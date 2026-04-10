Movant LogComex

La licitación de la hidrovía entra en una fase clave con dos candidatos

El Gobierno avanzó con el análisis técnico del primer sobre y definió que dos compañías internacionales continúen en el proceso, mientras se encamina la siguiente etapa centrada en los planes de obra

Guardar
Se determinó que dos de las compañías cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que fueron habilitadas para avanzar a las siguientes etapas del proceso (Foto: Shutterstock)
Se determinó que dos de las compañías cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que fueron habilitadas para avanzar a las siguientes etapas del proceso (Foto: Shutterstock)

El proceso de licitación de la hidrovía dio un nuevo paso con la publicación del Acta de Evaluación del Sobre 1, correspondiente a la primera etapa del esquema diseñado para la concesión del sistema troncal de navegación. La instancia se enfocó en validar la capacidad técnica, operativa y financiera de los oferentes, un punto clave para garantizar la ejecución de las obras previstas.

Durante esta fase inicial, se analizaron las presentaciones de tres firmas internacionales con experiencia en dragado y obras de infraestructura fluvial. La Comisión Evaluadora revisó antecedentes, solvencia y cumplimiento de requisitos formales, incluyendo la presentación de garantías exigidas en los pliegos.

Como resultado, se determinó que dos de las compañías cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que fueron habilitadas para avanzar a las siguientes etapas del proceso. En cambio, la tercera fue descalificada al no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito que asegura la validez y estabilidad de la propuesta durante toda la licitación.

Este avance marca un punto relevante en un proceso que busca redefinir el esquema operativo de la principal vía de salida de exportaciones del país. La hidrovía concentra una parte sustancial del comercio exterior argentino, especialmente en productos agroindustriales, por lo que cada definición impacta directamente en la competitividad logística y en los costos asociados a la operatoria.

El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación encabezó una reunión con representantes de provincias y actores clave del comercio y la producción, incluyendo entidades vinculadas al agro, la industria y la actividad portuaria para informar sobre la actualidad del proceso (Foto: Agencia Nacional de Puertos y Navegación)
El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación encabezó una reunión con representantes de provincias y actores clave del comercio y la producción, incluyendo entidades vinculadas al agro, la industria y la actividad portuaria para informar sobre la actualidad del proceso (Foto: Agencia Nacional de Puertos y Navegación)

Próximas etapas y foco en el plan de trabajo

Tras la publicación del acta, se abrió un plazo de siete días corridos para que los oferentes presenten posibles impugnaciones. Finalizado ese período, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá la resolución que formaliza la evaluación y habilita la apertura del Sobre 2.

En esta segunda etapa se evaluará el plan de trabajo de cada oferente, que incluye detalles sobre metodología, equipamiento y recursos humanos previstos para ejecutar las obras. Este punto resulta central desde la óptica logística, ya que define la capacidad operativa real para sostener la navegabilidad y eficiencia del sistema, incluyendo aspectos como tiempos de intervención, mantenimiento y respuesta ante contingencias.

Posteriormente, la Etapa 3 estará dedicada a la apertura de las ofertas económicas, que tendrán el mayor peso en la adjudicación final. El objetivo oficial es asegurar la tarifa más competitiva posible para los usuarios del sistema, especialmente en un contexto donde los costos logísticos impactan directamente en la competitividad exportadora y en la inserción internacional de la producción argentina.

Seguimiento institucional y expectativas del sector

El titular del organismo, Iñaki Arreseygor, encabezó una reunión con representantes de provincias y actores clave del comercio y la producción, incluyendo entidades vinculadas al agro, la industria y la actividad portuaria, para informar sobre el avance del proceso.

Durante el encuentro, el funcionario destacó que la primera etapa se desarrolló con un enfoque técnico riguroso y subrayó que la continuidad de dos de las principales compañías del sector a nivel global refuerza la competencia internacional en el proceso.

