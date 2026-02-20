Industria electrodoméstica entre adaptación, liderazgo y velocidad de entrega

Javier Codini es presidente de una empresa de electrodomésticos (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los cambios en el comportamiento del consumidor, Javier comenta que “el usuario final es muy exigente con la velocidad de entrega de los productos. Por eso, la logística se ha vuelto primordial”. En esta entrevista, reflexiona sobre la evolución en la conducción empresarial, la dinámica productiva en Argentina y la necesidad de responder a un mercado cada vez más dinámico y demandante.

¿Cómo es liderar una empresa familiar de larga trayectoria aquí en Argentina?

Es un camino largo. Yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años. Había comenzado a estudiar ingeniería y mi padre necesitaba ayuda, por lo que comencé a trabajar con él. En una empresa familiar, nunca se empieza como si fuera en una empresa convencional.

Comencé desde abajo, en todos los puestos que te puedas imaginar. Desde un camión, en logística, comprando materiales, haciendo caja, vendiendo todo. A medida que pasaban los años, uno iba tomando roles diferentes dentro de la empresa y se iba encargando de distintas áreas que la familia te proponía. Llegó un momento en el que empecé a pensar que mi función no estaba dentro de la empresa, sino mirando hacia afuera de la empresa, para mejorar la parte de ventas y la inserción de la empresa en el mercado.

¿Cúal es tu mirada sobre la actualidad del sector de electrodomésticos en Argentina?

Hoy estamos en un momento de cambio constante. Me tocó vivir cambios permanentemente en la parte de electrodomésticos, sobre todo porque tenemos la flexibilidad de adaptarnos a las políticas de los diferentes gobiernos.

A lo largo de los años, hubo momentos en los que era mejor fabricar al 100%, desde el motor hasta el bobinado de los motores, la inyección de plásticos, moldes propios , absolutamente todo. En otras ocasiones, eso pasó a resultar antieconómico, por lo que se tuvo que empezar a comprar productos de otros proveedores para seguir fabricando. Es un sector que cambia mucho y siempre requiere adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias.

¿Cómo ves la dinámica de importar insumos y exportar productos actualmente?

En mi caso, prefiero fabricar siempre que se pueda. Si se encuentra una posibilidad de importar al mismo costo, prefiero seguir fabricando porque eso está en el ADN. En cuanto a la exportación, se puede observar algo de movimiento, y aunque nos falta aún más herramientas para poder exportar de manera más eficiente, creo que estamos en el camino correcto.

¿Notaste un mayor movimiento en exportación en este último tiempo?

Sí, hay algo de movimiento. Creo que en Argentina nos estamos poniendo competitivos. Aún nos falta, especialmente en términos de herramientas para exportar, pero se está trabajando para mejorar. A medida que las empresas argentinas se ponen competitivas, creemos que vamos a estar mejor posicionados en el mercado internacional.

Refiriéndose a la industria de electrodomésticos en Argentina, Javier comenta que "es un sector que cambia mucho y siempre requiere adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias" (Foto: Shutterstock)

¿Qué le quita el sueño al mundo empresarial argentino hoy?

En mi caso, creo que el principal tema es el financiamiento. Necesitamos que sea más accesible, con tasas más bajas, para que podamos tener las mismas herramientas que tienen otras partes del mundo. Esto es fundamental para que las empresas argentinas sean competitivas en el mercado global. También, todo lo que tiene que ver con los impuestos y las tasas elevadas nos afecta mucho. El mercado argentino es mucho más chico que el de otros países, y eso sumado a las tasas altas y la financiación cara hace que sea más difícil competir a nivel mundial.

¿Has observado alguna tendencia interesante en el comportamiento del consumidor argentino?

En estos últimos años, ha habido un cambio importante en la tendencia del consumidor argentino. Hoy en día, el e-commerce tiene una preponderancia clara. Incluso en una época donde el mercado estuvo un poco retraído, en noviembre y diciembre se vio una gran demanda impulsada por esta vía.

Este cambio es muy interesante porque muestra cómo los consumidores han comenzado a preferir la compra online sobre el canal tradicional. El usuario final es muy exigente con la velocidad de entrega de los productos. Por eso, la logística se ha vuelto primordial.

¿Qué perspectivas tenés para el sector en 2026?

Creo que el mercado se va a recuperar. En estos últimos meses, el sector B2B estuvo más retraído, pero estimamos que para 2026 estaremos en un 40% del mercado e-commerce y un 60% en el mercado B2B. Esa es mi proyección, y se está trabajando en función de eso.

¿Qué estilo de liderazgo prefieres desarrollar?

Me gusta mucho el liderazgo participativo. Creo que es clave que las personas sean dueñas de las ideas, y que podamos trabajar en equipo para lograr un producto final eficiente. Los equipos se equivocan y de eso se aprende. Creo que, a medida que los equipos aprenden, las experiencias mejoran, y eso nos beneficia a todos, tanto dentro de la empresa como con nuestros usuarios.

¿Qué le dirías a tu yo del pasado, cuando comenzaste desde abajo?

El estilo de liderazgo que teníamos al principio era muy diferente al que tenemos ahora. En ese entonces, eran mucho más estrictos, con ideas bajadas y todos teníamos que respetar una línea. Hoy es más participativo, y tenemos un equipo de profesionales muy buenos que traen mejores ideas que las que podríamos tener nosotros solos. Eso es algo que me ha enseñado el tiempo: un buen líder sabe dar lugar a quien puede hacer mejor el trabajo.