La necesidad de una gobernanza local para cadenas de suministro más justas

Un informe del Foro Económico Mundial destaca la necesidad de involucrar a las comunidades locales para mejorar la responsabilidad empresarial y asegurar mejores condiciones laborales en las cadenas de suministro globales

Las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro globales siguen siendo un desafío persistente, a pesar de los esfuerzos de muchas multinacionales por erradicarlas. Según un informe del Foro Económico Mundial, desde las trabajadoras textiles en Bangladesh, que enfrentan jornadas de 14 horas, hasta los mineros de cobalto en el Congo, que trabajan sin protección, las condiciones laborales en los eslabones más vulnerables de la cadena de suministro permanecen precarias.

Las iniciativas de las multinacionales, en su mayoría, no logran abordar las violaciones que afectan a los trabajadores más alejados de los proveedores de primer nivel, quienes a menudo permanecen invisibles.

Aunque muchas empresas multinacionales han prometido cadenas de suministro más responsables, el informe revela que las personas que mejor entienden las condiciones locales —activistas y grupos comunitarios— rara vez son incluidos en la toma de decisiones. Las asociaciones entre grandes empresas y ONG suelen ser más cosméticas que efectivas, ya que las acciones reales para cambiar las condiciones laborales son mínimas. Un representante de la sociedad civil en Mozambique declaró: “Nos auditan, pero nunca nos preguntan”. Esto resalta la falta de inclusión de los actores clave, lo que contribuye a la perpetuación de las malas condiciones laborales.

La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), una iniciativa de la Unión Europea, representa un paso hacia la responsabilidad empresarial en cuanto a derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, la reciente decisión de limitarla a empresas con más de 5.000 empleados y una facturación de 1,5 mil millones de euros ha debilitado su alcance.

Según el informe, esta medida limita la capacidad de la directiva para abordar adecuadamente las violaciones de derechos humanos que ocurren en las cadenas de suministro más complejas y con múltiples niveles de subcontratación. Esta decisión es vista como una oportunidad perdida para avanzar en la rendición de cuentas corporativa en las cadenas de suministro globales.

La necesidad de un enfoque de gobernanza local

Una de las principales conclusiones del informe es que una gobernanza basada en lo local es esencial para transformar las cadenas de suministro. Las organizaciones de la sociedad civil locales, que tienen el conocimiento más profundo sobre las condiciones laborales y la realidad de las comunidades, deben ser parte fundamental en el diseño de soluciones. Sin embargo, su participación en las decisiones clave sigue siendo limitada. Este modelo de gobernanza descentralizada podría ser más efectivo al permitir una mayor colaboración entre empresas, proveedores y comunidades locales, asegurando que las soluciones sean adaptativas y culturalmente relevantes.

Ejemplos de éxito en sectores como la automotriz muestran cómo la participación de los actores locales puede mejorar las condiciones laborales en las cadenas de suministro. BMW, Mercedes y ZF, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil en Alemania y México, desarrollaron un mecanismo de quejas en sus cadenas de suministro mexicanas. Esta iniciativa muestra cómo la cooperación entre multinacionales y actores locales puede mejorar la transparencia y la capacidad de respuesta de los sistemas de reclamación. Aunque aún queda trabajo por hacer, este tipo de colaboraciones indica que es posible encontrar soluciones más efectivas al involucrar a quienes están más cerca de los problemas.

Colaboración empresarial y comunitaria: un modelo para el cambio

El informe también destaca varias recomendaciones clave para las empresas que buscan mejorar la gobernanza en sus cadenas de suministro. Primero, se recomienda involucrar a los actores locales en la toma de decisiones, ya que su proximidad y comprensión cultural les permiten proporcionar información más precisa. En segundo lugar, es fundamental invertir en relaciones basadas en la confianza, eliminando las barreras entre las empresas y las comunidades locales. Esto ayudará a construir un diálogo más abierto y efectivo. Además, las empresas deben apoyar la capacidad local, financiando y capacitando a las organizaciones sociales, y promoviendo sistemas ágiles de gobernanza que permitan la adaptación continua a los cambios.

Recompensar la transparencia es otro aspecto esencial, ya que las empresas que fomentan la apertura en sus cadenas de suministro son más capaces de identificar y abordar los problemas antes de que escalen. El Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad contra Incendios y en los Edificios, que otorgó un rol formal a los sindicatos y equipos de inspección locales, ha demostrado cómo un enfoque basado en la colaboración puede llevar a mejoras significativas y sostenibles en las condiciones laborales.

En conclusión, el informe subraya que las multinacionales deben adoptar un modelo de gobernanza informado localmente para lograr verdaderas mejoras en las condiciones laborales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Solo al involucrar a las comunidades locales de manera activa en la toma de decisiones, las empresas podrán avanzar hacia un modelo de sostenibilidad más efectivo y responsable. Este enfoque no solo beneficia a las personas que hacen posible el negocio global, sino que también fortalece la credibilidad y legitimidad de las empresas en un mundo cada vez más centrado en la justicia social y la sostenibilidad.

