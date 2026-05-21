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Capacitar en logística ya no alcanza: hay que aprender resolviendo problemas reales

En un entorno donde la operación cambia más rápido que los manuales y procedimientos, el verdadero aprendizaje ocurre cuando los equipos enfrentan retos concretos, trabajan con datos y buscan la mejora operativa

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Oscar Olivares Quintana
Oscar Olivares Quintana es gerente de logística y especialista en supply chain management (Foto: Movant Connection)

¿Alguna vez se han preguntado cuántas veces una organización capacita a su equipo, cumple el calendario de capacitaciones, entrega certificados, toma exámenes y, aun así, al volver a la operación diaria, los problemas siguen apareciendo? En logística, esta pregunta es parte del día a día. Porque la cadena de suministro no se gestiona solamente con conocimiento teórico, sino con criterio, coordinación, análisis y capacidad de reacción frente a escenarios reales.

Durante mucho tiempo, la capacitación empresarial se entendió como una transferencia de información: alguien explica, otro escucha, se revisa un procedimiento y luego se espera que el conocimiento se aplique correctamente. El problema es que la operación logística no funciona como una presentación de PowerPoint o un documento en Word o PDF. Funciona con muchas variables como presión, variabilidad, restricciones, indicadores, personas, costos, tiempos y decisiones que deben tomarse muchas veces con información incompleta.

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Por eso, el desafío ya no es solamente capacitar más. El verdadero desafío es capacitar mejor.

Por qué es importante aprender de los desafíos

Dentro de mi experiencia, pude realizar una investigación que me permitió determinar que cuando los equipos pasan de recibir contenidos a resolver retos reales de su propia operación, el aprendizaje cambia de naturaleza. Ya no se trata de recordar una instrucción, sino de comprender el problema, discutir alternativas, construir soluciones, defenderlas y evaluar su impacto.

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Este enfoque, conocido como aprendizaje basado en retos, propone que los participantes trabajen sobre situaciones reales del negocio. No se parte de un caso ficticio ni de un ejemplo teórico sacado de los libros, sino de una problemática real y concreta: una desviación operativa, una brecha de inventario, una oportunidad de mejora en distribución, un problema de calidad, una pérdida de eficiencia o una rutina que necesita rediseñarse.

La diferencia parece simple, pero es profunda. Cuando el reto nace de la operación, el participante deja de ser espectador y se convierte en protagonista. Pregunta, analiza, compara datos, conversa con otros roles, defiende una hipótesis y aprende haciendo. En logística, esa forma de aprendizaje es especialmente poderosa porque reproduce la dinámica real de la cadena de suministro: nadie resuelve solo, nadie mejora aislado y ninguna decisión operativa vive desconectada del resto del sistema.

Los resultados de este tipo de experiencia muestran mejoras relevantes en dimensiones que suelen ser críticas para cualquier operación: participación activa, trabajo en equipo, espacios de discusión, reflexión crítica y diseño de soluciones. En términos simples, los equipos no solo aprendieron más; aprendieron de una manera más conectada con el negocio y que ayuda a que uno también entienda el valor que tiene su trabajo para la empresa.

Uno de los hallazgos más importantes es que las personas suelen saber “qué debería hacerse”, pero no siempre han entrenado suficientemente el “cómo hacerlo” bajo condiciones reales. En supply chain, esa distancia entre saber la teoría y ponerlo en práctica puede costar dinero, tiempo y nivel de servicio. Es por eso que una capacitación efectiva no debería medirse únicamente por asistencia o satisfacción, sino por su capacidad de modificar comportamientos operativos, generar soluciones aplicables y desarrollar competencias en el equipo.

Líderes enseñando
Otro beneficio encontrado en la investigación fue que este modelo permite que la alta dirección se involucre de una manera distinta (Foto: Shutterstock)

Fomentar el trabajo en equipo

El aprendizaje basado en retos también fortalece una competencia fundamental: la colaboración. Las cadenas de suministro actuales funcionan como redes o como un conjunto de engranajes todos trabajando unos con otros: producción, almacenes, transporte, distribución, planificación, comercial, servicio al cliente y finanzas están conectados, aunque muchas veces no lo parezca o trabajen con objetivos parcialmente conectados. Cuando un reto obliga a distintos perfiles a pensar juntos, se rompen los silos y aparece una mirada más integradora.

Otro beneficio encontrado en la investigación fue que este modelo permite que la alta dirección se involucre de una manera distinta. Los gerentes y directores dejan de ser solo patrocinadores de la capacitación, y cambian su rol a jurados, mentores o facilitadores del aprendizaje. Esa presencia eleva el nivel de exigencia, da visibilidad a las ideas del equipo y conecta la formación con las prioridades reales del negocio. Para muchas personas, exponer una solución ante líderes de la organización puede convertirse en una oportunidad única de crecimiento profesional.

En logística se necesitan más espacios así. Espacios donde equivocarse sea parte del aprendizaje, pero donde el aprendizaje esté orientado a mejorar indicadores reales. Espacios donde los equipos puedan convertir problemas cotidianos en proyectos de mejora. Espacios donde la capacitación deje de ser un evento aislado y se convierta en una herramienta estratégica de productividad.

En un contexto de alta competencia, volatilidad de costos, presión por eficiencia y expectativas crecientes del nivel servicio, las organizaciones no pueden depender solamente de manuales ni de capacitaciones tradicionales. Necesitan desarrollar criterio operativo. Y el criterio no se desarrolla escuchando pasivamente; se desarrolla enfrentando problemas, tomando decisiones y reflexionando sobre los resultados.

La pregunta no es si las empresas deben seguir capacitando, porque la respuesta es muy evidente, claro que deben hacerlo. La pregunta correcta es: ¿estamos formando personas para repetir procesos o para mejorar la operación?

Si la respuesta apunta a la mejora continua, el camino es claro: llevar el aprendizaje al campo donde pasan las cosas, conectar la formación con los indicadores, usar datos reales, promover el trabajo colaborativo y convertir cada reto operativo en una oportunidad de desarrollo.

Porque en logística, el aprendizaje no debe quedarse en aulas ni presentaciones; debe convertirse en el motor que transforma la operación desde adentro.

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