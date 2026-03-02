Movant LogComex

La ingeniería invisible de un evento: liderazgo y logística en acción

Fabián Solano Balderrama, director ejecutivo de un programa de conferencias y experiencias de liderazgo en barrio San Nicolás, analiza el rol del equipo, la mentoría y la planificación en cada evento

Guardar
Fabián Solano Balderrama es director
Fabián Solano Balderrama es director ejecutivo de un programa de conferencias y experiencias de liderazgo en barrio San Nicolás (Foto: Movant Connection)

En la producción de un evento de alto impacto nada queda librado al azar. Para Fabián, la clave está en confiar y ordenar procesos: “cada speaker es un proyecto”. Desde esa lógica, lidera una organización donde la logística atraviesa cada decisión.

¿Cómo es tu rol de líder dentro de la organización de conferencias?

Desde mi lugar me toca dirigir los proyectos, pero no desde el control absoluto sino desde la confianza. Estoy muy metido en lo ejecutivo, en la gestión general, en lo administrativo o técnico cuando hace falta. Pero al mismo tiempo hay muchos eventos que hoy ya producen los mismos chicos del equipo, y eso para mí es clave.

Creo mucho en confiar. Cada uno tiene su rol, su impronta, su forma de trabajar. Mi tarea es acompañar, estar disponible, resolver cuando surge algo y dar marco. Siempre digo que nuestra cultura es muy clara: trabajamos en equipo y “flasheamos” bien alto.

Eso implica animarnos a ir por speakers difíciles, apostar a lugares estratégicos, pensar proyectos ambiciosos. Pero eso solo se logra si hay confianza real. Yo trato de que cada uno pueda fluir en lo suyo, sabiendo que estoy para apoyar. Mi liderazgo pasa más por potenciar que por imponer.

¿Qué buscás en un speaker? ¿La persona, la temática o ambas cosas?

Depende del proyecto y del lema, pero nosotros tenemos un eje muy claro: somos los únicos en el mundo que tenemos foco en el ecosistema emprendedor, el sector corporativo y el liderazgo. Ese es nuestro hilo conductor.

A partir de ahí evaluamos perfiles. Lo trabajamos en equipo. Para mí es clave entender que cuando un speaker sube al escenario nos representa. Eso es fundamental. Entonces sí, analizamos mucho esa coherencia.

A veces llegan postulaciones y quedan uno o dos años esperando. Y finalmente ese llamado se da. Este año, por ejemplo, tenemos un par de casos así. Hay una cuestión estratégica en todo esto, no es algo improvisado.

Hablando de estrategia, ¿cuánta logística hay detrás de estas conferencias?

Un montón. Te diría que está en todo. En cada proyecto hay logística, pero también en cada speaker. Cada orador es un proyecto en sí mismo. Hay viajes, vuelos, agendas, tiempos. Si viene del exterior, hay que coordinar con su equipo en Argentina, organizar esos días, sus traslados, sus necesidades.

Para Fabián "es clave entender
Para Fabián "es clave entender que cuando un speaker sube al escenario nos representa" (Foto: Shutterstock)

Tenemos una encargada de logística y una ingeniera que son clave. Ayudan muchísimo a ordenar toda la producción. Siempre les digo a los chicos: más allá del proyecto general, cada speaker es un proyecto. Y cada proyecto tiene su logística.

Después está toda la estructura del evento: lo audiovisual, la producción, la escenografía. Tenemos un “rider” propio, pero si el speaker tiene su “rider”, también hay que adaptarse. Hay alguien de producción y logística chequeando todo eso. Así que sí, la logística está en todo.

¿Cómo vivís los minutos previos a cada evento?

Con mucha tranquilidad. Siempre decimos que trabajamos hasta el día anterior. El día del evento es para disfrutarlo. Obviamente surgen cuestiones para resolver, siempre pasa en una producción grande. Pero a esa altura ya está todo hecho.

Lo importante ahí es transmitir seguridad, tranquilidad al equipo, a los speakers, a todos los que están trabajando. Decir: todo va a salir bien. Si hiciste bien el trabajo antes, ese día solo acompañás. Igual, a esa altura ya está todo hecho.

