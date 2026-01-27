El transporte aéreo de cargas retoma volumen y ajusta tarifas en el arranque de 2026

El análisis se apoya en un amplio volumen de transacciones semanales, lo que permite capturar con precisión el pulso del mercado (Foto: Shutterstock)

El mercado global de carga aérea comenzó 2026 con una recuperación más sólida de lo esperado tras la caída estacional de fin de año. De acuerdo con datos sectoriales basados en registros semanales del mercado, los volúmenes transportados en la semana tres del año crecieron un 11% intersemanal, consolidando el rebote iniciado a comienzos de enero y ubicando los tonelajes globales alrededor de un 5% por encima de los niveles del mismo período de 2025.

Este desempeño confirma que la carga aérea retomó rápidamente su dinámica operativa habitual luego del freno de diciembre. El peso facturable mundial volvió a niveles cercanos a los previos a la temporada navideña, aunque todavía se mantiene aproximadamente un 10% por debajo de los máximos registrados a mediados de diciembre.

El análisis se apoya en un amplio volumen de transacciones semanales, lo que permite capturar con precisión el pulso del mercado.

Recuperación regional generalizada, con una excepción

El repunte de la semana tres estuvo impulsado por un crecimiento de los tonelajes en la mayoría de las principales regiones de origen. Asia Pacífico, África, América del Norte y América Central y del Sur mostraron avances sostenidos, mientras que Europa presentó un comportamiento más estable. La única región que se apartó de esta tendencia fue Oriente Medio y el Sur de Asia, que registró una leve caída intersemanal.

En la comparación interanual, el escenario también resultó mayormente positivo. Oriente Medio y el Sur de Asia lideraron el crecimiento, seguidos por África y Asia Pacífico, mientras que América del Norte y América Central y del Sur mostraron avances más moderados. Europa fue la única región con un leve retroceso frente a los niveles del año pasado.

Los patrones observados en las últimas cinco semanas replican, en líneas generales, el comportamiento del mismo período de 2025, aunque con un nivel de actividad algo más elevado en la mayoría de las regiones, lo que sugiere una base de demanda más firme para el arranque del año.

Los datos reflejan un inicio de año con volúmenes en recuperación, capacidad en expansión y un mercado de tarifas que comienza a estabilizarse (Foto: Shutterstock)

Las tarifas dejan atrás el piso y comienzan a recuperarse

Tras haber alcanzado valores mínimos en la segunda semana del año, las tarifas promedio globales comenzaron a mostrar señales de recuperación en la semana 3. El precio medio por kilo registró un incremento intersemanal, impulsado principalmente por la evolución de las tarifas desde Asia Pacífico, tanto en operaciones spot como contractuales.

Las tarifas spot promedio a nivel mundial también evidenciaron una leve suba semanal. Sin embargo, en la comparación interanual, los valores se mantienen prácticamente alineados con los de 2025, en un contexto donde la capacidad disponible creció con mayor intensidad que el peso facturable, lo que sigue ejerciendo presión sobre los precios.

Asia Pacífico: crecimiento fuerte, pero con dinámicas divergentes

Asia Pacífico volvió a posicionarse como uno de los principales motores del mercado de carga aérea, aunque con diferencias marcadas según los corredores. El tráfico hacia Europa mostró un crecimiento interanual significativo en las primeras semanas de 2026, con desempeños sólidos en la mayoría de los principales países de origen, incluidos China, Hong Kong y varios mercados del Sudeste Asiático.

En contraste, el tráfico hacia Estados Unidos creció a un ritmo más moderado. Detrás de ese promedio se observaron comportamientos dispares, con caídas desde algunos orígenes tradicionales y fuertes incrementos desde otros mercados del Sudeste Asiático, que vienen sosteniendo tasas de crecimiento elevadas desde hace varios meses.

Presión a la baja en tarifas spot interanuales

En materia de precios, el escenario continúa mostrando contrastes. Las tarifas spot desde Asia Pacífico hacia Europa registraron descensos tanto intersemanales como interanuales, con pocas excepciones puntuales. En el corredor Asia Pacífico–Estados Unidos, si bien los valores mostraron una leve recuperación semanal, aún se ubican por debajo de los niveles del año pasado.

En conjunto, los datos reflejan un inicio de año con volúmenes en recuperación, capacidad en expansión y un mercado de tarifas que comienza a estabilizarse, aunque todavía condicionado por un equilibrio frágil entre oferta y demanda en los principales corredores del comercio aéreo internacional.