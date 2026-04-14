La mitad de los nuevos depósitos serán automatizados y con mínima intervención humana hacia 2030

Uno de los principales motores de este cambio es la creciente dificultad para sostener operaciones basadas en mano de obra intensiva (Imagen: Shutterstock)

La transformación de las cadenas de suministro globales suma un nuevo hito hacia el final de la década. Un reciente informe de una consultora internacional especializada en tecnología y negocios proyecta que, para 2030, el 50% de los nuevos almacenes en mercados desarrollados estarán diseñados como instalaciones donde la intervención humana será opcional.

El dato no solo refleja un avance tecnológico, sino también una respuesta directa a tensiones estructurales del mercado laboral. La menor disponibilidad de trabajadores para tareas manuales, junto con la presión sostenida sobre costos y productividad, está empujando a las organizaciones a redefinir el rol de los centros logísticos dentro de la cadena.

Escasez de mano de obra y rediseño operativo

Según el informe, uno de los principales motores de este cambio es la creciente dificultad para sostener operaciones basadas en mano de obra intensiva. Las tareas repetitivas en almacenes enfrentan menor atractivo laboral, lo que genera desafíos para cubrir puestos y mantener niveles de servicio en contextos de alta demanda.

Frente a este escenario, las compañías están acelerando la adopción de robótica e inteligencia artificial como solución estructural, dejando atrás modelos tradicionales que dependían casi exclusivamente del trabajo humano. La automatización pasa a ser el eje del diseño operativo.

El estudio también destaca un cambio conceptual en la configuración de los centros logísticos. Los almacenes evolucionan desde infraestructuras físicas rígidas hacia entornos dinámicos gestionados por software, capaces de adaptarse en tiempo real a la demanda.

Este enfoque convierte a los centros logísticos en sistemas flexibles y autooptimizados, donde los flujos de trabajo, el almacenamiento y la preparación de pedidos pueden ajustarse sin necesidad de modificaciones físicas. La inteligencia artificial permite reorganizar prioridades y recursos de manera continua.

El avance hacia almacenes automatizados responde también a la necesidad de escalar operaciones en un contexto de mayor exigencia en tiempos de entrega (Imagen: Shutterstock)

Nuevo rol del trabajo en la logística

En este nuevo modelo, el trabajo humano se redefine. La presencia de personas se orienta a tareas de supervisión, resolución de incidencias y coordinación de sistemas automatizados, en lugar de la ejecución de tareas manuales.

Este cambio impacta directamente en el empleo dentro de la logística, con una creciente demanda de perfiles técnicos y capacidades vinculadas a la gestión de tecnología. Al mismo tiempo, plantea desafíos en términos de reconversión laboral y adaptación del capital humano.

Escala operativa y eficiencia como objetivo

El avance hacia almacenes automatizados responde también a la necesidad de escalar operaciones en un contexto de mayor exigencia en tiempos de entrega. Las soluciones robóticas permiten gestionar mayores volúmenes sin depender exclusivamente de la disponibilidad de personal.

Además, el informe señala que estos entornos ofrecen mejoras en la eficiencia operativa, al optimizar procesos, reducir tiempos y disminuir ciertos requerimientos energéticos. Aunque requieren inversiones iniciales significativas, los beneficios se proyectan en el largo plazo.

La transición hacia estos sistemas implica nuevos desafíos. Uno de los principales es la integración de múltiples tecnologías, ya que el ecosistema de soluciones robóticas es fragmentado y requiere coordinación entre distintos sistemas.

Por ello, el informe recomienda avanzar hacia plataformas escalables y definidas por software, que permitan coordinar flotas de robots y adaptarse a cambios futuros. Herramientas como simulaciones y modelos digitales aparecen como claves en la etapa de diseño.

Un cambio estructural en las cadenas de suministro

La proyección hacia 2030 confirma que la automatización de almacenes forma parte de una transformación más amplia en las cadenas de suministro. La combinación de presión laboral, avance tecnológico y necesidad de eficiencia está redefiniendo el funcionamiento de uno de los eslabones centrales del sistema logístico.

En este escenario, la competitividad estará cada vez más asociada a la capacidad de integrar tecnología, optimizar operaciones y adaptarse a entornos dinámicos, en una logística donde el trabajo humano evoluciona junto con los sistemas que la sostienen.