Movant LogComex

De rutina de belleza a potencia exportadora: cómo el skincare coreano impacta en la logística global

El fenómeno ya se siente en la logística internacional, reconfigura destinos comerciales y consolida nuevas dinámicas de comercio exterior

Guardar
Con exportaciones récord y diversificación
Con exportaciones récord y diversificación de mercados, Corea del Sur consolida un sector que combina innovación, estrategia comercial y eficiencia logística (Ilustración: Movant Connection)

El crecimiento global del skincare coreano dejó de ser una tendencia cultural para convertirse en un fenómeno concreto de comercio exterior.

En 2025, Corea del Sur alcanzó un nuevo récord en exportaciones de productos cosméticos, superando los 11.000 millones de dólares, según datos oficiales reportados en enero de 2026.

El dato confirma que la expansión internacional del sector tiene un impacto directo en la logística internacional, especialmente en rutas hacia Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático.

<b>Exportaciones récord y expansión de mercados</b>

De acuerdo con cifras oficiales difundidas en enero de 2026, las exportaciones de productos cosméticos surcoreanos alcanzaron aproximadamente 11.430 millones de dólares en 2025, marcando un máximo histórico y un crecimiento interanual superior al 10%.

El principal destino fue Estados Unidos, desplazando a China como mercado dominante . Este cambio en la matriz comercial modifica flujos de transporte marítimo, tiempos de tránsito y estrategias de distribución global.

El crecimiento sostenido consolida a Corea del Sur como uno de los principales exportadores mundiales en la categoría de productos para el cuidado de la piel, dentro del universo cosmético.

<b>Impacto en la logística internacional</b>

El aumento de la demanda global implica mayores volúmenes en operaciones de comercio internacional, especialmente en:

  • Consolidación de carga aérea para envíos rápidos a Norteamérica.
  • Transporte marítimo regular hacia puertos de la costa oeste de EE.UU.
  • Distribución regional en Europa mediante hubs logísticos.

El cambio de destino exportador también reduce la dependencia histórica del mercado chino y diversifica riesgos comerciales, un factor clave en la actual reconfiguración geopolítica del comercio global.

Además, el crecimiento obliga a optimizar procesos de cadena de suministro, trazabilidad y cumplimiento normativo en mercados altamente regulados como el estadounidense y el europeo.

<b>Mercado global en expansión</b>

Informes internacionales de mercado estiman que el mercado global de cosmética coreana superó los USD 12.000 millones en 2025 y mantiene una tasa de crecimiento anual superior al 6%, impulsado por la expansión en Occidente .

La demanda se sostiene por tres factores estructurales:

  • Innovación en formulaciones dermatológicas.
  • Posicionamiento científico de ingredientes.
  • Estrategias digitales que aceleran la internacionalización.

Este crecimiento no solo incrementa el valor exportado, sino también la complejidad de la logística de exportación, particularmente en lo vinculado a normativas sanitarias y registros regulatorios.

<b>Diversificación comercial y resiliencia</b>

El dato más relevante para el análisis de comercio exterior es la diversificación de destinos. Corea del Sur logró ampliar mercados fuera de Asia, fortaleciendo su presencia en América del Norte y Europa.

El crecimiento global del skincare
El crecimiento global del skincare coreano dejó de ser una tendencia cultural para convertirse en un fenómeno concreto de comercio exterior (Foto: Shutterstock)

Esta estrategia reduce exposición a tensiones comerciales regionales y consolida una red logística más equilibrada.

En términos operativos, el sector requiere:

  • Mayor capacidad de almacenamiento en destino.
  • Centros de distribución regionales.
  • Integración tecnológica en la gestión de inventarios.

<b>Un fenómeno económico más allá de la tendencia</b>

El llamado “furor” por el skincare coreano ya no puede analizarse solo desde el consumo. Las cifras oficiales muestran que se trata de un fenómeno con impacto real en el comercio internacional, en los flujos de exportación, y en la planificación de la logística global.

Con exportaciones récord y diversificación de mercados, Corea del Sur consolida un sector que combina innovación, estrategia comercial y eficiencia logística.

En un escenario global donde las cadenas de suministro buscan resiliencia y adaptación, el caso del skincare coreano se posiciona como ejemplo de cómo una industria puede transformar una tendencia cultural en una ventaja estructural de comercio exterior.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorSkincareCorea

Últimas Noticias

Energía solar, costos y logística: las claves del crecimiento renovable en Argentina

Gabriel Karp, cofundador de una empresa vinculada al sector fotovoltaico, examina la expansión del mercado y el papel estratégico de la infraestructura operativa en la transición energética

Energía solar, costos y logística:

Planificación y anticipación: claves para evitar sobrecostos en operaciones internacionales

Yesica Peraza, responsable de comercio exterior en la industria del packaging, detalla los desafíos logísticos y regulatorios que inciden en compras internacionales

Planificación y anticipación: claves para

FADEEAC propone que las licencias por enfermedad o accidente se paguen a través del FAL

El sector del autotransporte de cargas plantea incorporar al Fondo de Asistencia Laboral el financiamiento de salarios por contingencias no imputables al empleador, con respaldo en modelos aplicados en la región

FADEEAC propone que las licencias

Profesionalismo y previsibilidad en un comercio exterior en expansión

Matías Farbo, despachante de aduana, analiza la coyuntura argentina y los retos operativos que definirán el 2026, en un contexto de mayor dinamismo y exigencia técnica

Profesionalismo y previsibilidad en un

Industria electrodoméstica entre adaptación, liderazgo y velocidad de entrega

Javier Codini, presidente de una empresa de electrodomésticos, comparte los desafíos del sector y la importancia de la logística para la competitividad

Industria electrodoméstica entre adaptación, liderazgo
DEPORTES
Continúa la fecha 6 del

Continúa la fecha 6 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos del domingo

Un icónico auto de Fórmula 1 que protagonizó la polémica definición por el título entre Hamilton y Verstappen será subastado

El ranking de la F1 con los mejores y peores equipos tras los test de pretemporada: qué posición ocupa Alpine

La pelea que dio que hablar en la NBA entre el hijo de una leyenda y un rival: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo”

La trágica historia de amor y muerte que sacudió a los Juegos Olímpicos de Invierno: “Siempre serás mi sol”

TELESHOW
MasterChef Celebrity 2026: cuándo se

MasterChef Celebrity 2026: cuándo se despide el reality y qué pasará después en la pantalla

Maxi López se despidió de Argentina con un conmovedor mensaje: “Me llevo este amor conmigo para siempre”

Mirtha Legrand contó su secreto para llegar a los 99 años con buena salud: “Soy entusiasta”

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

INFOBAE AMÉRICA

El egiptólogo más famoso del

El egiptólogo más famoso del mundo tiene su documental y se defiende: “Los fracasados intentarán detenerte”

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

La argentina Valentina Carrasco regresa a la ópera de París