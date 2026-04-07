Operación y tecnología: el rol del comercio exterior y la logística

Martín Monte es gerente de operaciones en la industria de soluciones tecnológicas (Foto: Movant Connection)

“La logística es uno de los pilares del eje de manejo de los tiempos”. A partir de esa definición, Martín profundiza sobre el impacto de la logística y el comercio exterior en la incorporación de tecnología en distintos sectores.

¿Qué implica tu rol dentro de la industria de soluciones tecnológicas?

Es un rol amplio, especialmente en una pyme. Implica integrar tecnologías del exterior, trabajar con proveedores internacionales y vincular esos desarrollos con equipos de ingeniería.

A su vez, hay una interacción constante con clientes para diseñar soluciones específicas, lo que conecta directamente la operación con la cadena logística y la implementación final.

¿Cómo ves el posicionamiento de Argentina en términos de tecnología?

Argentina atraviesa un contexto desafiante, pero también con oportunidades. El diferencial está en entender la aplicación concreta de la tecnología.

Si bien no siempre se puede desarrollar localmente, sí es posible adaptarla a las condiciones operativas del país, muchas veces a partir del comercio exterior y la capacidad de integrar soluciones globales en entornos locales.

¿Qué tipo de equipos se importan y en qué sectores se aplican?

Se trata de equipos altamente específicos, vinculados principalmente al ámbito marítimo, científico y de seguridad. Desde instrumentos que miden parámetros del agua hasta sistemas de comunicaciones satelitales o de radio.

Son soluciones que requieren no solo conocimiento técnico, sino también una correcta operatoria de importación.

¿Cuáles son los principales desafíos al importar este tipo de tecnología?

El desafío principal está en la coordinación logística y documental. No se trata de productos estándar, sino de equipos complejos que muchas veces son difíciles de explicar dentro de la cadena de comercio exterior.

Esto obliga a traducir información técnica y alinear a todos los actores involucrados en la operación.

¿Qué habilidades son necesarias para liderar este tipo de operaciones?

La comunicación es clave, especialmente en un contexto cambiante como el argentino. Muchas veces hay que explicar condiciones o procesos que no resultan evidentes para proveedores del exterior.

Esto impacta directamente en la gestión operativa y en la coordinación de la logística internacional.

¿Qué importancia tiene el comercio exterior en el desarrollo tecnológico?

El comercio exterior cumple un rol central porque permite acceder a tecnología que no se produce localmente.

“La logística es uno de los pilares del eje de manejo de los tiempos”, afirma Martín (Foto: Shutterstock)

Esto es especialmente relevante en sectores donde contar con información precisa mejora la eficiencia, apoyándose en una correcta planificación de importaciones y acceso a equipamiento.

¿Dónde ves hoy la oportunidad para las empresas argentinas en relación con la tecnología?

Creo que hay una oportunidad muy clara a partir de la incorporación de tecnología. Las empresas argentinas ya tienen contacto con estas herramientas, pero el punto no está solo ahí. La oportunidad está en poder ir un paso más allá y no quedarse únicamente en ese vínculo inicial, sino empezar a trabajar sobre eso.

Implica poder desarrollar la operatividad. No alcanza con conocer o tener acceso a la tecnología, sino que lo importante es cómo se utiliza. Ahí es donde está la diferencia, en el uso concreto dentro de la operación. Es ese desarrollo el que permite que la tecnología realmente tenga un lugar dentro de la empresa.

¿Y qué rol juega la logística en estos procesos?

La logística es uno de los pilares. No solo en el plano internacional, sino también dentro del país.

Es clave para gestionar los tiempos de entrega, sobre todo cuando intervienen múltiples proveedores, tecnologías y países, donde la coordinación de cargas impacta directamente en la ejecución de los proyectos.

El avance es cada vez más acelerado, especialmente con la incorporación de inteligencia artificial. En ese contexto, el acceso a tecnología del exterior a través del comercio internacional se vuelve aún más relevante para su aplicación en distintos sectores.