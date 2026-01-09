La evolución del tatuaje profesional entre insumos importados, calidad y acceso global

Braian Centurión es tatuador (Foto: Movant Connection)

Braian resume un cambio clave del oficio: “antes viajabas con diez máquinas y una valija llena de insumos; hoy eso se resumió un montón”. A partir de esa transformación, relata cómo la evolución de los materiales modificó la logística, los viajes y la dinámica del trabajo profesional.

¿Cómo se forma alguien para ser tatuador?

Ser tatuador es más un aprendizaje autodidacta que otra cosa. Digo autodidacta entre comillas, porque nadie es totalmente autodidacta, pero durante mucho tiempo no había nadie que te enseñara bien. Cuando yo empecé, el ambiente era bastante cerrado, había mucha mala onda entre tatuadores, como si el otro viniera a sacarte el trabajo.

Hoy eso cambió bastante, es mucho más abierto. Ahora hay seminarios, cursos y espacios que antes no existían, aunque en Argentina al rubro todavía le falta profesionalizarse más. Estamos mejor que antes, sin duda, pero queda camino por recorrer.

¿Cómo es hoy la gestión de insumos para tatuar en Argentina?

Fue cambiando muchísimo con el tiempo. Durante años, para tener insumos de buena calidad había que viajar y comprarlos afuera. Literalmente, los únicos que podían trabajar con buenos materiales eran los que viajaban. Eso influye directamente en la calidad del trabajo.

En los últimos años se estuvieron abriendo más las importaciones, y hoy tenemos acceso a insumos de muy buena calidad y a precios mucho más accesibles. Eso fue un cambio enorme para el rubro.

¿Hay insumos nacionales competitivos?

Sí, hoy existen insumos nacionales que lograron una calidad aceptable, incluso comparable con estándares internacionales. Antes no pasaba. Igual, muchos productos siguen siendo importados.

En máquinas, por ejemplo, el mercado chino evolucionó muchísimo. Antes lo chino era sinónimo de mala calidad, hoy no. Hoy una máquina china puede competir tranquilamente con una alemana, que históricamente eran las mejores. Hace poco salió una marca china nueva y en cuestión de meses ya está disponible acá. Eso antes era impensado.

¿De dónde provienen las mejores tintas?

Lo mejor de lo mejor sigue siendo estadounidense. En Estados Unidos no solo se producen las mejores tintas, sino que además muchas están homologadas bajo sus estándares. En Argentina muchas cosas no están homologadas localmente, entonces se toma como referencia la homologación de Estados Unidos.

El pigmento negro más usado en el mundo es estadounidense y se vende en absolutamente todos lados: Latinoamérica, Europa, China. Es la tinta más utilizada a nivel global.

Trabajás tatuando en el exterior. ¿Cómo es la logística en esos casos?

Viajo casi todos los años a Europa a tatuar. Estuve en Alemania, España, Portugal, Islas Canarias. Portugal y Canarias son más laxos en habilitaciones, Alemania es mucho más estricta.

La logística cambió muchísimo. Antes viajabas con diez máquinas y una valija llena de insumos; hoy eso se resumió un montón. Ahora llevás una máquina y algunos cartuchos. Termina ocupando más espacio la cámara para filmar contenido que los insumos de tatuaje. Eso se dio gracias a la mejora en la calidad de los productos. Antes usabas cinco máquinas, ahora una sola hace todo. Antes diez picos distintos, hoy cartuchos descartables.

¿Cuánto tiempo puede durar la realización de un tatuaje?

La sesión más larga que hice fue de 18 horas y no lo volvería a hacer. Fue demasiado estrés para todos. Hoy prefiero trabajar en días consecutivos. Por ejemplo, una manga en tres días de ocho horas cada uno. Sigue siendo mucho, pero es más sano.

¿Cómo se construye la reputación en el mundo del tatuaje?

Antes era puro boca en boca y sigue siendo importante. Si alguien te recomienda, eso pesa muchísimo. Pero hoy las redes sociales son fundamentales. Si no tenés presencia en redes, es como que no existís.

Las redes funcionan como un aval, incluso aunque no siempre reflejen la calidad real. Es polémico, pero es así. Hoy no solo importa el tatuaje, sino el personaje que construís, cómo te comunicás, cómo mostrás tu trabajo. Eso antes no existía.

¿Qué importancia tiene la responsabilidad en este oficio?

Es clave. La gente se va a tatuar algo para toda la vida, entonces busca a alguien serio y responsable. La calidad del trabajo es fundamental, pero todo lo demás suma.

Si sos malo onda, por más bueno que seas tatuando, no creo que prosperes en el tiempo. La responsabilidad, el trato con el cliente y la forma de trabajar son parte del combo completo.