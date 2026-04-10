Exportadores advierten trabas que encarecen la logística en un escenario global restrictivo

Uno de cada cinco dólares del comercio internacional enfrenta algún tipo de medida restrictiva, en un contexto donde aranceles, cuotas y requisitos técnicos se multiplicaron de manera acelerada en los últimos años (Imagen: Shutterstock)

La dinámica del comercio internacional atraviesa una transformación profunda que impacta de lleno en la logística global y en el funcionamiento de las cadenas de suministro. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, nuevas barreras comerciales y mayor intervención estatal, las reglas que durante décadas priorizaron la eficiencia comienzan a ceder frente a un enfoque centrado en la seguridad.

Según el análisis presentado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el escenario actual muestra un cambio estructural: el comercio y la inversión están dejando de organizarse únicamente en función de costos para responder a criterios estratégicos vinculados a la resiliencia y el abastecimiento.

Uno de los datos más relevantes es el avance de las restricciones comerciales. Actualmente, uno de cada cinco dólares del comercio internacional enfrenta algún tipo de medida restrictiva, en un contexto donde aranceles, cuotas y requisitos técnicos se multiplicaron de manera acelerada en los últimos años. Este fenómeno no solo incrementa la complejidad operativa, sino que también obliga a rediseñar flujos logísticos y estrategias de abastecimiento.

Un entorno global más restrictivo y exigente

Los cambios tecnológicos, climáticos y geopolíticos, sumados a los shocks recientes en el comercio internacional, impulsan una reconfiguración de las cadenas de suministro. El proceso se traduce en tendencias como el acortamiento de cadenas, la relocalización productiva y el fortalecimiento de políticas industriales por parte de los países.

Este nuevo esquema implica un giro relevante: la eficiencia deja de ser el único objetivo y se prioriza la seguridad en el abastecimiento. En términos logísticos, esto se refleja en mayores costos, menor previsibilidad y una creciente necesidad de diversificar proveedores y rutas.

A su vez, los conflictos internacionales agregan presión sobre el sistema. La inestabilidad en regiones clave impacta en los precios de la energía, en la disponibilidad de insumos críticos y en los costos de transporte. Esto genera efectos directos sobre los fletes internacionales y sobre la planificación de operaciones logísticas a escala global.

Desde 2022, el valor de comercio que enfrenta restricciones se ha más que duplicado en el mundo, alcanzando 19,7% en 2025 (Imagen: CERA)

El incremento de medidas de defensa comercial y restricciones al comercio configura un entorno más exigente para las cadenas de suministro. En 2025, el volumen de comercio afectado por este tipo de medidas creció de forma significativa, consolidando un escenario de mayor fragmentación.

En la práctica, esto se traduce en más controles en frontera, mayores requisitos regulatorios y tiempos de operación más extensos. Para las empresas, implica la necesidad de incorporar capacidades adicionales de gestión, compliance y planificación logística.

Además, el debilitamiento del sistema multilateral del comercio y el avance de acuerdos bilaterales o regionales generan un mapa comercial más complejo, donde las condiciones de acceso a los mercados varían cada vez más según el destino.

Condicionantes locales que impactan en la competitividad

A este contexto global desafiante se suma una serie de condicionantes locales que afectan la competitividad de la logística exportadora argentina. Entre ellos, se destacan las dificultades financieras y regulatorias que enfrentan las empresas.

Uno de los principales puntos señalados es la liquidación obligatoria de divisas, que limita la capacidad de las compañías para gestionar sus ingresos y planificar inversiones. Esta restricción impacta directamente en la posibilidad de realizar pagos anticipados, financiar operaciones o adquirir equipamiento clave para la logística.

A su vez, los atrasos en la devolución del IVA y en el pago de reintegros generan un efecto financiero significativo. Mientras las exportaciones crecieron, las devoluciones registraron una caída, lo que introduce incertidumbre y eleva los costos operativos. Este desfasaje afecta especialmente a las empresas con mayor exposición al mercado externo, que dependen de estos mecanismos para sostener su flujo de caja.

En conjunto, estos factores se traducen en lo que el sector define como una pérdida de competitividad sistémica, donde la logística queda condicionada no solo por variables operativas, sino también por el entorno macroeconómico y regulatorio.

Frente a este escenario, el sector exportador plantea la necesidad de avanzar en mejoras estructurales que permitan recuperar competitividad. Entre las prioridades se destacan la facilitación del comercio, la reducción de trabas regulatorias y el fortalecimiento de la infraestructura logística.

La logística aparece así como un factor central para la inserción internacional. No solo como soporte operativo, sino como un componente estratégico que define la capacidad de las empresas para competir en un entorno cada vez más exigente.

En paralelo, los avances en acuerdos comerciales, como el caso del entendimiento entre el MERCOSUR y la Unión Europea, abren oportunidades de acceso a nuevos mercados, aunque también plantean nuevos desafíos vinculados a estándares técnicos, sanitarios y ambientales.

El escenario actual obliga a repensar el diseño de las cadenas de suministro a nivel global y local. La combinación de mayor proteccionismo, tensiones geopolíticas y condicionantes internos configura un entorno donde la logística deja de ser una variable secundaria para convertirse en un eje estratégico.

En este contexto, la capacidad de adaptación, la planificación y la eficiencia operativa se vuelven determinantes. Pero también lo es la construcción de un entorno que permita reducir fricciones y potenciar la competitividad.

La transición hacia este nuevo equilibrio ya está en marcha. Y en ella, la logística se consolida como uno de los principales factores que definirán el desempeño del comercio internacional en los próximos años.