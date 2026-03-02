Crisis en Ormuz: navieras y aerolíneas alteran rutas logísticas clave del comercio global

Por el estrecho de Ormuz transita una porción significativa del comercio mundial de petróleo y gas, además de mercancías generales que abastecen a mercados industriales y de consumo en Asia, Europa y América del Norte (Foto: Shutterstock)

La decisión de dos de los principales operadores marítimos globales de suspender temporalmente su circulación por el estrecho de Ormuz encendió una nueva señal de alerta para la logística internacional. El paso, considerado uno de los corredores más sensibles del comercio energético y contenerizado, quedó bajo revisión tras el incremento de tensiones en la región y las advertencias sobre la seguridad de la navegación.

La medida, que se mantendrá hasta nuevo aviso, afecta servicios que conectan Oriente Medio e India con el Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos. Las compañías involucradas priorizaron la seguridad de sus tripulaciones y anunciaron desvíos operativos, lo que introduce presión adicional sobre una red logística que ya venía operando con alta sensibilidad geopolítica tras los episodios registrados en el mar Rojo y otras rutas estratégicas.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y el océano Índico. Por este corredor marítimo transita una porción significativa del comercio mundial de petróleo y gas, además de mercancías generales que abastecen a mercados industriales y de consumo en Asia, Europa y América del Norte. Su ubicación lo convierte en un punto crítico: cualquier alteración en su operatividad impacta de manera inmediata en los flujos globales.

Desvíos por el sur de África y extensión de los tiempos de tránsito

Parte de los servicios que tradicionalmente atravesaban el Golfo Pérsico y el Canal de Suez serán redireccionados alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano. Esta alternativa, aunque viable desde el punto de vista técnico, implica mayores distancias y un incremento relevante en días de navegación.

En términos operativos, rodear África puede añadir entre diez y catorce días a ciertos trayectos intercontinentales, dependiendo del puerto de origen y destino. Esto repercute directamente en la planificación de inventarios, en los cronogramas de producción y en la rotación de equipos. Además, el mayor consumo de combustible y los costos asociados al tiempo adicional en tránsito podrían trasladarse a las tarifas marítimas.

Para las cadenas de suministro, el impacto se traduce en:

Lead times más extensos y necesidad de reforzar el stock de seguridad.

Reprogramación de importaciones y exportaciones con ajustes contractuales.

Mayor exposición a variaciones tarifarias si la situación se prolonga.

El estrecho de Ormuz no solo es clave para el comercio energético. También canaliza bienes intermedios, productos vinculados a la industria petroquímica y mercancías destinadas al abastecimiento regional. Su eventual restricción obliga a reconfigurar servicios y recalcular tiempos en múltiples cadenas productivas.

La combinación de desvíos marítimos y cancelaciones aéreas vuelve a colocar a la gestión del riesgo geopolítico en el centro de la estrategia logística global (Imagen: Shutterstock)

Cancelaciones aéreas y menor capacidad para carga urgente

El impacto logístico no se limita al transporte marítimo. Varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha y Beirut tras el cierre de espacios aéreos y la revisión de protocolos de seguridad.

Estas rutas concentran volúmenes relevantes de carga aérea en bodega, especialmente productos farmacéuticos, componentes electrónicos y repuestos industriales. La reducción de frecuencias disminuye la capacidad disponible y puede generar tensiones en tarifas aéreas para operaciones urgentes o de alto valor agregado.

Un nodo estratégico bajo presión

La combinación de desvíos marítimos y cancelaciones aéreas vuelve a colocar a la gestión del riesgo geopolítico en el centro de la estrategia logística global. Empresas con operaciones en la región o con dependencia de insumos energéticos enfrentan no solo posibles demoras, sino también volatilidad en costos vinculados al combustible y a los seguros marítimos.

El estrecho de Ormuz, por su ubicación y volumen de tránsito, funciona como un nodo estratégico para el comercio internacional. Cuando su operatividad se ve comprometida, el impacto trasciende lo regional y alcanza a cadenas de suministro intercontinentales.

En este escenario, la diversificación de rutas, la planificación flexible y la visibilidad en tiempo real sobre embarques se consolidan como herramientas centrales. La resiliencia deja de ser una ventaja competitiva y pasa a convertirse en una condición estructural para sostener el flujo del comercio internacional.