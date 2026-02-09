El rol estratégico del operador logístico en un escenario global cambiante

Claudio Spallone es presidente y country manager de una empresa de logística (Foto: Movant Connection)

Al referirse a la complejidad que atraviesa hoy la logística internacional, Claudio comenta que “una operación prolija reduce el riesgo de demoras, y como siempre digo, una demora termina siendo un costo”. En esta entrevista, comparte su mirada sobre la importancia del operador logístico, la coordinación entre actores, los desafíos estructurales de Argentina y los cambios que están redefiniendo el comercio exterior a nivel global.

¿Cómo describirías hoy el rol del operador logístico dentro de la cadena internacional?

Creo que el rol del operador logístico es uno de los más importantes dentro del transporte internacional. Es quien define rutas, parámetros y la logística que se va a utilizar según el tipo de carga y el tipo de cliente, tanto en origen como en destino. En definitiva, es quien articula todo lo necesario para que una operación pueda concretarse de manera ordenada.

No se trata solo de mover mercadería de un punto a otro, sino de tomar decisiones estratégicas que impactan directamente en los costos, los tiempos y la seguridad de la operación. Ahí está, para mí, el valor central del sector dentro del comercio internacional.

¿Qué importancia tiene una visión integral en ese trabajo?

Es clave porque la operación empieza mucho antes de que la carga se mueva. Arranca cuando una empresa emite una orden de compra y termina cuando el producto llega a la puerta del comprador. En el medio hay seguimiento, contratación de transporte aéreo o marítimo, elección de rutas, tiempos de tránsito y gestión en destino.

Cuando la carga llega a Argentina, además, hay que acelerar trámites, desaduanar, tratar de bajar costos —aunque no siempre sea sencillo— y optimizar tiempos de entrega, cuidando siempre la mercadería. Todo eso forma parte de una sola gestión. Si no se mira de manera integral, aparecen errores, demoras y sobrecostos.

¿Qué prácticas ayudan a que la coordinación entre los distintos actores sea más eficiente?

La logística es coordinación pura. Involucra Aduana, transporte terrestre y marítimo, agentes en destino y múltiples actores más. Para que funcione, tiene que haber información precisa, avisos previos ante cualquier cambio y, sobre todo, respeto por el trabajo del otro.

Ser generoso con los pares, especialmente con los del exterior, es fundamental. Eso evita fricciones y mala predisposición. También es clave mantener una buena relación con todos los actores locales, porque tanto la Aduana como las terminales son componentes complejos. Una operación prolija reduce el riesgo de demoras, y como siempre digo, una demora termina siendo un costo.

¿Qué particularidades tiene gestionar flujos internacionales desde Argentina?

Argentina tiene varias particularidades. Venimos de años de inestabilidad, con cambios constantes en las reglas de juego, inflación y un sistema aduanero muy complejo. A eso se suma una infraestructura deteriorada, con rutas y ferrocarriles que necesitan una actualización urgente.

Las terminales portuarias, además, son extremadamente caras. Eso impacta directamente en los costos de importación y exportación. Cuando comparás con otros países de la región, la diferencia es muy grande. Todo eso genera dificultades para competir, especialmente en exportaciones, y obliga a repensar seriamente la estructura de costos del país.

Para Claudio, " el rol del operador logístico es uno de los más importantes dentro del transporte internacional. Es quien define rutas, parámetros y la logística que se va a utilizar según el tipo de carga y el tipo de cliente, tanto en origen como en destino" (Foto: Shutterstock)

¿Hay sectores que estén mostrando mayor dinamismo?

La exportación está empezando a mejorar y a cambiar. En commodities todavía hay dificultades, porque los precios internacionales están bajos y los costos locales son altos, lo que complica llegar a precios competitivos. Pero en productos con mayor valor agregado se empieza a ver movimiento.

En importación también hubo un repunte. Muchas compras que no se pudieron concretar en 2023 comenzaron a reactivarse. Hoy el importador tiene más previsibilidad para pagar y el proveedor externo vuelve a confiar. Eso hizo que aumenten tanto las cargas de importación como de exportación, aunque el desafío de los costos sigue siendo central.

¿Cómo explicarías la importancia de la logística y el comercio exterior?

No es fácil visibilizarlo porque hay muchos pasos involucrados. No alcanza con querer vender o comprar. Intervienen bancos, aduanas, terminales portuarias, operadores logísticos, transportistas y más. El operador logístico es quien une todas esas puntas y hace que la operación sea viable.

Quien no conoce este mundo puede quedar atrapado en un laberinto de costos evitables y errores. La logística requiere ingeniería, planificación y experiencia, especialmente cuando se trata de cargas especiales, sobredimensionadas o proyectos complejos. No es solo atar cabos, es diseñar la mejor manera de hacerlo.

¿Qué cambios creés que van a redefinir la logística internacional en los próximos años?

Sin dudas, la inteligencia artificial y la geopolítica. El mundo está cambiando: rutas alternativas, conflictos inesperados, países que se reactivan después de años. Todo eso obliga a replantear estrategias logísticas de manera constante.

También va a crecer la automatización, la robótica en depósitos y la integración de sistemas. Pero eso solo funciona si todos los actores están integrados: navieras, operadores, terminales y aduanas. Si no, no sirve. La tecnología va a ser obligatoria; el que no se adapte, queda afuera.

¿Qué aspectos creés que Argentina debería mejorar con urgencia?

El tema central son los costos. Son excesivamente altos, tanto para importar como para exportar. Cuando se comparan con países como Chile, las diferencias son enormes. Eso resta competitividad y condiciona cualquier cotización internacional.

También es clave modernizar la Aduana y seguir avanzando en la digitalización. Se dieron pasos importantes, pero todavía hay mucha burocracia. Si el país entra en una etapa de mayor inversión y crecimiento, va a haber más demanda de comercio exterior. Y si el sistema no está aceitado, los problemas van a aparecer rápido. Ese es el desafío que tenemos por delante.