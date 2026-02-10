Movant LogComex

Se reanuda la operatoria: Europa habilita nuevamente la carne aviar argentina

La restitución del acceso europeo se da tras la normalización del estatus sanitario y reactiva una operatoria exportadora donde la logística, la trazabilidad y los controles sanitarios resultan determinantes

La reapertura del mercado de carne aviar hacia la Unión Europea representa una oportunidad, pero también un desafío para la cadena exportadora (Foto: Shutterstock)

Argentina vuelve a quedar habilitada para exportar carne aviar a la Unión Europea, luego de que se restituyeran las condiciones sanitarias exigidas por ese mercado.

La decisión implica que la carne aviar argentina podrá ingresar nuevamente al mercado europeo tras haber cumplido con los requisitos sanitarios requeridos, luego de las restricciones aplicadas en el marco de la influenza aviar.

De esta manera, se restablece un canal de exportación relevante tanto por su valor estratégico como por las exigencias operativas y logísticas que implica.

Un mercado de alta exigencia sanitaria y operativa

El acceso a la Unión Europea supone el cumplimiento de estándares sanitarios, de trazabilidad y control particularmente estrictos, que impactan de manera directa en la planificación del comercio exterior y la logística asociada.

No se trata únicamente de una habilitación comercial, sino de la validación de un esquema integral que involucra producción, certificación, transporte, documentación y control en destino.

Para la cadena aviar, la reapertura implica volver a articular procesos que requieren una coordinación precisa entre los distintos eslabones: desde la producción primaria y el procesamiento, hasta el acondicionamiento del producto, el mantenimiento de la cadena de frío y la preparación de los embarques internacionales.

Impacto en la logística de exportación

Desde el punto de vista logístico, la reapertura del mercado europeo vuelve a poner en agenda la gestión de operaciones de exportación de alta complejidad. La carne aviar es un producto sensible que demanda controles estrictos de temperatura, tiempos de tránsito y documentación sanitaria, lo que obliga a una planificación detallada de cada envío.

La operatoria hacia la Unión Europea exige, además, una coordinación fluida entre los actores públicos y privados que intervienen en el proceso exportador.

Certificaciones sanitarias, inspecciones, controles previos al embarque y cumplimiento de normativas comunitarias forman parte de una logística que debe funcionar con precisión para evitar demoras o rechazos en destino.

En este contexto, la reapertura no solo habilita el comercio, sino que también reactiva flujos logísticos que habían quedado interrumpidos, permitiendo reorganizar cronogramas de producción, almacenamiento y transporte internacional.

Comercio exterior y previsibilidad operativa

El restablecimiento del acceso europeo aporta previsibilidad al comercio exterior del sector avícola, al recuperar un destino que opera bajo reglas claras y exigentes.

Para los exportadores, esto implica la posibilidad de volver a planificar operaciones de mediano plazo, ajustando volúmenes, frecuencias de envío y esquemas logísticos en función de los requerimientos del mercado europeo.

El acceso a la Unión Europea supone el cumplimiento de estándares sanitarios, de trazabilidad y control particularmente estrictos (Imagen: Shutterstock)

La previsibilidad es un factor clave en este tipo de operaciones, donde la coordinación entre producción, logística y comercio exterior resulta determinante para sostener la competitividad. En mercados como el europeo, cualquier desajuste operativo puede traducirse en costos adicionales o pérdidas comerciales.

Un desafío para toda la cadena

La reapertura del mercado de carne aviar hacia la Unión Europea representa una oportunidad, pero también un desafío para la cadena exportadora.

Volver a operar en este destino implica sostener en el tiempo los estándares sanitarios y logísticos que exige, reforzando los sistemas de control, trazabilidad y gestión de la información.

Desde la perspectiva logística, el desafío estará en transformar la habilitación en operaciones sostenidas, garantizando que cada envío cumpla con los requisitos establecidos y que los flujos comerciales se desarrollen sin interrupciones.

En un contexto de alta competencia internacional, la eficiencia logística y la coordinación operativa serán claves para consolidar la presencia argentina en este mercado.

La reapertura del acceso europeo marca así un nuevo escenario para la carne aviar argentina, donde la logística y el comercio exterior vuelven a ocupar un rol central en la estrategia de inserción internacional del sector.

