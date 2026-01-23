Transformación logística: claves para la eficiencia en un entorno de cambios constantes

Santiago Daffonchio es gerente de logística (Foto: Movant Connection)

Al referirse al momento actual del sector, Santiago comenta que “hay una necesidad clara de integrar mucho más la cadena de suministro”. En esta entrevista, reflexiona sobre el pasaje de un modelo basado en el stock a otro orientado a la agilidad y el impacto de estas transformaciones en la gestión diaria.

¿Cómo ves hoy al sector logístico y el contexto en el que opera?

La logística está transitando un momento muy interesante. Venimos de un modelo donde, durante mucho tiempo, el foco estuvo puesto en tener stock a cualquier costo. En ese contexto, ganaba quien tenía disponibilidad, incluso sin importar demasiado el costo de mantener ese inventario.

Hoy el escenario es completamente distinto. Las restricciones para importar se redujeron, hay mayor disponibilidad de divisas y las reservas dejaron de ser una ventaja en sí misma. De hecho, sobre stockearse hoy representa un riesgo operativo y financiero.

El paradigma cambió: antes traías mucho de pocas cosas; ahora necesitás poco de muchas cosas para ser competitivo y responder mejor al mercado.

¿Qué impacto tiene este cambio?

La coordinación entre logística y comercio exterior es hoy clave. Antes los procesos eran largos, inciertos y poco previsibles. Hoy, en algunos casos, una importación puede resolverse en pocas semanas y, a veces, resulta más rápido traer un producto del exterior que esperar la producción local.

Eso exige una comunicación muy fluida y precisa entre las áreas. Si comprás de más, generás sobrestock; si comprás de menos, te quedás afuera del mercado.

Hay operaciones que se coordinan de tal manera que el producto llega directo al cliente sin pasar por el centro de distribución, lo que reduce costos y mejora la eficiencia.

Antes era “traer y después ver”. Hoy, con costos logísticos, laborales y energéticos mucho más altos, la eficiencia dejó de ser opcional.

¿Cómo se transmite esa necesidad de eficiencia?

El primer paso es que el equipo entienda que los costos hoy son altos y que el objetivo es ir al error cero, especialmente en operaciones sensibles como la distribución final, donde una mala coordinación puede comerse la rentabilidad.

Para eso es fundamental dejar atrás modelos manuales y avanzar hacia la sistematización del depósito. Un sistema de gestión adecuado permite reducir tiempos de preparación, minimizar fallas y ordenar los procesos. La eficiencia no es solo logística: atraviesa toda la cadena, desde la compra hasta la entrega.

¿Qué particularidades tiene la logística vinculada a ventas por plataformas digitales?

El cliente hoy es mucho más exigente. No solo quiere recibir el producto, sino saber qué está pasando en cada etapa: cuándo se prepara, cuándo se despacha y cuándo se entrega, incluso con rangos horarios cada vez más precisos.

Eso requiere digitalización, información en tiempo real y una logística mucho más fina. Mantener informado al cliente es parte central de la experiencia. No es fácil de lograr, pero es uno de los grandes desafíos actuales del sector.

¿Qué otros factores influyen en la experiencia del cliente?

La experiencia del cliente empieza mucho antes de la entrega. Una buena gestión del centro de distribución permite que el producto esté disponible cuando se vende, algo que hoy no es trivial porque se trabaja con stocks mínimos.

Además, la entrega es un momento clave. El transporte es un socio estratégico y representa la imagen de la empresa frente al cliente. Desde el estado del camión hasta la actitud de quien entrega, todo suma o resta. En sectores como la construcción, donde se entregan materiales pesados y vinculados a una obra, ese momento es especialmente sensible.

La logística no solo cumple una función operativa: impacta directamente en la percepción del cliente.

Refiriéndose a la eficiencia logística, Santiago comenta que "Hay operaciones que se coordinan de tal manera que el producto llega directo al cliente sin pasar por el centro de distribución, lo que reduce costos y mejora la eficiencia"

¿Cómo imaginás la evolución del sector hacia adelante?

Veo una necesidad clara de integrar mucho más la cadena de suministro. Proveedores, logística, transporte y clientes tienen que compartir información de manera fluida.

Conocer la proyección de ventas de los clientes, el stock de los proveedores y coordinar en base a datos permite achicar la cadena, reducir inventarios y ganar eficiencia en todos los eslabones. Esa integración va a ser clave en los próximos años.

¿Qué perfil creés que necesita hoy un gerente de logística?

El perfil cambió. Antes era un rol muy operativo, de estar todo el tiempo en el centro de distribución. Hoy sigue siendo importante conocer la operación y estar cerca del “barro”, pero eso ya no alcanza.

Un gerente de logística tiene que tener visión de negocio, entender la estrategia de la empresa, dialogar con equipos operativos y también con la dirección. Tiene que poder decir cuándo una decisión comercial afecta la rentabilidad y apoyarse en datos para anticiparse a lo que viene.

La combinación entre operación, estrategia y análisis de información es lo que define al perfil logístico actual y futuro.