario, donde predominaban las importaciones, a una situación en la que la balanza comenzó a mostrar resultados favorables.

“Hasta hace muy pocos años importábamos más de lo que exportábamos en materia de energía”, señaló el referente del evento sectorial. Ese escenario se modificó recientemente, dando lugar a un contexto en el que las exportaciones comenzaron a superar a las importaciones, con impacto directo en la generación de divisas.

Este cambio refuerza el rol del sector energético dentro del comercio exterior, donde la capacidad de sostener el crecimiento exportador dependerá en gran medida de la infraestructura disponible. La relación entre producción, logística internacional y acceso a mercados se vuelve cada vez más determinante en la competitividad del sector.

El rol de las pymes en la estructura operativa

El funcionamiento del sector energético no depende únicamente de los grandes proyectos de infraestructura, sino también de la solidez del entramado de proveedores. En este punto, las pymes del tercer anillo cumplen un papel fundamental en la provisión de servicios y en la ejecución de tareas críticas para la cadena logística.

De acuerdo con Lucas, la generación de sinergias entre empresas locales y aquellas que operan a nivel nacional resulta clave para mejorar la eficiencia del sistema. Esta integración permite optimizar procesos, reducir tiempos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a un entorno dinámico.

La articulación entre estos actores también impacta en la calidad de la gestión operativa, al facilitar la coordinación de actividades y mejorar la previsibilidad en la ejecución de proyectos. En un contexto de crecimiento, estas variables adquieren un peso cada vez mayor.

El avance de la actividad en Vaca Muerta plantea un escenario en el que las oportunidades de expansión conviven con desafíos estructurales. La necesidad de fortalecer la infraestructura logística, mejorar la capacidad de transporte y optimizar la cadena de suministro se posiciona como un eje central para sostener el desarrollo del sector.