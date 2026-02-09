San Luis pone a la logística en el centro de su agenda productiva hacia 2026

En un contexto donde la logística adquiere un rol cada vez más relevante para la competitividad y la integración productiva, San Luis busca consolidar una agenda basada en infraestructura, planificación y articulación público-privada (Foto: Shutterstock)

El Gobierno de la San Luis avanzó en la consolidación de una agenda productiva con fuerte impronta logística a partir de la realización de una mesa sectorial que reunió a actores del sector privado y a distintas áreas del Estado provincial.

El encuentro se inscribió dentro de un cronograma de jornadas que se extenderá durante febrero y marzo, con el objetivo de construir políticas públicas de manera participativa de cara a 2026.

La mesa sectorial de industria, logística, comercio exterior y energías renovables fue encabezada por el gobernador Claudio Poggi y contó con la participación de más de 130 representantes del entramado productivo provincial.

La logística como eje transversal del desarrollo productivo

Uno de los consensos que atravesó la jornada fue la importancia estratégica de la logística como soporte del desarrollo productivo y del comercio exterior. En las mesas vinculadas a estos sectores se remarcó que contar con infraestructura adecuada, servicios eficientes y marcos operativos claros resulta determinante para mejorar tiempos, reducir costos indirectos y aumentar la previsibilidad de las operaciones.

En ese sentido, se abordó al sector como un factor transversal que impacta no solo en la industria y el comercio exterior, sino también en la atracción de inversiones y en la integración regional. La ubicación geográfica de San Luis y su conectividad con distintas regiones productivas fueron señaladas como activos que pueden potenciarse mediante una planificación integrada, capaz de articular corredores, nodos operativos y servicios asociados.

A lo largo del encuentro se puso en valor el rol de los espacios logísticos y aduaneros disponibles en la provincia, considerados herramientas clave para facilitar la circulación de bienes y fortalecer la inserción de la producción local en los flujos.

La existencia de infraestructura específica permite que determinadas operaciones se realicen dentro del territorio provincial, optimizando procesos y generando ventajas competitivas para las empresas radicadas en San Luis y su área de influencia.

La inversión sostenida en este tipo de activos no solo impacta en la eficiencia operativa, sino que contribuye a ordenar el crecimiento productivo y a consolidar a la provincia como un punto estratégico dentro de la región de Cuyo.

Hacia una hoja de ruta compartida para 2026

Las conclusiones surgidas de las mesas sectoriales serán procesadas por los equipos técnicos del Gobierno provincial con el objetivo de definir planes estratégicos a lo largo de los próximos meses. Desde el Ejecutivo se señaló que muchas de las propuestas se integrarán a políticas ya en marcha, mientras que otras permitirán corregir enfoques o incorporar nuevas líneas de acción.

Este tipo de encuentros continuará desarrollándose hasta fines de marzo y recorrerá distintas localidades de la provincia, abordando temáticas específicas vinculadas a los principales sectores productivos. Cada uno mantendrá la lógica de intercambio entre actores públicos y privados, con la intención de identificar problemáticas comunes, detectar necesidades de infraestructura y avanzar en soluciones que puedan traducirse en medidas concretas.

En un contexto donde la logística adquiere un rol cada vez más relevante para la competitividad y la integración productiva, San Luis busca consolidar una agenda basada en infraestructura, planificación y articulación público-privada.

La mesa sectorial dejó en claro que el fortalecimiento del sistema logístico será uno de los ejes centrales de esa estrategia, no solo como soporte operativo, sino como componente clave del desarrollo económico provincial y regional.

San Luis avanzó en la consolidación de una agenda productiva con fuerte impronta logística a partir de la realización de una mesa sectorial que reunió a actores del sector privado y a distintas áreas del Estado provincial (Fuente: Gobierno de San Luis)

Un espacio de diálogo para potenciar la competitividad provincial

Las mesas sectoriales forman parte de una política impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado, bajo la premisa de que el desarrollo económico y la generación de empleo requieren coordinación, previsibilidad y reglas claras. En ese marco, el encuentro funcionó como una instancia de escucha activa, donde cada sector pudo expresar su realidad productiva y aportar ideas para mejorar la competitividad provincial.

Durante la apertura, se destacó que la educación y el trabajo constituyen ejes centrales de la gestión, y que dentro de la generación de empleo el sector privado debe ocupar un rol protagónico. Desde esa mirada, el Estado busca facilitar procesos, acercar herramientas y generar condiciones que permitan a las empresas crecer, invertir y planificar a mediano y largo plazo.

La dinámica de trabajo incluyó un período de deliberación de aproximadamente 40 minutos por mesa, en el que se abordaron tanto problemáticas comunes como oportunidades de desarrollo. Las propuestas fueron organizadas por sectores y cadenas productivas, con la intención de identificar acciones concretas que puedan implementarse durante 2026. Al cierre de la jornada, representantes de cada mesa expusieron sus conclusiones y entregaron al Ejecutivo provincial una síntesis de los temas trabajados.