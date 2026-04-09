Movant LogComex

La cadena de suministro en el centro de los ciberataques y de la falta de preparación

Un informe internacional basado en ejecutivos y especialistas en seguridad revela que los ataques a la cadena de suministro son los más frecuentes, pero siguen subestimados generando brechas críticas

Guardar
El estudio advierte que los ataques a la cadena de suministro encabezaron la lista de incidentes sufridos por empresas en el último año (Imagen: Shutterstock)
El estudio advierte que los ataques a la cadena de suministro encabezaron la lista de incidentes sufridos por empresas en el último año (Imagen: Shutterstock)

La creciente interdependencia digital entre empresas está transformando la forma en que se gestionan las cadenas de suministro, incorporando un nuevo factor crítico: la ciberseguridad.

Según un informe global elaborado a partir de encuestas a más de 1.700 especialistas en seguridad en 16 países, la exposición a riesgos ya no depende únicamente de la operación propia, sino del nivel de protección de todo el ecosistema de proveedores y socios.

En este contexto, las cadenas de suministro se consolidan como uno de los principales vectores de ataque. El estudio advierte que los ataques a la cadena de suministro encabezaron la lista de incidentes sufridos por empresas en el último año, con un 31% de incidencia, por encima de otras amenazas tradicionales. Sin embargo, esta frecuencia contrasta con la percepción de riesgo: solo una minoría de organizaciones los considera entre los principales peligros.

Una red más compleja, más expuesta

La complejidad operativa de las cadenas actuales amplifica el problema. En promedio, las empresas gestionan más de 60 proveedores tecnológicos y cuentan con decenas de contratistas con acceso directo a sus sistemas, lo que multiplica los puntos vulnerables. Esta estructura genera una superficie de ataque extensa, donde una falla en un eslabón puede escalar rápidamente a toda la red.

El informe destaca que muchas organizaciones aún no logran dimensionar este riesgo. Incluso aquellas que consideran tener baja exposición reconocen que no cuentan con visibilidad completa sobre sus propios proveedores. Esta falta de control limita la capacidad de anticipación y refuerza la fragilidad de la operación logística y digital.

Además, la evidencia muestra una desconexión entre lo que las empresas consideran más peligroso y lo que efectivamente enfrentan. Mientras priorizan amenazas sofisticadas como ataques persistentes o ransomware, en la práctica los incidentes más frecuentes surgen de la interacción con terceros, lo que pone en evidencia una asignación ineficiente de recursos de protección.

Brechas en la gestión del riesgo

A pesar de la creciente conciencia, la respuesta sigue siendo fragmentada. Las medidas de protección más extendidas, como la autenticación de dos factores, apenas alcanzan a poco más de un tercio de las organizaciones, lo que refleja una madurez limitada en la gestión del riesgo en la cadena de suministro.

El problema se profundiza en la etapa de selección y control de proveedores. Solo una parte de las empresas realiza evaluaciones sistemáticas de seguridad antes de iniciar relaciones comerciales, y en muchos casos estos análisis no incluyen criterios técnicos. Esto implica que decisiones estratégicas dentro de la cadena logística pueden basarse en variables financieras o legales, sin considerar el impacto en la seguridad operativa.

A su vez, cerca del 38% de las organizaciones que sí evalúan a sus proveedores no incorporan controles de ciberseguridad en ese proceso, lo que deja expuestos puntos críticos del flujo de información y operaciones. Esta situación refleja una brecha estructural entre la gestión logística tradicional y los nuevos requerimientos digitales.

El 85% de las empresas reconoce la necesidad de mejorar su nivel de protección, pero no logra avanzar al ritmo requerido (Imagen: Shutterstock)
El 85% de las empresas reconoce la necesidad de mejorar su nivel de protección, pero no logra avanzar al ritmo requerido (Imagen: Shutterstock)

Limitaciones estructurales y operativas

El informe identifica barreras claras que dificultan una respuesta más robusta. La principal es la falta de recursos especializados, mencionada por el 42% de las organizaciones, junto con la prioridad asignada a otras tareas dentro de la seguridad informática.

