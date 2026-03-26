Nuevos incentivos en el sistema fluvial apuntan a ordenar costos y circulación

La Vía Navegable Troncal constituye el principal corredor logístico del país para el comercio exterior. Dentro de este sistema, la coexistencia de distintos canales —como el Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Canal Martín García— plantea decisiones operativas que impactan en tiempos, costos y planificación (Foto: Shutterstock)

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una nueva bonificación tarifaria en la Vía Navegable Troncal que impacta directamente en la operatoria del comercio exterior argentino.

A través de la Resolución 14/2026, el organismo dispuso una reducción del 16,7% en el peaje para los buques que transiten por el Canal Martín García, extendiendo una medida que ya había sido implementada previamente.

Al referirse al alcance de esta decisión, desde el organismo destacan que el objetivo no se limita a una reducción de costos en el corto plazo, sino que busca generar condiciones para evaluar el comportamiento del tráfico fluvial en un tramo clave del sistema. En ese sentido, la bonificación se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril de 2026, período durante el cual se recopilarán datos operativos para analizar su impacto.

Un instrumento tarifario para ordenar flujos y ganar eficiencia

La Vía Navegable Troncal constituye el principal corredor logístico del país para el comercio exterior. Dentro de este sistema, la coexistencia de distintos canales —como el Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Canal Martín García— plantea decisiones operativas que impactan en tiempos, costos y planificación.

La bonificación del peaje actúa, en este escenario, como una herramienta de gestión del tráfico. Al reducir el costo relativo de una de las alternativas, el Estado introduce un mecanismo indirecto para redistribuir flujos y observar cómo responden los operadores logísticos y las navieras ante este estímulo.

Este tipo de medidas tiene implicancias que van más allá del ahorro inmediato. En la práctica, puede modificar patrones de navegación, influir en la asignación de ventanas operativas y alterar la planificación de escalas portuarias. Para las cadenas de abastecimiento, esto se traduce en ajustes en la programación de arribos, en la coordinación con terminales y en la gestión de inventarios vinculados a los tiempos de tránsito.

A su vez, la generación de datos durante el período de vigencia de la bonificación aparece como un elemento central. La información sobre volúmenes, frecuencias y tiempos de navegación permitirá evaluar la conveniencia de sostener o ajustar este tipo de incentivos en el futuro.

Continuidad operativa y transición institucional

La resolución se enmarca en un proceso más amplio de reconfiguración institucional del sistema portuario y de vías navegables en Argentina. La creación de la ANPyN mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/2025 implicó la centralización de funciones que anteriormente estaban distribuidas en distintos organismos, incluyendo la disolución de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) y la absorción de competencias por parte del nuevo ente.

En este contexto, la agencia no solo actúa como autoridad de aplicación y control, sino que también asume un rol activo en la definición de instrumentos operativos y tarifarios. La bonificación del peaje se inscribe dentro de esa lógica, donde la gestión de la vía navegable combina aspectos regulatorios con herramientas de intervención directa sobre la operatoria.

Otro elemento relevante es la continuidad del proceso licitatorio para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema. La normativa vigente establece la necesidad de garantizar una transición ordenada hacia un nuevo esquema de concesión, asegurando regularidad y eficiencia en la prestación de los servicios de dragado, señalización y control hidrológico.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una nueva bonificación tarifaria en la Vía Navegable Troncal que impacta directamente en la operatoria del comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

Impacto en costos, decisiones operativas y competitividad

Si bien la bonificación tiene un carácter temporal, su implementación introduce señales relevantes para el sector. En un entorno donde los costos logísticos representan una proporción significativa del valor exportado, cualquier variación en las tarifas de peaje puede incidir en la competitividad.

Para los operadores, la medida abre la posibilidad de reevaluar rutas y estrategias, donde la elección entre canales no depende solo del costo, sino también del calado, los tiempos de tránsito, la congestión y las condiciones operativas.

En paralelo, la extensión de la bonificación hasta fines de abril apunta a consolidar una base de datos más robusta para el análisis del tráfico y la toma de decisiones. Este enfoque refleja una gestión más dinámica de la infraestructura, con herramientas que buscan ajustar la operación en función de objetivos concretos.

En ese sentido, la medida no solo impacta en el corto plazo, sino que se inscribe en una lógica de planificación basada en información, clave para mejorar la eficiencia del sistema y sostener la competitividad del comercio exterior argentino.