La licitación de la hidrovía entra en una fase clave con dos candidatos

Se determinó que dos de las compañías cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que fueron habilitadas para avanzar a las siguientes etapas del proceso (Foto: Shutterstock)

El proceso de licitación de la hidrovía dio un nuevo paso con la publicación del Acta de Evaluación del Sobre 1, correspondiente a la primera etapa del esquema diseñado para la concesión del sistema troncal de navegación. La instancia se enfocó en validar la capacidad técnica, operativa y financiera de los oferentes, un punto clave para garantizar la ejecución de las obras previstas.

Durante esta fase inicial, se analizaron las presentaciones de tres firmas internacionales con experiencia en dragado y obras de infraestructura fluvial. La Comisión Evaluadora revisó antecedentes, solvencia y cumplimiento de requisitos formales, incluyendo la presentación de garantías exigidas en los pliegos.

Como resultado, se determinó que dos de las compañías cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que fueron habilitadas para avanzar a las siguientes etapas del proceso. En cambio, la tercera fue descalificada al no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito que asegura la validez y estabilidad de la propuesta durante toda la licitación.

Este avance marca un punto relevante en un proceso que busca redefinir el esquema operativo de la principal vía de salida de exportaciones del país. La hidrovía concentra una parte sustancial del comercio exterior argentino, especialmente en productos agroindustriales, por lo que cada definición impacta directamente en la competitividad logística y en los costos asociados a la operatoria.

El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación encabezó una reunión con representantes de provincias y actores clave del comercio y la producción, incluyendo entidades vinculadas al agro, la industria y la actividad portuaria para informar sobre la actualidad del proceso (Foto: Agencia Nacional de Puertos y Navegación)

Próximas etapas y foco en el plan de trabajo

Tras la publicación del acta, se abrió un plazo de siete días corridos para que los oferentes presenten posibles impugnaciones. Finalizado ese período, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá la resolución que formaliza la evaluación y habilita la apertura del Sobre 2.

En esta segunda etapa se evaluará el plan de trabajo de cada oferente, que incluye detalles sobre metodología, equipamiento y recursos humanos previstos para ejecutar las obras. Este punto resulta central desde la óptica logística, ya que define la capacidad operativa real para sostener la navegabilidad y eficiencia del sistema, incluyendo aspectos como tiempos de intervención, mantenimiento y respuesta ante contingencias.

Posteriormente, la Etapa 3 estará dedicada a la apertura de las ofertas económicas, que tendrán el mayor peso en la adjudicación final. El objetivo oficial es asegurar la tarifa más competitiva posible para los usuarios del sistema, especialmente en un contexto donde los costos logísticos impactan directamente en la competitividad exportadora y en la inserción internacional de la producción argentina.

Seguimiento institucional y expectativas del sector

El titular del organismo, Iñaki Arreseygor, encabezó una reunión con representantes de provincias y actores clave del comercio y la producción, incluyendo entidades vinculadas al agro, la industria y la actividad portuaria, para informar sobre el avance del proceso.

Durante el encuentro, el funcionario destacó que la primera etapa se desarrolló con un enfoque técnico riguroso y subrayó que la continuidad de dos de las principales compañías del sector a nivel global refuerza la competencia internacional en el proceso.

La licitación contempla un esquema de tres etapas y una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares. Una vez completadas todas las evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato, en un proceso que será determinante para la eficiencia logística y el desempeño del comercio exterior argentino en los próximos años.

Además, se espera que el nuevo esquema contractual incorpore estándares más exigentes en materia de control, transparencia y previsibilidad operativa, aspectos que el sector viene señalando como claves para mejorar la planificación de mediano y largo plazo.