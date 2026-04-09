La cadena de suministro en el centro de los ciberataques y de la falta de preparación

El estudio advierte que los ataques a la cadena de suministro encabezaron la lista de incidentes sufridos por empresas en el último año (Imagen: Shutterstock)

La creciente interdependencia digital entre empresas está transformando la forma en que se gestionan las cadenas de suministro, incorporando un nuevo factor crítico: la ciberseguridad.

Según un informe global elaborado a partir de encuestas a más de 1.700 especialistas en seguridad en 16 países, la exposición a riesgos ya no depende únicamente de la operación propia, sino del nivel de protección de todo el ecosistema de proveedores y socios.

En este contexto, las cadenas de suministro se consolidan como uno de los principales vectores de ataque. El estudio advierte que los ataques a la cadena de suministro encabezaron la lista de incidentes sufridos por empresas en el último año, con un 31% de incidencia, por encima de otras amenazas tradicionales. Sin embargo, esta frecuencia contrasta con la percepción de riesgo: solo una minoría de organizaciones los considera entre los principales peligros.

Una red más compleja, más expuesta

La complejidad operativa de las cadenas actuales amplifica el problema. En promedio, las empresas gestionan más de 60 proveedores tecnológicos y cuentan con decenas de contratistas con acceso directo a sus sistemas, lo que multiplica los puntos vulnerables. Esta estructura genera una superficie de ataque extensa, donde una falla en un eslabón puede escalar rápidamente a toda la red.

El informe destaca que muchas organizaciones aún no logran dimensionar este riesgo. Incluso aquellas que consideran tener baja exposición reconocen que no cuentan con visibilidad completa sobre sus propios proveedores. Esta falta de control limita la capacidad de anticipación y refuerza la fragilidad de la operación logística y digital.

Además, la evidencia muestra una desconexión entre lo que las empresas consideran más peligroso y lo que efectivamente enfrentan. Mientras priorizan amenazas sofisticadas como ataques persistentes o ransomware, en la práctica los incidentes más frecuentes surgen de la interacción con terceros, lo que pone en evidencia una asignación ineficiente de recursos de protección.

Brechas en la gestión del riesgo

A pesar de la creciente conciencia, la respuesta sigue siendo fragmentada. Las medidas de protección más extendidas, como la autenticación de dos factores, apenas alcanzan a poco más de un tercio de las organizaciones, lo que refleja una madurez limitada en la gestión del riesgo en la cadena de suministro.

El problema se profundiza en la etapa de selección y control de proveedores. Solo una parte de las empresas realiza evaluaciones sistemáticas de seguridad antes de iniciar relaciones comerciales, y en muchos casos estos análisis no incluyen criterios técnicos. Esto implica que decisiones estratégicas dentro de la cadena logística pueden basarse en variables financieras o legales, sin considerar el impacto en la seguridad operativa.

A su vez, cerca del 38% de las organizaciones que sí evalúan a sus proveedores no incorporan controles de ciberseguridad en ese proceso, lo que deja expuestos puntos críticos del flujo de información y operaciones. Esta situación refleja una brecha estructural entre la gestión logística tradicional y los nuevos requerimientos digitales.

El 85% de las empresas reconoce la necesidad de mejorar su nivel de protección, pero no logra avanzar al ritmo requerido (Imagen: Shutterstock)

Limitaciones estructurales y operativas

El informe identifica barreras claras que dificultan una respuesta más robusta. La principal es la falta de recursos especializados, mencionada por el 42% de las organizaciones, junto con la prioridad asignada a otras tareas dentro de la seguridad informática.

A esto se suman problemas contractuales y culturales, como la ausencia de cláusulas específicas de seguridad en acuerdos con proveedores y la falta de comprensión del riesgo por parte de áreas no técnicas. En términos logísticos, esto implica que la gestión de la cadena de suministro aún no integra de forma transversal la variable digital, generando inconsistencias en la toma de decisiones.

El resultado es un escenario donde el 85% de las empresas reconoce la necesidad de mejorar su nivel de protección, pero no logra avanzar al ritmo requerido. Esta brecha entre diagnóstico y ejecución se traduce en vulnerabilidades que impactan directamente en la continuidad operativa.

De la vulnerabilidad a la ventaja competitiva

Pese a este panorama, el informe plantea una oportunidad clara: transformar la seguridad de la cadena de suministro en un factor de ventaja competitiva. Las organizaciones que logren cerrar estas brechas podrán garantizar mayor continuidad, fortalecer relaciones con socios y posicionarse como nodos confiables dentro del ecosistema global.

En este sentido, se observa una tendencia creciente hacia la responsabilidad compartida. Cerca del 70% de las empresas está dispuesta a invertir en la seguridad de sus proveedores, entendiendo que la protección del sistema depende del eslabón más débil.

El desafío, entonces, no es solo tecnológico, sino estratégico. La integración de la ciberseguridad en la gestión de la cadena de suministro implica repensar contratos, procesos y relaciones comerciales, incorporando monitoreo continuo, mayor transparencia y colaboración entre actores.

En un contexto de creciente digitalización y tensiones globales, la resiliencia de las cadenas de suministro ya no se define únicamente por la capacidad logística, sino por la fortaleza del ecosistema que las sostiene.