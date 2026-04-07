Movant LogComex

Operación y tecnología: el rol del comercio exterior y la logística

Martín Monte, gerente de operaciones en la industria de soluciones tecnológicas, analiza el rol del comercio exterior y la logística en la integración de tecnología en las operaciones

Guardar
Martín Monte es gerente de operaciones en la industria de soluciones tecnológicas (Foto: Movant Connection)
Martín Monte es gerente de operaciones en la industria de soluciones tecnológicas (Foto: Movant Connection)

“La logística es uno de los pilares del eje de manejo de los tiempos”. A partir de esa definición, Martín profundiza sobre el impacto de la logística y el comercio exterior en la incorporación de tecnología en distintos sectores.

¿Qué implica tu rol dentro de la industria de soluciones tecnológicas?

Es un rol amplio, especialmente en una pyme. Implica integrar tecnologías del exterior, trabajar con proveedores internacionales y vincular esos desarrollos con equipos de ingeniería.

A su vez, hay una interacción constante con clientes para diseñar soluciones específicas, lo que conecta directamente la operación con la cadena logística y la implementación final.

¿Cómo ves el posicionamiento de Argentina en términos de tecnología?

Argentina atraviesa un contexto desafiante, pero también con oportunidades. El diferencial está en entender la aplicación concreta de la tecnología.

Si bien no siempre se puede desarrollar localmente, sí es posible adaptarla a las condiciones operativas del país, muchas veces a partir del comercio exterior y la capacidad de integrar soluciones globales en entornos locales.

¿Qué tipo de equipos se importan y en qué sectores se aplican?

Se trata de equipos altamente específicos, vinculados principalmente al ámbito marítimo, científico y de seguridad. Desde instrumentos que miden parámetros del agua hasta sistemas de comunicaciones satelitales o de radio.

Son soluciones que requieren no solo conocimiento técnico, sino también una correcta operatoria de importación.

¿Cuáles son los principales desafíos al importar este tipo de tecnología?

El desafío principal está en la coordinación logística y documental. No se trata de productos estándar, sino de equipos complejos que muchas veces son difíciles de explicar dentro de la cadena de comercio exterior.

Esto obliga a traducir información técnica y alinear a todos los actores involucrados en la operación.

¿Qué habilidades son necesarias para liderar este tipo de operaciones?

La comunicación es clave, especialmente en un contexto cambiante como el argentino. Muchas veces hay que explicar condiciones o procesos que no resultan evidentes para proveedores del exterior.

Esto impacta directamente en la gestión operativa y en la coordinación de la logística internacional.

¿Qué importancia tiene el comercio exterior en el desarrollo tecnológico?

El comercio exterior cumple un rol central porque permite acceder a tecnología que no se produce localmente.

“La logística es uno de los pilares del eje de manejo de los tiempos”, afirma Martín (Foto: Shutterstock)
“La logística es uno de los pilares del eje de manejo de los tiempos”, afirma Martín (Foto: Shutterstock)

Esto es especialmente relevante en sectores donde contar con información precisa mejora la eficiencia, apoyándose en una correcta planificación de importaciones y acceso a equipamiento.

¿Dónde ves hoy la oportunidad para las empresas argentinas en relación con la tecnología?

Creo que hay una oportunidad muy clara a partir de la incorporación de tecnología. Las empresas argentinas ya tienen contacto con estas herramientas, pero el punto no está solo ahí. La oportunidad está en poder ir un paso más allá y no quedarse únicamente en ese vínculo inicial, sino empezar a trabajar sobre eso.

¿Qué implica ese paso más allá del contacto con la tecnología?

Implica poder desarrollar la operatividad. No alcanza con conocer o tener acceso a la tecnología, sino que lo importante es cómo se utiliza. Ahí es donde está la diferencia, en el uso concreto dentro de la operación. Es ese desarrollo el que permite que la tecnología realmente tenga un lugar dentro de la empresa.

¿Y qué rol juega la logística en estos procesos?

La logística es uno de los pilares. No solo en el plano internacional, sino también dentro del país.

Es clave para gestionar los tiempos de entrega, sobre todo cuando intervienen múltiples proveedores, tecnologías y países, donde la coordinación de cargas impacta directamente en la ejecución de los proyectos.

El avance es cada vez más acelerado, especialmente con la incorporación de inteligencia artificial. En ese contexto, el acceso a tecnología del exterior a través del comercio internacional se vuelve aún más relevante para su aplicación en distintos sectores.

Temas Relacionados

LogísticaComercio Exterior

Últimas Noticias

Entre lo público y lo privado: una mirada sobre los desafíos del transporte argentino

Guillermo Dietrich, economista con vocación en lo público y empresario, analiza la falta de integración entre modos, el deterioro de la infraestructura y los sobrecostos que condicionan la competitividad del transporte

Entre lo público y lo privado: una mirada sobre los desafíos del transporte argentino

Bolivia impulsa acuerdos aéreos que eliminan restricciones y amplían la carga

Bolivia firmó acuerdos con Paraguay y Panamá que eliminan restricciones operativas y amplían libertades aéreas, en un movimiento que puede redefinir la logística aérea regional

Bolivia impulsa acuerdos aéreos que eliminan restricciones y amplían la carga

Operaciones bajo presión, liderazgo y costos invisibles en el retail textil

María Insua, especialista en operaciones, logística y retail, advierte sobre el impacto real de las decisiones directivas en la cadena operativa y los costos que el sector todavía no ve

Operaciones bajo presión, liderazgo y costos invisibles en el retail textil

El transporte de cargas mexicano destaca subas del 4% por cada aumento del diésel

Un informe del sector precisa el fuerte impacto que cada variación en el precio del combustible tiene en las tarifas, en un contexto atravesado por tensiones globales y reclamos internos por costos y seguridad

El transporte de cargas mexicano destaca subas del 4% por cada aumento del diésel

Menos barreras, más competencia: el nuevo escenario del comercio exterior local

Martín Ligori, despachante de aduana, repasa cómo cambió la operativa del comercio exterior, el rol del sector en la cadena logística y las claves para destacarse en un mercado más competitivo

Menos barreras, más competencia: el nuevo escenario del comercio exterior local
DEPORTES
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

TELESHOW
Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

INFOBAE AMÉRICA

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala

Crece el número de jóvenes que conducen motos sin licencia en El Salvador