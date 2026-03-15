La demanda interna impulsa el transporte de carga y refuerza la actividad logística en Colombia

La combinación de mayor consumo, recuperación industrial y expansión del comercio electrónico está generando un incremento en las operaciones logísticas en Colombia (Foto: Shutterstock)

La evolución reciente del transporte terrestre de carga en Colombia refleja un fenómeno que se repite en muchas economías: cuando se dinamiza la demanda interna, también lo hacen las cadenas logísticas que sostienen el flujo de bienes.

Según un informe internacional sobre la actividad económica y logística del país, el sector registró un crecimiento sostenido durante 2025 impulsado por el mayor consumo, la reactivación de la industria y el avance del comercio electrónico.

El estudio indica que el transporte de carga por carretera registró un aumento del 6,1% en la cantidad de viajes y del 3,0% en las toneladas movilizadas respecto de 2024, lo que evidencia un incremento en las operaciones asociadas al abastecimiento interno y al movimiento de productos dentro del territorio.

Importaciones y consumo: motores del movimiento de mercancías

Uno de los factores centrales detrás de la expansión es el crecimiento de las importaciones, que aumentaron un 10% durante 2025. El informe destaca que buena parte de ese incremento estuvo asociado a bienes de consumo, especialmente productos durables como vehículos, electrodomésticos y equipos electrónicos.

Desde el punto de vista logístico, esta dinámica implica un mayor volumen de operaciones desde los puertos hacia los centros urbanos y de distribución. Cada unidad importada requiere ser movilizada a lo largo del país mediante redes de transporte terrestre, lo que incrementa el número de viajes y la intensidad.

Este proceso pone en evidencia el papel estratégico del transporte en la economía moderna. Los puertos funcionan como nodos de entrada del comercio internacional, pero el verdadero flujo de bienes hacia los mercados internos depende de la capacidad de las redes logísticas para trasladar esos productos de forma eficiente.

En ese sentido, el informe subraya que el transporte terrestre se convierte en un eslabón fundamental para conectar infraestructura portuaria, centros logísticos, zonas industriales y puntos de consumo, asegurando que los bienes lleguen a destino dentro de los tiempos operativos que exige el mercado.

Reactivación industrial y encadenamientos logísticos

Otro factor que explica la expansión del transporte de carga es la reactivación industrial, que en 2025 registró una variación positiva del 1,8%, luego de haber atravesado una contracción el año anterior.

Aunque el incremento puede parecer moderado, su efecto sobre el sistema logístico es significativo. La industria requiere un flujo permanente de materias primas, insumos intermedios y bienes terminados que se desplazan entre fábricas, centros de almacenamiento y mercados finales.

Este proceso genera una cadena de traslado constante que involucra múltiples instancias operativas: abastecimiento de plantas productivas, movimiento de componentes, distribución mayorista y entrega a comercios.

El informe destaca que el transporte terrestre mantiene fuertes vínculos con el resto de la economía, lo que implica efectos multiplicadores sobre numerosos sectores productivos. En términos simples, cuando la industria se expande, la demanda de servicios de traslado aumenta de manera directa.

El comercio electrónico acelera las operaciones logísticas

A los factores tradicionales del transporte se suma un fenómeno cada vez más relevante en América Latina: el avance del comercio electrónico. Según el informe, las ventas online crecieron 19% en 2025, muy por encima del registro del año anterior.

Este cambio en los hábitos de consumo tiene implicancias directas para la logística. A diferencia del comercio convencional, el e-commerce exige esquemas de distribución más fragmentados, mayor frecuencia de entregas y redes de abastecimiento más capilares.

El avance del canal digital impulsa el desarrollo de servicios postales, operadores especializados y sistemas de distribución urbana que deben adaptarse a un volumen creciente de paquetes y envíos.

La evolución reciente del transporte terrestre de carga en Colombia refleja un fenómeno que se repite en muchas economías: cuando se dinamiza la demanda interna, también lo hacen las cadenas logísticas que sostienen el flujo de bienes (Foto: Shutterstock)

Transporte y logística como termómetro de la economía

En conjunto, los datos muestran que el transporte terrestre de carga funciona como un indicador directo del pulso económico y del movimiento logístico del país. Cuando el consumo se expande, las importaciones aumentan o la industria se recupera, el sistema de transporte refleja rápidamente ese cambio.

El informe concluye que la evolución reciente del sector responde al mayor dinamismo de la demanda interna, lo que se traduce en un incremento del flujo de mercancías dentro de la economía.

Este fenómeno también pone de relieve el papel estratégico de la logística en el desarrollo productivo. Las cadenas de suministro no solo permiten que los bienes circulen, sino que además sostienen la competitividad de distintos sectores y garantizan el abastecimiento de los mercados.

En el caso de Colombia, la combinación de mayor consumo, recuperación industrial y expansión del comercio electrónico está generando un incremento en las operaciones logísticas, con efectos directos sobre el transporte de carga por carretera.