A esto se suman problemas contractuales y culturales, como la ausencia de cláusulas específicas de seguridad en acuerdos con proveedores y la falta de comprensión del riesgo por parte de áreas no técnicas. En términos logísticos, esto implica que la gestión de la cadena de suministro aún no integra de forma transversal la variable digital, generando inconsistencias en la toma de decisiones.

El resultado es un escenario donde el 85% de las empresas reconoce la necesidad de mejorar su nivel de protección, pero no logra avanzar al ritmo requerido. Esta brecha entre diagnóstico y ejecución se traduce en vulnerabilidades que impactan directamente en la continuidad operativa.

De la vulnerabilidad a la ventaja competitiva

Pese a este panorama, el informe plantea una oportunidad clara: transformar la seguridad de la cadena de suministro en un factor de ventaja competitiva. Las organizaciones que logren cerrar estas brechas podrán garantizar mayor continuidad, fortalecer relaciones con socios y posicionarse como nodos confiables dentro del ecosistema global.

En este sentido, se observa una tendencia creciente hacia la responsabilidad compartida. Cerca del 70% de las empresas está dispuesta a invertir en la seguridad de sus proveedores, entendiendo que la protección del sistema depende del eslabón más débil.

El desafío, entonces, no es solo tecnológico, sino estratégico. La integración de la ciberseguridad en la gestión de la cadena de suministro implica repensar contratos, procesos y relaciones comerciales, incorporando monitoreo continuo, mayor transparencia y colaboración entre actores.

En un contexto de creciente digitalización y tensiones globales, la resiliencia de las cadenas de suministro ya no se define únicamente por la capacidad logística, sino por la fortaleza del ecosistema que las sostiene.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCiberseguridadCadena de Suministro

Últimas Noticias

El comercio exterior como oportunidad: obstáculos, mercados y consejos para dar el primer paso

Nina Rigamonti, socia gerente de una empresa de despachos de aduana y logística internacional, explica qué traba a las empresas argentinas y por qué igual vale la pena dar el primer paso

El comercio exterior como oportunidad: obstáculos, mercados y consejos para dar el primer paso

De un problema cotidiano a una solución logística con escala

Melina Caporaletti, fundadora de una empresa de transporte para estudiantes, reflexiona sobre el rol de la logística en la prestación del servicio y la importancia de coordinar operación, tiempos y capacidad

De un problema cotidiano a una solución logística con escala

El transporte de granos suma una tarifa orientativa para ganar previsibilidad

Elaborada por FADEEAC junto a cámaras regionales y validada por la UBA, la herramienta apunta a mejorar la transparencia de costos en un segmento clave para la logística agroindustrial

El transporte de granos suma una tarifa orientativa para ganar previsibilidad

La gestión de abastecimiento como diferencial en la industria metalúrgica

Rodrigo Toro, responsable de compras y cadena de suministro en la industria metalúrgica, explica cómo la gestión de proveedores y la planificación impactan en la logística, la producción y la rentabilidad empresarial

La gestión de abastecimiento como diferencial en la industria metalúrgica

La volatilidad global impacta de lleno en la logística europea y eleva los riesgos operativos

El indicador ESCRI muestra que la combinación de costos, regulaciones y tensiones geopolíticas sostiene un escenario de alta incertidumbre en la logística, que condiciona la toma de decisiones

La volatilidad global impacta de lleno en la logística europea y eleva los riesgos operativos
DEPORTES
Impacto en la F1: el ingeniero de Max Verstappen dejaría Red Bull para firmar con McLaren

Impacto en la F1: el ingeniero de Max Verstappen dejaría Red Bull para firmar con McLaren

De la táctica al Real Madrid: los secretos detrás del éxito de Mbappé

Stephen Curry subastará con fines benéficos más de 70 pares de zapatillas usadas: cuándo será el evento

Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

TELESHOW
El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Nick Sícaro, ex Gran Hermano, enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis: “Nos estamos conociendo”

Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo: “Estoy feliz”

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

INFOBAE AMÉRICA

¿Nueva clave contra los apagones? Los autos eléctricos podrían ser el nuevo pilar energético urbano

¿Nueva clave contra los apagones? Los autos eléctricos podrían ser el nuevo pilar energético urbano

Del Apolo 11 a Artemis II

El terrorismo que ya llega

EN VIVO: Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego en Irán

Trump afirmó que las fuerzas de EEUU permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real”