Desde tu posición, ¿qué es lo que más te motiva?

Me motiva trabajar con un equipo de altísimo nivel. Y también la responsabilidad de cumplir sus expectativas y sueños, porque hay chicos que quieren producir su propio evento, con temáticas diferentes. También los speakers tienen su objetivo personal cuando suben al escenario.

Soy muy consciente de mi rol de liderazgo. A veces cuesta entenderlo o nombrarlo, pero está. Y me gusta porque me permite generar espacios de networking. No solo para el público, también para los speakers. Hay algunos que no se conocen y se conocen ahí. Después surgen proyectos, amistades, negocios. Eso es muy potente.

¿Qué temáticas sentís que hoy marcan tendencia en el ecosistema de las conferencias?

El rol del mentor. Sin dudas. En el ecosistema emprendedor, en el sector corporativo, en líderes jóvenes, es fundamental. Hace poco leí un libro sobre el paso a paso para emprender. El primer capítulo dice: primera solución, buscá un mentor. Y es verdad. Es muy importante encontrar tu mentor. Alguien que ya pasó por ese proceso, que pueda acompañarte.

En este proyecto yo muchas veces siento que mi rol es más mentor que otra cosa. Potenciar las habilidades que veo en los chicos, acompañarlos en la producción de un evento que es complejo, con todo lo que implica. Yo ya pasé por eso. Ellos quizás no. Entonces ahí aparece el rol del mentor.

Es un tema muy necesario. Los jóvenes que están empezando a emprender, o los que están asumiendo roles corporativos más altos, necesitan un mentor. Es clave.

¿Qué representa tu trabajo para vos?

Es un espacio donde puedo conjugar liderazgo, gestión, logística, estrategia y, sobre todo, equipo. Es una producción grande, con muchos stakeholders, con mucha responsabilidad. Pero también es un espacio donde se cumplen sueños, donde se generan conexiones y donde se trabaja en serio. Y todo eso, para mí, vale muchísimo.

Temas Relacionados

Movant-Agentes-De-ImpactoLogísticaComercio ExteriorConferenciasPlanificación

Últimas Noticias

Medir, comunicar y anticipar en la logística industrial

Josué Mavares, coordinador logístico en la industria metalúrgica autopartista, analiza las tensiones actuales en las cadenas de suministro, el peso de la tecnología y la importancia de la comunicación

Medir, comunicar y anticipar en

Infraestructura estratégica y diálogo público-privado para una Argentina más competitiva

María Eugenia Vidal, profesora universitaria, fundadora y CEO de una consultora de servicios para empresas, comenta sobre la necesidad de una verdadera articulación entre el Estado y el sector empresarial

Infraestructura estratégica y diálogo público-privado

La demanda global de carga aérea creció 5,6% y consolida la recuperación del sector

Los datos más recientes de IATA muestran una mejora sostenida en el movimiento internacional de mercancías por vía aérea, con mayor dinamismo en Asia, Europa y Oriente Medio

La demanda global de carga

Logística y servicio: el verdadero diferencial en la operación de empresas B2B

Marcelo Menghini, gerente de operaciones en una empresa de soluciones para oficinas, comparte su mirada sobre el rol del servicio, la gestión de equipos y los desafíos del crecimiento operativo

Logística y servicio: el verdadero

Santa Fe ordena el ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario con nuevo esquema obligatorio

La provincia implementa un nuevo esquema obligatorio de turnos y bandas horarias para ordenar el ingreso de camiones y reducir la congestión en los accesos a las terminales

Santa Fe ordena el ingreso
DEPORTES
Las cuatro sedes alternativas para

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

El video inédito de la furia de Franco Mastantuono tras ser expulsado en Real Madrid-Getafe

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

TELESHOW
L-Gante habló sobre su polémica

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

INFOBAE AMÉRICA

El depuesto líder supremo de

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Cómo un virus gigante oculto en un pantano japonés podría explicar el origen de la vida en la Tierra

El 69% de las microempresas en El Salvador se mantiene en la subsistencia

Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Recaudación en Panamá crece 12%, pero ingresos quedan $2,684 millones bajo lo presupuestado