La licitación contempla un esquema de tres etapas y una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares. Una vez completadas todas las evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato, en un proceso que será determinante para la eficiencia logística y el desempeño del comercio exterior argentino en los próximos años.

Además, se espera que el nuevo esquema contractual incorpore estándares más exigentes en materia de control, transparencia y previsibilidad operativa, aspectos que el sector viene señalando como claves para mejorar la planificación de mediano y largo plazo.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorHidrovíaLicitación

Últimas Noticias

Escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia impacta en el transporte y debilita el comercio formal

El aumento de aranceles hasta el 100% reduce el transporte internacional por carretera, impulsa circuitos informales y genera desvíos comerciales en una de las fronteras más activas de la región

Escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia impacta en el transporte y debilita el comercio formal

La logística del ejercicio Keken: cómo se mueven tropas, vehículos y recursos en la Patagonia

El despliegue militar en el sur argentino revela la complejidad de trasladar personal, equipos y abastecimiento en largas distancias, con impacto directo en rutas, tiempos logísticos y economías regionales

La logística del ejercicio Keken: cómo se mueven tropas, vehículos y recursos en la Patagonia

Exportadores advierten trabas que encarecen la logística en un escenario global restrictivo

La CERA indica que fricciones regulatorias y financieras impactan en la eficiencia de las cadenas de suministro argentinas, con demoras en reintegros, restricciones sobre divisas y exigencias operativas

Exportadores advierten trabas que encarecen la logística en un escenario global restrictivo

El desafío del supply chain en la gastronomía

Rodolfo Campos, gerente de supply chain en una cadena de restaurantes, analiza cómo la planificación, el abastecimiento y la relación con proveedores impactan directamente en el margen y la operación

El desafío del supply chain en la gastronomía

Logística aplicada al abastecimiento gastronómico

Diego Calvagna, gerente de operaciones en una empresa de abastecimiento gastronómico, describe una logística marcada por la urgencia, la precisión y la necesidad de sostener el nivel de servicio en cada entrega

Logística aplicada al abastecimiento gastronómico
DEPORTES
La frase del padre de Jack Doohan sobre la razón de Alpine para reemplazar a su hijo por Colapinto que generó polémica en la F1

La frase del padre de Jack Doohan sobre la razón de Alpine para reemplazar a su hijo por Colapinto que generó polémica en la F1

Golpe de puño y empujones: la insólita pelea entre dos jugadores de Boca y uno de Independiente que el árbitro no vio

Sergio Maravilla Martínez derrotó al Picante Ryske en su despedida del boxeo a los 51 años: “Creo que esto ha sido todo”

Así funcionó la trampa del auto que ganó el GP de Argentina en 1981 y los puntos que le costaron a Reutemann el título en la Fórmula 1

Fue campeón con River, Racing lo llevó a la Selección y vivió de cerca uno de los momentos más difíciles de Maradona: mano a mano con “Cacho” Borelli

TELESHOW
Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

Marta Albertini: “Por mis personajes de villana fui odiada, pero también muy amada”

Danny Trejo, entre secretos del pasado y hallazgos insólitos en su regreso a la TV: “Ese tipo de cosas me entusiasman”

Guillermo Cóppola conducirá un programa sobre el dinero en el fútbol: “Diego era generoso y derrochón, yo también”

Se estrenó La casaca de Dios, el filme sobre la mítica camiseta de Diego Maradona contra Inglaterra en México 86

INFOBAE AMÉRICA

El Kremlin rechazó prolongar la tregua de Pascua a menos que Zelensky acepte las condiciones rusas

El Kremlin rechazó prolongar la tregua de Pascua a menos que Zelensky acepte las condiciones rusas

Trump sugirió que podría bloquear el estrecho de Ormuz si Irán rechaza la “oferta final” de Washington

¿Cuándo se jodió Europa?

Cuáles son las “líneas rojas” que separan a EEUU e Irán hacia un acuerdo de paz

Los grupos criminales que se disputan la cocaína y la minería ilegal en la frontera entre Ecuador y Colombia