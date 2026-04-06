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El abastecimiento detrás de la operación en puntos de consumo

Sebastián Cornell, jefe de logística y abastecimiento en la industria oil & gas, describe la dinámica operativa y el impacto de la logística en la experiencia del cliente

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Sebastián Cornell es jefe de logística y abastecimiento en la industria oil & gas (Foto: Movant Connection)
Sebastián Cornell es jefe de logística y abastecimiento en la industria oil & gas (Foto: Movant Connection)

“La frecuencia de pedido y el nivel de stock definen la operación”. Desde ese enfoque, Sebastián analiza cómo se estructura el abastecimiento en entornos de consumo. En esta entrevista, aborda aspectos clave como la planificación y la ejecución logística.

¿Qué hay detrás del abastecimiento en la industria gastronómica?

El abastecimiento gastronómico está fuertemente ligado al consumo inmediato. Es fundamental estar en el momento justo para atender la necesidad del cliente.

Esto implica definir frecuencias de pedido, volúmenes y tiempos de entrega para evitar quiebres de stock, que impactan directamente en las ventas.

¿Qué rol cumple la logística en la experiencia del cliente?

La logística es clave porque cualquier mejora en la cadena impacta directamente en la eficiencia operativa y en el resultado del negocio.

A su vez, tiene un rol central en la experiencia del cliente, que hoy se ubica en el centro de la operación y define el éxito del punto de venta.

¿Qué implica ser jefe de logística y abastecimiento?

Ser jefe de logística y abastecimiento implica velar por todo el proceso, desde la planificación del producto hasta la entrega en destino, incluyendo recepción, almacenamiento, preparación y distribución.

El foco está en asegurar que todo llegue en tiempo y forma, manteniendo un alto nivel de servicio.

¿Cómo impacta el dinamismo del consumo en la operación?

Es una industria muy dinámica, donde el comportamiento del consumidor puede cambiar rápidamente, lo que obliga a adaptar la operación de forma constante.

La capacidad de respuesta es clave, ya que los niveles de rotación de productos son altos y la planificación debe ajustarse continuamente.

¿Qué particularidades tiene la gestión de alimentos dentro de la logística?

En la industria gastronómica, la trazabilidad es un requisito fundamental. Es necesario poder seguir el recorrido del producto en toda la cadena.

Esto permite garantizar la calidad del producto y la seguridad del consumidor, además de responder ante cualquier inconveniente.

"El abastecimiento gastronómico está fuertemente ligado al consumo inmediato. Es fundamental estar en el momento justo para atender la necesidad del cliente", comenta Sebastián (Foto: Shutterstock)
"El abastecimiento gastronómico está fuertemente ligado al consumo inmediato. Es fundamental estar en el momento justo para atender la necesidad del cliente", comenta Sebastián (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son las claves para planificar en este tipo de operaciones?

La planificación requiere mirar hacia adelante, proyectando escenarios a mediano plazo y anticipando cambios en la demanda o en el contexto.

También es clave entender al consumidor y sus expectativas, ya que impactan directamente en la organización d la supply chain.

¿Qué particularidades tiene este rol dentro de la industria energética?

En la industria oil & gas, la operación está condicionada por el contexto internacional y variables como el precio del petróleo o la disponibilidad de insumos.

Además, cualquier interrupción en el abastecimiento puede afectar proyectos o puntos de venta, por lo que la anticipación es fundamental.

¿Qué rol juega la innovación tecnológica en la logística?

La tecnología es fundamental para entender lo que sucede en el punto de venta y mejorar la toma de decisiones basada en datos.

Contar con sistemas robustos permite optimizar la planificación logística y hacer más eficiente toda la operación.

¿Qué reflexión final te deja tu experiencia en el sector?

Desde la logística y la supply chain se construyen los negocios y su competitividad, siendo un área clave para los resultados.

Por eso es fundamental darle la importancia que merece dentro de la operación.

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