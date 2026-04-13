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Aduana ordena la declaración de unidades de carga en el comercio exterior

Una disposición oficial refuerza la codificación de formatos como contenedor, bulto o granel, buscando mejorar la trazabilidad, reducir inconsistencias en la operatoria y optimizar la calidad de la información

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En la práctica, la normativa indica que cada operación deberá identificar con mayor precisión la unidad de carga utilizada, evitando descripciones genéricas o inconsistentes que puedan generar observaciones (Foto: Shutterstock)
En la práctica, la normativa indica que cada operación deberá identificar con mayor precisión la unidad de carga utilizada, evitando descripciones genéricas o inconsistentes que puedan generar observaciones (Foto: Shutterstock)

La operatoria del comercio exterior sumó una nueva señal orientada a la estandarización. A través de la disposición publicada hoy en el Boletín Oficial, se incorporó una codificación específica de unidades de carga que define de manera precisa cómo deben declararse las mercaderías en los procesos aduaneros. La medida, aunque técnica, tiene efectos directos sobre la dinámica logística y la gestión documental.

La disposición establece una clasificación detallada que incluye formatos como contenedor, caja, tambor, bolsa, paquete, granel y bulto, entre otros. Este esquema no introduce nuevas categorías en sí mismas, pero sí refuerza su uso obligatorio dentro de los sistemas de registro y control, consolidando un lenguaje común para todos los actores involucrados en la cadena.

En la práctica, esto implica que cada operación deberá identificar con mayor precisión la unidad de carga utilizada, evitando descripciones genéricas o inconsistentes que puedan generar observaciones. La medida apunta a mejorar la calidad de la información declarada y a fortalecer los procesos de validación en los sistemas aduaneros.

Estandarización para ordenar la operatoria

El foco principal de esta actualización está puesto en la estandarización documental, un aspecto clave para el funcionamiento del comercio internacional. La correcta identificación de las unidades de carga permite alinear la información entre exportadores, importadores, transportistas y organismos de control, reduciendo fricciones en la operatoria.

En ese sentido, la medida contribuye a mejorar la trazabilidad de las mercaderías a lo largo de toda la cadena logística. Desde el origen hasta el destino final, la utilización de códigos uniformes facilita el seguimiento de los envíos y reduce el margen de error en transferencias entre distintos modos de transporte o puntos de almacenamiento.

Además, este tipo de definiciones cobra especial relevancia en un contexto donde los procesos están cada vez más digitalizados. Los sistemas electrónicos de gestión aduanera y los manifiestos digitales requieren datos estructurados y consistentes, lo que vuelve indispensable el uso de nomenclaturas estandarizadas.

Para los operadores logísticos y las empresas que participan del comercio internacional, el desafío pasa por adaptar sus procesos internos a estos criterios y asegurar consistencia en cada etapa de la operación (Imagen: Shutterstock)
Para los operadores logísticos y las empresas que participan del comercio internacional, el desafío pasa por adaptar sus procesos internos a estos criterios y asegurar consistencia en cada etapa de la operación (Imagen: Shutterstock)

Impacto en tiempos, costos y control

Más allá de lo administrativo, la correcta clasificación de las unidades de carga tiene efectos concretos en la operación diaria. Una declaración precisa puede evitar demoras en los procesos de verificación, reducir inspecciones innecesarias y agilizar la liberación de mercadería.

Por el contrario, inconsistencias en la identificación pueden derivar en observaciones, reprocesos o incluso sanciones, afectando tanto los tiempos como los costos logísticos. En ese escenario, la medida funciona también como un incentivo para mejorar los estándares internos de carga y documentación.

Al mismo tiempo, refuerza la capacidad de control por parte de la autoridad aduanera. Contar con información más detallada y homogénea permite optimizar los mecanismos de fiscalización y segmentación de riesgos, un punto central en la gestión moderna del comercio exterior.

Un paso más hacia la eficiencia operativa

Aunque no se trata de una reforma estructural, la actualización refleja una tendencia sostenida: avanzar hacia procesos más ordenados, transparentes y previsibles. La estandarización de las unidades de carga se posiciona como una pieza clave en ese camino, especialmente en un entorno donde la velocidad y la precisión de la información son determinantes.

Para los operadores logísticos y las empresas que participan del comercio internacional, el desafío pasa por adaptar sus procesos internos a estos criterios y asegurar consistencia en cada etapa de la operación. La alineación entre documentación, sistemas y práctica operativa será determinante para capitalizar los beneficios de este tipo de medidas.

En definitiva, lo que aparece como un ajuste técnico en el Boletín Oficial termina impactando en el corazón de la logística: la capacidad de mover mercaderías de manera eficiente, controlada y sin fricciones.

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