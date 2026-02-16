De rutina de belleza a potencia exportadora: cómo el skincare coreano impacta en la logística global

Con exportaciones récord y diversificación de mercados, Corea del Sur consolida un sector que combina innovación, estrategia comercial y eficiencia logística (Ilustración: Movant Connection)

El crecimiento global del skincare coreano dejó de ser una tendencia cultural para convertirse en un fenómeno concreto de comercio exterior.

En 2025, Corea del Sur alcanzó un nuevo récord en exportaciones de productos cosméticos, superando los 11.000 millones de dólares, según datos oficiales reportados en enero de 2026.

El dato confirma que la expansión internacional del sector tiene un impacto directo en la logística internacional, especialmente en rutas hacia Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático.

<b>Exportaciones récord y expansión de mercados</b>

De acuerdo con cifras oficiales difundidas en enero de 2026, las exportaciones de productos cosméticos surcoreanos alcanzaron aproximadamente 11.430 millones de dólares en 2025, marcando un máximo histórico y un crecimiento interanual superior al 10%.

El principal destino fue Estados Unidos, desplazando a China como mercado dominante . Este cambio en la matriz comercial modifica flujos de transporte marítimo, tiempos de tránsito y estrategias de distribución global.

El crecimiento sostenido consolida a Corea del Sur como uno de los principales exportadores mundiales en la categoría de productos para el cuidado de la piel, dentro del universo cosmético.

<b>Impacto en la logística internacional</b>

El aumento de la demanda global implica mayores volúmenes en operaciones de comercio internacional, especialmente en:

Consolidación de carga aérea para envíos rápidos a Norteamérica.

Transporte marítimo regular hacia puertos de la costa oeste de EE.UU.

Distribución regional en Europa mediante hubs logísticos.

El cambio de destino exportador también reduce la dependencia histórica del mercado chino y diversifica riesgos comerciales, un factor clave en la actual reconfiguración geopolítica del comercio global.

Además, el crecimiento obliga a optimizar procesos de cadena de suministro, trazabilidad y cumplimiento normativo en mercados altamente regulados como el estadounidense y el europeo.

<b>Mercado global en expansión</b>

Informes internacionales de mercado estiman que el mercado global de cosmética coreana superó los USD 12.000 millones en 2025 y mantiene una tasa de crecimiento anual superior al 6%, impulsado por la expansión en Occidente .

La demanda se sostiene por tres factores estructurales:

Innovación en formulaciones dermatológicas.

Posicionamiento científico de ingredientes.

Estrategias digitales que aceleran la internacionalización.

Este crecimiento no solo incrementa el valor exportado, sino también la complejidad de la logística de exportación, particularmente en lo vinculado a normativas sanitarias y registros regulatorios.

<b>Diversificación comercial y resiliencia</b>

El dato más relevante para el análisis de comercio exterior es la diversificación de destinos. Corea del Sur logró ampliar mercados fuera de Asia, fortaleciendo su presencia en América del Norte y Europa.

Esta estrategia reduce exposición a tensiones comerciales regionales y consolida una red logística más equilibrada.

En términos operativos, el sector requiere:

Mayor capacidad de almacenamiento en destino.

Centros de distribución regionales.

Integración tecnológica en la gestión de inventarios.

<b>Un fenómeno económico más allá de la tendencia</b>

El llamado “furor” por el skincare coreano ya no puede analizarse solo desde el consumo. Las cifras oficiales muestran que se trata de un fenómeno con impacto real en el comercio internacional, en los flujos de exportación, y en la planificación de la logística global.

Con exportaciones récord y diversificación de mercados, Corea del Sur consolida un sector que combina innovación, estrategia comercial y eficiencia logística.

En un escenario global donde las cadenas de suministro buscan resiliencia y adaptación, el caso del skincare coreano se posiciona como ejemplo de cómo una industria puede transformar una tendencia cultural en una ventaja estructural de comercio exterior.