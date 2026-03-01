Transformaciones y desafíos en el comercio exterior: cómo la geopolítica redefine la logística

Carlos Schiratti es managing director en Argentina de una empresa de transporte internacional (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los desafíos actuales del sector, Carlos comenta que “hoy en día, las empresas no buscan el proveedor que ofrezca el precio más bajo, sino al que les resuelva todos los problemas y garantice que la carga llegue en el tiempo acordado”. En esta entrevista, detalla cómo la geopolítica, las restricciones comerciales y los cambios en las rutas impactan en la logística internacional y cómo las empresas deben adaptarse para seguir siendo competitivas.

¿Cuáles crees que fueron los hitos más importantes que te llevaron al lugar en el que estás hoy?

Bueno, mi carrera empezó en los años 80, cuando comencé en una compañía aérea especializada en transporte de cargas aéreas. Al principio, trabajaba en la parte operativa y luego pasé a la parte comercial, donde me empecé a interesar por la logística internacional y el comercio exterior, especialmente en lo que respecta al transporte aéreo. Fue una experiencia enriquecedora, ya que tuve la oportunidad de interactuar con los principales forwarders de la época, que eran solo un pequeño grupo especializado exclusivamente en cargas aéreas.

A medida que avanzaba mi carrera, pasé a trabajar para empresas globales, donde mi foco era la comercialización de importaciones hacia Argentina. En ese momento, las empresas con las que trabajaba estaban empezando a diversificar sus servicios, y en los 90, comenzamos a mover también cargas marítimas y terrestres. Esa transición fue clave para entender cómo las diferentes modalidades de transporte se complementan en la cadena logística global.

¿Cómo describirías los desafíos actuales en la logística internacional y el contexto que enfrentamos hoy?

La logística internacional ha cambiado mucho, especialmente después de la pandemia. Antes, la lógica era que se daban los embarques al proveedor que ofreciera el menor precio, pero ahora la situación es diferente. Hoy en día, las empresas no buscan el precio más bajo, sino aquel proveedor que resuelva problemas y garantice que la carga llegue en el tiempo acordado. Los tiempos de entrega han dejado de ser una simple expectativa y se han convertido en una exigencia crítica.

La geopolítica juega un papel fundamental en este contexto. Las sanciones entre países, las guerras comerciales, y los conflictos bélicos, como el de Ucrania y Rusia, afectan directamente a la logística global. Las rutas se cancelan, las disponibilidades de equipos cambian, y la incertidumbre sobre los tiempos de llegada se incrementa. Esto hace que sea fundamental aprender a adaptarse y a resolver problemas de manera rápida y eficiente. En este nuevo escenario, la capacidad de solucionar problemas en lugar de ofrecer simplemente el costo más bajo es lo que gana la confianza de los clientes.

¿Cómo lideras un equipo cuando un pequeño error puede repercutir en toda la cadena de suministro?

Es inevitable que en logística ocurran errores, ya que la operación está llena de variables que no siempre podemos controlar. Sin embargo, la clave es resolver de manera inmediata. Los errores en logística pueden generar costos muy altos.

Un error en la clasificación de una mercancía, un booking cancelado, o un mal pronóstico pueden generar demoras y sobrecostos que impactan en toda la cadena, desde el operador logístico hasta el cliente final.

Como líder, mi enfoque es actuar de inmediato para corregir. Es crucial que el equipo entienda la importancia de resolver estos problemas con rapidez. Mi rol es mantener la calma en el equipo y guiarlos para que tomen las decisiones correctas sin perder tiempo, minimizando así el impacto en la operación.

El desafío radica en que estos errores no solo afectan a la empresa, sino que repercuten en toda la cadena logística: desde las compañías aéreas y marítimas hasta la aduana y los despachantes. Si no se actúa rápidamente, los costos se disparan y el cliente final es el que sufre las consecuencias. Por eso, la rapidez en la resolución y la eficiencia operativa son clave para minimizar los efectos negativos.

¿Cuáles son los cuellos de botella operativos que enfrenta hoy el comercio exterior?

En logística y comercio exterior, tenemos varios cuellos de botella que afectan la fluidez de las operaciones. Uno de los principales problemas son las omisiones de puertos por parte de las líneas marítimas, que priorizan las rutas más rentables, lo que provoca que algunas cargas no lleguen a tiempo como estaban previstas.

Después de la pandemia, se produjo una concentración en un pequeño número de líneas marítimas que ahora controlan el 90% del mercado. Estas compañías no solo ofrecen transporte marítimo, sino también otros servicios como la gestión de turnos en terminales, el servicio de fraude y el transporte terrestre. Esto ha generado una gran competencia comercial para los operadores logísticos, quienes debemos lidiar con estas limitaciones.

Por otro lado, la geopolítica sigue siendo un desafío constante. Los cambios en las políticas comerciales, las sanciones y los conflictos bélicos afectan las rutas y los tiempos de entrega. Las restricciones de cada país pueden generar nuevos obstáculos, y la falta de flexibilidad en ciertos aspectos logísticos puede hacer que los costos se disparen.

¿Qué transformaciones debe afrontar el sector logístico internacional para seguir siendo competitivo?

Necesita una transformación profunda, especialmente en Argentina. Es fundamental realizar cambios estructurales que mejoren la eficiencia, como la ampliación de puertos y una mayor agilidad en los procesos aduaneros.

Argentina tiene grandes oportunidades, sobre todo en los sectores agrícola, minero y de maquinaria, que están viendo un crecimiento importante gracias a acuerdos internacionales como el que se firmó entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para que el país pueda ser competitivo a nivel global, el gobierno debe implementar políticas públicas que fomenten una mayor apertura económica, como reformas laborales y tributarias que ayuden a las empresas a reducir costos operativos. También es necesario que las infraestructuras logísticas se modernicen y adapten a las necesidades del comercio internacional.

¿Te gustaría agregar algún comentario final o reflexión sobre la logística internacional y su futuro?

Hoy, más que nunca, el comercio internacional y la logística deben ir de la mano con la tecnología. Esto ha permitido mejorar la trazabilidad y la visibilidad en tiempo real de las cargas, y las empresas que no se adapten a este cambio quedarán atrás.

El futuro de la logística internacional dependerá de cómo las empresas se adapten a los cambios geopolíticos, a la digitalización, y a las nuevas exigencias del mercado. La capacidad de innovar, de anticipar cambios y de adaptarse a nuevas circunstancias será lo que diferencie a los buenos operadores logísticos de los excelentes.