El impulso exportador de América Latina en 2025: récords históricos y nuevos destinos comerciales

Con un crecimiento destacado en la exportación de metales y productos agroindustriales, los principales destinos para la región en 2025 fueron Estados Unidos, la Unión Europea y China

Uno de los aspectos relevantes
Uno de los aspectos relevantes del balance exportador latinoamericano en 2025 fue la diversificación de destinos comerciales (Foto: Shutterstock)

El año 2025 cerró con un desempeño exportador positivo para la mayoría de los países latinoamericanos, marcando un crecimiento sostenido en diversos sectores productivos pese al contexto internacional desafiante. Las cifras oficiales disponibles reflejan no solo aumentos en el valor de las ventas externas, sino también una mayor diversificación de productos y destinos comerciales, con mercados tradicionales consolidándose y nuevos abriéndose paso.

Mientras algunas economías ampliaron sus envíos de commodities agrícolas y energéticos, otras reforzaron su oferta de manufacturas y servicios. El dinamismo observado en distintos segmentos exportadores y regiones evidencia una integración comercial creciente que, a la vez, enfrenta desafíos globales como fluctuaciones de demanda y presiones arancelarias.

Cifras clave y tendencias regionales

Uno de los balances más destacados en la región es el de Perú, que proyecta alcanzar un récord histórico de exportaciones totales por $85.000 millones de dólares al cierre de 2025, con un crecimiento interanual del 20% en el periodo enero-octubre. Este desempeño se debe principalmente a las exportaciones mineras, que crecieron un 23% con ventas por $46.939 millones de dólares, y a la agroindustria, que registró un aumento del 21%.

En particular, China se consolidó como el principal destino de las exportaciones peruanas, con un crecimiento del 27% en sus compras de metales y productos pesqueros. Además, las exportaciones textiles y productos químicos también marcaron incrementos significativos.

En Chile, los datos preliminares de comercio exterior muestran que las exportaciones acumuladas hasta noviembre de 2025 alcanzaron $95.719 millones de dólares, con un incremento interanual del 6,8%, extendiendo un ciclo de 15 meses consecutivos de alzas.

Este crecimiento fue impulsado tanto por bienes tradicionales como no tradicionales, destacándose especialmente la minería, que aportó $56.418 millones de dólares en total, con un fuerte desempeño de los concentrados de cobre. Además, sectores como alimentos frescos y procesados también reportaron aumentos significativos.

En Argentina, según datos oficiales de exportaciones de bienes, los diez principales productos representaron casi 60% del total nacional en noviembre de 2025, con una presencia destacada de productos agropecuarios y manufacturas, aunque con variaciones según el tipo de producto. El informe también señala que la Unión Europea y el Mercosur concentraron más de tres cuartas partes del valor importado por Argentina, reflejando la importancia de estos destinos en la estructura comercial del país.

Mientras algunas economías ampliaron sus
Mientras algunas economías ampliaron sus envíos de commodities agrícolas y energéticos, otras reforzaron su oferta de manufacturas y servicios (Foto: Shutterstock)

Exportadores sudamericanos: productos y mercados

En Paraguay, la composición de las ventas externas estuvo dominada por productos vinculados a la agricultura y la energía. Los principales rubros exportados incluyeron soja, carne bovina y energía eléctrica, que conforman una parte esencial de la oferta exportable nacional. La soja continúa siendo un producto de alto valor para el país, tanto por volumen como por su impacto en la balanza comercial.

En el caso de Uruguay, el informe de noviembre de 2025 indica que las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron $12.398 millones de dólares en el acumulado de 2025, con un crecimiento interanual del 4% impulsado principalmente por la carne bovina y la soja, sectores que tradicionalmente han sido pilares del comercio exterior uruguayo.

Las exportaciones de Bolivia también mostraron expansión durante 2025, con cifras acumuladas hasta octubre que evidencian una dinámica activa de envíos al exterior. Aunque los detalles varían según el rubro, los productos energéticos y minerales, así como algunas manufacturas básicas, jugaron un papel destacado en el comportamiento exportador del país.

Apertura de mercados y diversificación de destinos

Más allá de las cifras absolutas, uno de los aspectos relevantes del balance exportador latinoamericano en 2025 fue la diversificación de destinos comerciales. En Chile, por ejemplo, las exportaciones de servicios alcanzaron niveles récord, con los principales destinos siendo Estados Unidos, Perú y Colombia, lo que ratifica la creciente integración regional y la ampliación de mercados más allá de los tradicionales.

A nivel regional, informes de organismos multilaterales muestran que el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas en 2025 fue moderado pero sostenido, con un aumento estimado del 5% interanual para el conjunto de América Latina y Caribe, pese a las tensiones económicas globales y la moderación de los precios de algunas materias primas.

Perspectivas y desafíos hacia 2026

Para 2026, las perspectivas del comercio exterior latinoamericano son variadas y dependen en buena medida de la evolución de la demanda global, los precios de los commodities y la capacidad de las economías de diversificar su oferta exportable. Aunque algunos organismos proyectan un crecimiento moderado en las exportaciones regionales, persisten riesgos asociados a cambios en las políticas comerciales de socios clave y a las condiciones macroeconómicas globales.

La continuidad de estrategias orientadas a ampliar la base exportadora —incluyendo servicios y manufacturas de mayor valor agregado—, junto con la profundización de acuerdos comerciales y la mejora de la logística internacional, serán factores determinantes para sostener y mejorar los resultados obtenidos en 2025.

